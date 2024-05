Indy 500: Dixon lidera el Carb Day previo a la carrera, con Palou 9º

Scott Dixon, seis veces campeón de la IndyCar y ganador de la Indy 500 en 2008, realizó una vuelta rápida de 227.206 millas por hora para liderar el entreno del Carb Day, el último entrenamiento previo a las 500 millas de Indianápolis del próximo domingo. Alex Palou, por su parte, ocupó la novena posición de la tabla de tiempos.

Recuerda qué es el Carb Day: IndyCar ¿Qué es el 'Carb Day' de la Indy 500? Explicación y tradición

"Sí, creo que salimos bastante bien", dijo el neozelandés. "Intentamos hacer algunos cambios. Algunos están un poco bien, otros no tanto. Creo que las condiciones de la pista cambiaron bastante desde el principio hasta el final. Estuvo bien. El coche parece bastante rápido, tracciona bien, bastante consistente", comentó, dando a entender una posible mejora de Ganassi tras los problemas de la primera semana.

Y Dixon opinó sobre qué es posible hacer de cara a remontar desde la 21ª posición el domingo. "Creo que tienes que tomar el momento como es", comentó. "No quieres precipitarte demasiado. Ya sabes, obviamente tenemos algunas posiciones que recuperar. El tiempo y las condiciones meteorológicas están fuera de nuestro control. Así que no podemos hacer mucho al respecto. Esperemos avanzar lo más rápido posible. Me gustaría pasar a 20 en la primera vuelta, pero eso probablemente no va a suceder".

Helio Castroneves, cuatro veces ganador de la Indy 500, acabó colocando su Honda #6 del equipo Meyer Shank Racing en segunda posición, a sólo 0.046 segundos (226.939mph) de Dixon. El brasileño dio 103 vueltas, el tercer mejor registro del día. Pato O'Ward, de Arrow McLaren, fue el más rápido entre los Chevrolet y se quedó a 94 milésimas de la parte delantera.

Colton Herta, de Andretti, que impresionó con sus adelantamientos en los entrenamientos del lunes, terminó cuarto a 0.172 segundos.. El rookie más rápido fue Tom Blomqvist, quinto con el #66 de Meyer Shank, a 0.308.

Marcus Ericsson, ganador de la Indy 500 en 2022 y segundo en 2023, fue sexto con el Andretti #28. Agustín Canapino (Juncos Hollinger Racing), que dio 105 vueltas (el segundo mejor número del día), terminó séptimo, por delante de Felix Rosenqvist, octavo, y Alex Palou, noveno con 225.302 millas por hora.

Alex Palou

Ryan Hunter-Reay, ganador de la Indy 500 en 2014, completó el Top 10. Graham Rahal logró completar 106 vueltas, el máximo de giros dados en la sesión, con un mejor crono de 224.353 mph que le situó 17º en la general.

A falta de 52 minutos para el final del ensayo de dos horas se produjo un gran susto, cuando Takuma Sato salió expulsado con fuerza de la curva 4, bloqueando los frenos y creando un breve espectáculo de humo. Excepcionalmente, el japonés redujo la velocidad lo suficiente como para no recibir una penalización a pesar de la dramática entrada en boxes.

La única bandera amarilla de la sesión se produjo a falta de 16 minutos, después de que el Chevrolet #17 de Arrow McLaren-Rick Hendrick de Kyle Larson se quedara sin combustible en la recta de atrás, lo que obligó a remolcarlo de vuelta al garaje.

Resultados del Carb Day de las 500 millas de Indianápolis de la IndyCar 2024