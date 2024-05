Indy 500: Newgarden gana a O'Ward en un final impresionante; Palou es 5º

A pesar de un retraso de cuatro horas por la lluvia, las nubes disminuyeron y una intensa batalla por la victoria terminó cuando el sol se ponía sobre más de 300.000 aficionados en el óvalo de Indianápolis. Josef Newgarden, que salía tercero, se vio obligado a realizar otro emocionante adelantamiento en la última vuelta, pasando por el exterior a Pato O'Ward en la curva 3 para ganarle por 341 milésimas.

Se convirtió así en el primer piloto que consigue dos victorias consecutivas desde que Helio Castroneves lo hiciera con el equipo Penske en 2001 y 2002.

O'Ward, que aguantó varios ataques del estadounidense antes de rebasarle en la curva 1 de la última vuelta, no pudo resistir el envite final y fue segundo. Scott Dixon, del equipo Chip Ganassi Racing y ganador de la Indy 500 en 2008, logró remontar desde la 20ª posición de para terminar tercero, un día más con estrategia alternativa. Alexander Rossi, de Arrow McLaren, fue cuarto, por delante del vigente campeón de la IndyCar, el español Alex Palou. La carrera de 200 vueltas contó con 16 líderes diferentes, con Scott McLaughlin mandando 66 vueltas antes de terminar sexto.

El debutante Tom Blomqvist provocó un accidente múltiple en la primera vuelta que afectó al ganador de la Indy 500 en 2022, Marcus Ericsson, y a Pietro Fittipaldi. Tras salir 25º tocó el bordillo de la curva 1, lo que le hizo hacer un trompo y colisionar con el Honda #28 de Ericsson, que salía 32º. "No puedo creerlo", dijo el sueco. "Es increíble. Es tan frustrante. No sé qué decir. Luchamos todo el fin de semana pasado. Luchamos toda esta semana y pasa esto. No me lo puedo creer".

Fittipaldi trató de evitar el incidente, pero tuvo un contacto rueda con rueda con Callum Ilott, que se vio obligado a salir desde la parte trasera de la parrilla después de que un problema mecánico tuviera que ser solucionado en su McLaren #6 durante las vueltas de calentamiento. Varios coches de la parte media y trasera del pelotón aprovecharon la bandera amarilla para repostar en la cuarta vuelta, entre ellos Conor Daly (Dreyer & Reinbold Racing), Sting Ray Robb (AJ Foyt Racing) y el dúo de Rahal Letterman Lanigan Racing formado por Christian Lundgaard y Graham Rahal.

Cuando el Honda #51 de Dale Coyne Racing de Katherine Legge rompió en la vuelta 23, se puso en marcha el primer periodo de paradas en boxes, dos vueltas más tarde. Una vez que McLaughlin abandonó el liderato en la vuelta 25, con sus compañeros de equipo Power y Newgarden a continuación, la primera posición pasó a Robb, que la perdió en la siguiente reanudación a manos de Daly.

Hubo que esperar hasta la vuelta 28 para que saliera otra bandera amarilla, esta vez debido a que Linus Lundqivst se estrelló en la curva 1 tras un intento de adelantamiento tardío por el interior de tres coches, incluido su compañero Kyffin Simpson. La carrera continuó a un ritmo frenético hasta que el #60 de Meyer Shank Racing, Felix Rosenqvist, también rompió y provocó otra detención en la vuelta 56, uniéndose a Legge y a Marcus Armstrong como el tercer Honda en retirarse con problemas.

A pesar de una prometedora remontada desde la 13ª plaza de hasta la segunda, la sexta participación de Colton Herta en la Indy 500 llegó a un abrupto final tras chocar en la curva 1, en la vuelta 88. Aunque el incidente fue similar al de Blomqvist, el californiano, que iba por detrás del líder McLaughlin, no llegó a tocar el piano interior antes de perder su Andretti #26. Aunque fue empujado de vuelta al garaje, Herta regresó pasado el ecuador de la carrera con varias vueltas de desventaja.

