IndyCar Toronto: Herta, pole; Palou, 18º tras una controvertida sanción

Colton Herta se hizo con la pole para la carrera de la IndyCar de este domingo en Toronto en el último suspiro, por delante de su compañero de equipo en Andretti, Kyle Kirkwood, en una frenética sesión de clasificación. El piloto californiano marcó una vuelta rápida de 59.543 en el circuito urbano para hacerse con el primer puesto por tercera vez en 2024.

Por su parte, el líder de la general, el español Alex Palou, tendrá que partir 18º tras una controvertida sanción. Por mejores tiempos, el español había conseguido el pase al Fast 12, pero Dirección de Carrera consideró que había molestado a Pato O'Ward. El mexicano llegó a una zona en la que había un grupo de pilotos, entre los que estaba el catalán, que tampoco tenía mucho lugar para apartarse. Sin embargo, los comisarios le quitaron sus dos mejores registros y le echaron del corte, por lo que tendrá que remontar en una edición más de la ronda canadiense.

Fast 6 de la clasificación de la IndyCar 2024 en Toronto

El Fast 6 comenzó con Romain Grosjean, de Juncos HollingerRacing, yéndose largo en la curva 8, pero afortunadamente se mantuvo alejado del muro y pudo seguir sin provocar una bandera roja, que le habría dejado sin marcar un registro.

Herta se vio obligado a reaccionar tras arrebatarle Kirkwood el primer puesto, al parar el crono en 59.673 en los últimos segundos. El californiano fue capaz de subir el listón y hacer la pole con un 59.543, cuando el tiempo expiraba después de cambiar a su segundo juego de neumáticos blandos.

Felix Rosenqvist, de Meyer Shank Racing, fue tercero, pero a 0.282 segundos de Herta. Scott McLaughlin, único representante de Penske en la lucha por la pole, hizo su mejor giro al final, pero sólo le sirvió para situarse cuarto en la tabla de tiempos. Grosjean fue quinto, seguido del Honda #66 de David Malukas.

Fast 12 de la clasificación de la IndyCar en Toronto

Josef Newgarden fue el primer piloto en lograr una vuelta por debajo del minuto tras clavar un crono de 59.912. Sin embargo, cayó rápidamente en la tabla después de que Rosenqvist, Kirkwood, Grosjean y Herta fueran más rápidos.

Al final, Rosenqvist lideró con un 59.596, seguido de Kirkwood, Grosjean, Herta y McLaughlin. Malukas terminó sexto, después de un trompo que provocó una bandera amarilla local, perdiendo su mejor vuelta hasta entonces. Pero se repuso y batió al #2 por 19 milésimas.

Graham Rahal fue octavo, mientras que Will Power acabó noveno tras protagonizar una salvada increíble, estando a punto de chocar en la curva 8. Agustín Canapino entró por primera vez en el Top 12 en la IndyCar y saldrá décimo, justo por delante de Marcus Ericsson y del debutante Christian Rasmussen.

Grupos de la clasificación de la IndyCar en Toronto

En el Grupo 1, la bandera roja salió al poco de empezar la sesión cuando Hunter McElrea, de Dale Coyne Racing, estampó su coche #18 contra los neumáticos de la curva 8. Aunque pudo continuar, no marcó un tiempo competitivo como consecuencia de la bandera roja.

Una vez que se reanudó la sesión y aparecieron los tiempos más serios, Kirkwood se puso en cabeza con una vuelta de 1:00.169 con los neumáticos más blandos. McLaughlin, Rasmussen, Rosenqvist, Malukas y Newgarden se metieron en el corte.

El dúo de Chip Ganassi Racing formado por Marcus Armstrong y Scott Dixon se quedó fuera, con el primero a 25 milésimas del séptimo puesto. Santino Ferrucci (AJ Foyt Racing) fue noveno, por delante de Nolan Siegel. El debutante Toby Sowery fue undécimo, con Pietro Fittipaldi 12º. McElrea terminó en el último puesto.

En el Grupo 2, Power dio una vuelta rápida de 1:00.065 y superó al segundo clasificado, Ericsson, por 87 milésimas. Herta, Rahal, Grosjean y Canapino también pasaron una vez que se aplicó la penalización a Palou, por considerar que había molestado a Pato O'Ward, quien terminó séptimo.

Christian Lundgaard terminó octavo con el Honda #45 de Rahal Letterman Lanigan Racing. Palou fue noveno como consecuencia de la penalización. "No estoy de acuerdo en este momento, tengo que comprobarlo", dijo el español. "Tenía tres coches delante de mí, realmente no podía ir a ninguna parte. Ya llevaba una vuelta fuera, a diferencia de los coches que tenía delante. También creo que O'Ward no estaba [marcando] sus sectores rápidos. Seguro que esto no ayuda. Es frustrante. Mientras tengamos un coche rápido podremos remontar".

El novato de CGR, Kyffin Simpson fue 10º, por delante de Rinus VeeKay, de Ed Carpenter Racing. Otro novato de Ganassi, Linus Lundqivst, fue 12º, por delante del debutante Theo Pourchaire, que dio sus primeras vueltas del fin de semana tras ser llamado a última hora por Arrow McLaren para sustituir al lesionado Alexander Rossi. Sting Ray Robb, menos de una semana después del accidente de 109G en Iowa del domingo pasado, terminó 14º.