IndyCar Laguna Seca: McLaughlin vuelve a ganar dos años después y Kirkwood es subcampeón

Scott McLaughlin puso fin a una sequía de dos años y 35 carreras sin victorias al imponerse en la última prueba de la temporada de IndyCar en Laguna Seca.

Después de arrancar desde la pole con el Chevrolet #3 de Team Penske, el neozelandés de 33 años mantuvo el control durante las 95 vueltas de la carrera para acabar imponiéndose por 1,3739 segundos al piloto de Andretti Global Kyle Kirkwood en el trazado rutero de 11 curvas y 2,238 millas de longitud.

Alexander Rossi, de ECR, terminó tercero y consiguió su primer podio desde 2024, precisamente en Laguna Seca. Felix Rosenqvist acabó cuarto en su última carrera con Meyer Shank Racing, por delante de David Malukas, de Team Penske, quinto.

Gracias a su segunda posición, Kirkwood también aseguró el subcampeonato.

Tras la carrera, McLaughlin dejó claro que esta victoria era especial por motivos que iban más allá de los evidentes.

"Bueno, primero, mi pequeña todavía no me había visto ganar, y por fin lo ha hecho", dijo McLaughlin. "Así que papá vuelve a casa con un trofeo, cariño. ¡Vamos! Karly, te quiero, cariño. Ha sido duro, lo sé. El Chevy de DEX Imaging ha estado increíble. Los chicos y chicas de mi equipo, Team Penske, han estado a mi lado todo este tiempo".

"Felicidades a Alex Palou por su quinto [campeonato]. Estamos trabajando duro para mejorar, pero hoy hemos dado un gran paso en la dirección correcta, así que... Llevaba seis años esperando para hacer donuts. Han sido malísimos, pero pensé: ¡vamos! Estaba realmente feliz. Teníamos que ser sólidos. Eso es lo que hará falta para ganar un campeonato. Qué gran preparación hemos tenido. Así que sí, que venga 2027".

IndyCar también confirmó después de la carrera que Dennis Hauger es el Rookie del Año de la temporada 2026 de IndyCar, pese a sufrir un accidente en la primera vuelta.

La carrera

McLaughlin encabezó el pelotón cuando ondeó la bandera verde, pero la bandera amarilla apareció apenas unos instantes después, cuando el debutante de Dale Coyne Racing Dennis Hauger recibió un golpe por detrás de Sting Ray Robb, de Juncos Hollinger Racing, en la curva 6. Como consecuencia, Robb recibió una penalización de stop-and-hold de 10 segundos por contacto evitable.

La carrera se reanudó en la vuelta 4, con McLaughlin sufriendo un pequeño latigazo al acelerar antes de empezar a abrir hueco sobre Palou.

En la vuelta 10, McLaughlin aventajaba a Palou en 1,6479 segundos, mientras que Scott Dixon fue el primero en entrar en boxes para sustituir los neumáticos primarios, más duros, por los alternativos, más blandos. Christian Rasmussen, de ECR, entró una vuelta después.

Varios pilotos comenzaron entonces a realizar sus primeras paradas, entre ellos Marcus Ericsson, de Andretti Global, y el debutante de Rahal Letterman Lanigan Racing Mick Schumacher, en la vuelta 17. Palou entró desde la segunda posición en la siguiente vuelta, junto a Pato O'Ward, de Arrow McLaren, y David Malukas, de Team Penske.

McLaughlin paró desde el liderato en la vuelta 20, al mismo tiempo que Kyle Kirkwood, de Andretti Global, y su compañero Will Power.

Rossi, que había comenzado con los neumáticos más duros, heredó el liderato en la vuelta 21. Realizó su primera parada en la vuelta 25 y McLaughlin recuperó la primera posición. Rossi regresó a pista quinto.

Después de las primeras 30 vueltas, los cinco primeros eran McLaughlin, Palou, Kirkwood, Rossi y Malukas.

Kirkwood adelantó a Palou por el interior de la curva 2 para hacerse con la segunda posición en la vuelta 31, cuando se encontraba a 4,3 segundos de McLaughlin. Instantes después, Rossi también logró arrebatarle la tercera plaza a Palou en la curva 3. Debido a una repentina pérdida de agarre en el eje trasero, Palou entró en boxes desde la cuarta posición al final de la vuelta y cambió los neumáticos primarios, más duros, por el compuesto alternativo, más blando.

En la vuelta 35, McLaughlin aventajaba a Kirkwood en 4,0303 segundos.

La ventaja de McLaughlin sobre Kirkwood se redujo a tres segundos en la vuelta 40, mientras Rossi se mantenía cerca, a 3,8 segundos del líder desde la tercera posición.

Los tres primeros entraron en boxes en la vuelta 44, dejando el liderato en manos de Felix Rosenqvist, de Meyer Shank Racing. El sueco realizó su parada una vuelta después.

McLaughlin recuperó el liderato en la vuelta 47, con Kirkwood a 2,7 segundos en segunda posición.

En la vuelta 50, la diferencia de McLaughlin sobre Kirkwood había aumentado hasta los 3,4637 segundos, mientras Rossi continuaba tercero, a 4,4 segundos.

Kirkwood fue acercándose ligeramente durante las siguientes diez vueltas y redujo la ventaja de McLaughlin hasta los tres segundos en la vuelta 60.

A falta de 30 vueltas, los cinco primeros seguían siendo McLaughlin, Kirkwood, Rossi, Malukas y Rosenqvist.

Kirkwood redujo la ventaja de McLaughlin hasta los 1,6 segundos a falta de 27 vueltas.

Los cinco primeros entraron en boxes en la vuelta 70, con McLaughlin conservando el liderato. Kirkwood, con un juego de neumáticos alternativos más blandos, se situó a 1,5 segundos.

En la vuelta 80, McLaughlin aventajaba a Kirkwood en 1,5619 segundos.

En la vuelta 85, Kirkwood perdió algo de terreno y se quedó a 1,8993 segundos del ritmo del líder McLaughlin.

A falta de seis vueltas, el único adelantamiento por posición fue el de Rosenqvist sobre Malukas en la curva 2 para hacerse con la cuarta plaza.

Finalmente, McLaughlin se mantuvo intocable hasta la bandera a cuadros y se llevó la victoria por delante de Kirkwood y Rossi.