Otras dos banderas amarillas en las vueltas 107 y 114 provocaron el abandono prematuro del ganador de la Indy 500 de 2014 Ryan Hunter-Reay y de Marco Andretti, respectivamente. McLaughlin y Newgarden continuaron siendo un factor principal para el liderato, junto con Rossi. Sin embargo, una ronda de paradas en boxes trajo una dura lección al debutante en la Indy 500 y campeón de la NASCAR 2021, Kyle Larson. Dirección de Carrera le sancionó por exceso de velocidad en el pitlane en la vuelta 131, lo que hizo que su McLaren #17 perdiera una vuelta.

La batalla por el liderato comenzó cuando Dixon, que evitó una penalización tras el contacto inicial que provocó la retirada de Hunter-Reay, se puso en cabeza en la vuelta 140 gracias a una estrategia a contrapié. El día de Power terminó siete vueltas más tarde con un fuerte accidente en la curva 2. Su Chevrolet #12 del Team Penske iba por el exterior de Christian Rasmussen en la curva 1 cuando la parte trasera se rompió y chocó contra el muro. Con la bandera amarilla, Larson fue capaz de volver a la vuelta de cabeza.

Esto dio lugar a un reinicio en el giro 155, con Dixon separado por O'Ward y Rossi, que tomó la delantera desde la tercera entrada en la curva 1. Los dos pilotos de McLaren se intercambiaron el liderato durante las siguientes vueltas, mientras Dixon continuaba tercero por delante de Newgarden y Palou. A pesar de perder posiciones en el orden de carrera tras sufrir problemas con el embrague, McLaughlin remontó hasta la sexta plaza en la vuelta 168.

Rossi abandonó el liderato en la vuelta 170 y pasó momentáneamente a O'Ward antes de que Dixon le adelantara por la primera posición. Dixon y O'Ward entraron en boxes en la vuelta 173. Newgarden alcanzó a Dixon, que pasó al frente del grupo mientras ambos se colocaban por delante de Rossi y O'Ward. Palou acechaba en quinta posición, a 24 vueltas del final.

Al no entrar en boxes todavía con 20 vueltas para el final, Larson pasó a liderar brevemente antes de entrar en boxes tres vueltas más tarde y dejar a Simpson -que aún no había parado- en cabeza. Simpson finalmente entró en boxes a 14 vueltas del final y dejó la batalla por la victoria a Rossi, Newgarden y O'Ward.

Dixon adelantó al mexicano por la tercera posición a 13 vueltas del final entrando en la curva 1, por detrás de Newgarden y Rossi. El estadounidense mantuvo el liderato a 10 vueltas del final, con Rossi, O'Ward, Dixon y Kirkwood entre los cinco primeros, y Palou sexto, tras ahorrar gasolina en el penúltimo stint.

O'Ward adelantó a Rossi en la curva 1 y se colocó segundo a siete vueltas del final, y alcanzó a Newgarden a cinco vueltas del final. Newgarden remontó a falta de cuatro giros y volvió a rebasar a O'Ward. Mientras tanto, Palou se colocaba quinto tras superar a Kirkwood, que caía a la séptima posición tras ser adelantado por McLaughlin.

O'Ward y Newgarden pasaron a luchar y pasarse mutuamente hasta llegar a la última vuelta. El de McLaren se fue por el exterior de Newgarden al salir de la curva 4 y se puso en cabeza en la curva 1. El de Penske atacó en la curva 2, donde los dos se pusieron rueda con rueda, y completó un adelantamiento por el exterior en la curva 3.

En la general de la IndyCar, Palou sigue líder con 183 puntos, 20 más que Scott Dixon, con 163, 37 más que Power, con 146, y 49 más que Herta, con 134.

Resultados de las 500 millas de Indianápolis de la IndyCar 2024