IndyCar Phoenix: Malukas logra la pole, Schumacher brilla en su primer óvalo y Palou 10º

David Malukas completó una vuelta impecable para lograr la pole del Good Ranchers 250 en el Phoenix Raceway este sábado.

El piloto de Chicago, de 24 años, que es el nuevo piloto de Team Penske con el Chevrolet #12, voló alrededor del trióvalo de una milla con una tanda de dos vueltas a fondo, registrando una media de 175.383 mph para situarse en lo más alto de la tabla de tiempos. Es la primera pole de la carrera de Malukas.

"¡Oh, hombre, por fin! Estoy muy feliz", dijo Malukas. "Tuvimos muchos segundos puestos. La historia de toda la temporada pasada fue esperar a los últimos pilotos y entonces, ¡boom!, terminábamos segundos. Pero por fin lo conseguimos. Creo que la pista nos favoreció un poco, parecía que estaba empeorando algo, pero lo logramos. Se siente muy bien".

Apodado ‘el rey de los óvalos’ por el equipo de retransmisión de FOX Sports, Josef Newgarden, dos veces ganador de las 500 Millas de Indianápolis, no pudo superar a su compañero de Team Penske en clasificación, aunque logró una sólida media de 174.548 mph en sus dos vueltas para salir segundo.

RLL y Schumacher brillan

El Honda #15 de Graham Rahal, del equipo Rahal Letterman Lanigan Racing (RLL), se descolocó al final de su intento, aunque no antes de colocarse provisionalmente primero tras dos vueltas lanzadas con una media de 173.993 mph. Saldrá tercero.

El debutante de RLL Mick Schumacher fue el primer piloto en salir a pista y completó dos vueltas limpias con una media de 173.667 mph, lo que le permitirá salir cuarto en su debut en óvalos.

"Sí, bastante rápido, bastante corto, pero no genial", dijo Schumacher. "Es genial tener la experiencia. Creo que conseguimos juntar un buen par de vueltas, así que espero que estemos en la pelea y podamos tener una buena salida".

Scott McLaughlin, de Team Penske, terminó quinto tras una tanda de dos vueltas con una media de 173.448 mph.

Alexander Rossi, de ECR, marcó una media de 173.389 mph y terminó sexto. El prometedor intento de Pato O'Ward, de Arrow McLaren, se complicó ligeramente en la segunda vuelta, pero aun así logró una media de 173.344 mph para clasificarse séptimo.

El vigente campeón y cuatro veces campeón de la IndyCar, Alex Palou, ganador la semana pasada, solo pudo ser décimo en su intento de clasificación, con una media de 172.980 mph en el Honda #10 de Chip Ganassi Racing.

El seis veces campeón Scott Dixon tuvo problemas en su clasificación y registró una media de 172.074 mph en dos vueltas, lo que le deja 15º con el Honda #9 de Chip Ganassi Racing.

El Chevrolet #21 de ECR de Christian Rasmussen, ganador de la última carrera en óvalo corto en el Milwaukee Mile el año pasado, tuvo dificultades para encontrar ritmo y solo pudo marcar una media de 171.540 mph. Saldrá 17º en la carrera de mañana.

Otro debutante, Dennis Hauger, tuvo una actuación poco destacada al registrar una media de 169.818 mph en dos vueltas con el Honda #19 de Dale Coyne Racing. Saldrá 22º.

Power se estrella contra el muro

Los problemas continuaron para Will Power, que fue el cuarto en salir a pista y estaba completando su segunda vuelta cuando la parte trasera de su Honda #26 de Andretti Global perdió adherencia y se fue contra el muro de la curva 3. Tendrá que salir desde la 24ª posición de la parrilla.

"Estoy bien", dijo Power. "La rodilla golpeó el salpicadero cuando el coche se levantó, así que está bastante dolorida, pero no hay nada roto ni nada parecido".

Cuando el periodista de FOX Sports Kevin Lee le preguntó si recibiría el alta médica para correr, Power respondió: "No lo sé, no sé qué ha pasado. El coche está mucho más suelto que esta mañana. Es muy extraño. Ha sido duro. El coche había sido muy cómodo ahí durante todo el día. Vaya, sin duda es un comienzo de año complicado. Que pasen estas cosas no es bueno".

Felix Rosenqvist, que se accidentó en los primeros entrenamientos, no pudo participar en la clasificación después de que Meyer Shank Racing no lograra reparar su Honda #60 a tiempo y saldrá 25º y último.

Indycar Phoneix: resultados de la clasificación