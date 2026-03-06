Ir al contenido principal

IndyCar Phoenix Raceway

IndyCar Phoenix: Malukas logra la pole, Schumacher brilla en su primer óvalo y Palou 10º

El piloto de Team Penske logró su primera pole; Mick Schumacher firmó una gran clasificación en su debut en óvalo con la quinta posición, mientras Alex Palou solo pudo ser décimo en Phoenix tras una sesión muy igualada.

Joey Barnes
Joey Barnes
Editado:
David Malukas, No. 12 Team Penske

David Malukas completó una vuelta impecable para lograr la pole del Good Ranchers 250 en el Phoenix Raceway este sábado.

El piloto de Chicago, de 24 años, que es el nuevo piloto de Team Penske con el Chevrolet #12, voló alrededor del trióvalo de una milla con una tanda de dos vueltas a fondo, registrando una media de 175.383 mph para situarse en lo más alto de la tabla de tiempos. Es la primera pole de la carrera de Malukas.

"¡Oh, hombre, por fin! Estoy muy feliz", dijo Malukas. "Tuvimos muchos segundos puestos. La historia de toda la temporada pasada fue esperar a los últimos pilotos y entonces, ¡boom!, terminábamos segundos. Pero por fin lo conseguimos. Creo que la pista nos favoreció un poco, parecía que estaba empeorando algo, pero lo logramos. Se siente muy bien".

Apodado ‘el rey de los óvalos’ por el equipo de retransmisión de FOX Sports, Josef Newgarden, dos veces ganador de las 500 Millas de Indianápolis, no pudo superar a su compañero de Team Penske en clasificación, aunque logró una sólida media de 174.548 mph en sus dos vueltas para salir segundo.

RLL y Schumacher brillan

El Honda #15 de Graham Rahal, del equipo Rahal Letterman Lanigan Racing (RLL), se descolocó al final de su intento, aunque no antes de colocarse provisionalmente primero tras dos vueltas lanzadas con una media de 173.993 mph. Saldrá tercero.

El debutante de RLL Mick Schumacher fue el primer piloto en salir a pista y completó dos vueltas limpias con una media de 173.667 mph, lo que le permitirá salir cuarto en su debut en óvalos.

"Sí, bastante rápido, bastante corto, pero no genial", dijo Schumacher. "Es genial tener la experiencia. Creo que conseguimos juntar un buen par de vueltas, así que espero que estemos en la pelea y podamos tener una buena salida".

Scott McLaughlin, de Team Penske, terminó quinto tras una tanda de dos vueltas con una media de 173.448 mph.

Alexander Rossi, de ECR, marcó una media de 173.389 mph y terminó sexto. El prometedor intento de Pato O'Ward, de Arrow McLaren, se complicó ligeramente en la segunda vuelta, pero aun así logró una media de 173.344 mph para clasificarse séptimo.

El vigente campeón y cuatro veces campeón de la IndyCar, Alex Palou, ganador la semana pasada, solo pudo ser décimo en su intento de clasificación, con una media de 172.980 mph en el Honda #10 de Chip Ganassi Racing.

El seis veces campeón Scott Dixon tuvo problemas en su clasificación y registró una media de 172.074 mph en dos vueltas, lo que le deja 15º con el Honda #9 de Chip Ganassi Racing.

El Chevrolet #21 de ECR de Christian Rasmussen, ganador de la última carrera en óvalo corto en el Milwaukee Mile el año pasado, tuvo dificultades para encontrar ritmo y solo pudo marcar una media de 171.540 mph. Saldrá 17º en la carrera de mañana.

Otro debutante, Dennis Hauger, tuvo una actuación poco destacada al registrar una media de 169.818 mph en dos vueltas con el Honda #19 de Dale Coyne Racing. Saldrá 22º.

Power se estrella contra el muro

 

Los problemas continuaron para Will Power, que fue el cuarto en salir a pista y estaba completando su segunda vuelta cuando la parte trasera de su Honda #26 de Andretti Global perdió adherencia y se fue contra el muro de la curva 3. Tendrá que salir desde la 24ª posición de la parrilla.

"Estoy bien", dijo Power. "La rodilla golpeó el salpicadero cuando el coche se levantó, así que está bastante dolorida, pero no hay nada roto ni nada parecido".

Cuando el periodista de FOX Sports Kevin Lee le preguntó si recibiría el alta médica para correr, Power respondió: "No lo sé, no sé qué ha pasado. El coche está mucho más suelto que esta mañana. Es muy extraño. Ha sido duro. El coche había sido muy cómodo ahí durante todo el día. Vaya, sin duda es un comienzo de año complicado. Que pasen estas cosas no es bueno".

Felix Rosenqvist, que se accidentó en los primeros entrenamientos, no pudo participar en la clasificación después de que Meyer Shank Racing no lograra reparar su Honda #60 a tiempo y saldrá 25º y último.

Indycar Phoneix: resultados de la clasificación

cla # PILOTO EQUIPO TIEMPO mph
1 12 USA David Malukas Team Penske 20.4928 175.671
2 2 USA Josef Newgarden Team Penske 20.6046 174.718
3 3 NZL Scott McLaughlin Team Penske 20.6868 174.024
4 15 USA Graham Rahal Rahal Letterman Lanigan Racing 20.6391 174.426
5 47 GER Mick Schumacher Rahal Letterman Lanigan Racing 20.7163 173.776
6 20 USA Alexander Rossi ECR 20.7483 173.508
7 5 MEX Patricio O'Ward Arrow McLaren 20.6000 174.757
8 76 HOL Rinus VeeKay Juncos Hollinger Racing 20.7626 173.389
9 6 USA Nolan Siegel Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian 20.7583 173.425
10 27 USA Kyle Kirkwood Andretti Global 20.7941 173.126
11 10 ESP Alex Palou Chip Ganassi Racing 20.8517 172.648
12 77 USA Ray Robb Sting Juncos Hollinger Racing 20.8594 172.584
13 66 AUS Marcus Armstrong Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian 20.8530 172.637
14 28 SWE Marcus Ericsson Andretti Global 20.8614 172.568
15 9 NZL Scott Dixon Chip Ganassi Racing 20.8776 172.434
16 45 GBR Louis Foster Rahal Letterman Lanigan Racing 20.9078 172.185
17 7 DEN Christian Lundgaard Arrow McLaren 20.9625 171.735
18 21 DEN Christian Rasmussen ECR 20.8591 172.587
19 8 Kyffin Simpson Chip Ganassi Racing 20.9343 171.967
20 18 FRA Romain Grosjean Dale Coyne Racing 21.0706 170.854
21 14 USA Santino Ferrucci A.J. Foyt Enterprises 20.9242 172.050
22 19 NOR Dennis Hauger Dale Coyne Racing 21.1375 170.313
23 4 BRA Caio Collet A.J. Foyt Enterprises 21.4158 168.100
24 26 AUS Will Power Andretti Global -- --
25 60 SWE Felix Rosenqvist Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian -- --

