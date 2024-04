IndyCar Barber: McLaughlin, pole; Palou tendrá que remontar, 10º

Scott McLaughlin logró olvidar este sábado la descalificación de St. Pete con una tremenda pole en Barber. El piloto neozelandés logró apurar su Penske hasta el último suspiro para superar a Will Power por apenas una décima y ocupar el puesto de privilegio. Eso sí, sin el mejor tiempo de la jornada. Eso le correspondió a Alex Palou, que volvió a volar para liderar el Grupo 1 de la 'qualy', pero que empeoró ocho décimas en el Fast 12, hasta el punto de quedarse fuera. Así, saldrá décimo y tendrá que remontar en uno de los circuitos que mejor se le da, donde consiguió su primera victoria en el campeonato, allá por 2021.

Fast 6 de la clasificación de la IndyCar 2024 en Barber

La lucha por la pole tuvo lugar con Christian Lundgaard, Will Power, Scott McLaughlin, Marcus Armstrong, Patricio O'Ward y Felix Rosenqvist. McLaughlin marcó la referencia inicial. El #3 de Penske bajó hasta el 1:06.329, quedando por delante de su compañero Power.

Tras ello, llegó el habitual cambio de neumáticos para montar gomas frescas y mejorar el tiempo. Y en esas circunstancias, el más rápido fue McLaughlin. El #3 bajó en el último segundo hasta el 1:05.949, un crono que no fue el mejor del día, a medio segundo del de Palou en el Grupo 1, pero que le valió para asegurar el puesto de privilegio.

Así, el neozelandés consiguió batir por una décima a Power. Lundgaard, O'Ward, Rosenqvist y Armstrong cerraron la tabla del Fast 6.

Fast 12 de la clasificación de la IndyCar 2024 en Barber

La segunda fase de la 'qualy' en Alabama empezó con Alex Palou como teórica referencia, al igual que en el grupo previo, en el que fue el más rápido de todos los participantes. Tras unos primeros tiempos en 1:07 medios, con el primer juego de neumáticos la referencia fue McLaughlin, con un 1:07.0. Pero Alex Palou logró batirle mediada la sesión, plantándose en 1:06.881.

Tras ello, llegaron las paradas en boxes para montar un segundo juego de gomas nuevas. Con ellas, Christian Lundgaard fue el primero en bajar de 1:06, hasta el 1:05.813. Fue entonces cuando se esperaba el golpe en la mesa de Palou, como en los intentos anteriores... Pero no llegó.

El de Sant Antoni de Vilamajor no pasó de un 1:06.301 que le relegó a la décima posición, esto es, fuera del Fast 6. Sí entraron Lundgaard, con ese tiempo antes mencionado, Will Power, Scott McLaughlin, Marcus Armstrong, Pato O'Ward y Félix Rosenqvist. Con Palou, se quedaron fuera Graham Rahal, Josef Newgarden y Kyle Kirkwood, del séptimo al noveno, y Romain Grosjean y Tom Blomqvist, undécimo y duodécimo.

Alex Palou

Grupo 1 de la clasificación de la IndyCar 2024 en Barber

Alex Palou participó en el primer grupo de la clasificación, junto a otros favoritos como su compañero y líder de la general, Scott Dixon, Colton Herta o uno de sus rivales por el título, Patricio O'Ward.

El español se mostró competitivo desde el principio, buscando liderar con grandes vueltas. Y lo consiguió, ya que pronto marcó territorio con una muy buena vuelta de 1:06.172. No fue hasta los instantes finales que Marcus Armstrong la superó, aunque Palou no tardó en responder con un 1:05.568 que le devolvió a la primera plaza, dando a entender su gran nivel aquí.

Así, no tuvo problemas para comandar la tabla de tiempos, y pasar de fase junto a O'Ward, Armstrong, Graham Rahal, Romain Grosjean y Kyle Kirkwood. Sin embargo, no pasaron el corte ni Dixon ni Herta, por poco más de una décima y condenados a salir 13º y 15º, respectivamente. Tras ellos, finalizaron Santino Ferrucci, Linus Lundqvist, Luca Ghiotto en su debut en el campeonato, Kyffin Simpson y Sting Robb.

Grupo 2 de la clasificación de la IndyCar 2024 en Barber

En el segundo grupo, quedaron como favoritos los 'Penske de la discordia' por no respetar el Push to Pass en St. Petersburg, a saber, Scott McLaughlin, Will Power y Josef Newgarden, junto al McLaren de Alexander Rossi.

De hecho, los Penske díscolos no tuvieron problemas para superar el corte. McLaughlin lideró la tabla en el grupo, con un crono de 1:05.814, delante de Power y Newgarden, a pesar de superar una gran salvada con su #2. Les acompañaron en el corte Christian Lundgaard, Felix Rosenqvist y Tom Blomqvist.

Fuera, no entraron Christian Rasmusen, con un susto final, Alexander Rossi, en otro día complicado para el estadounidense de McLaren, Marcus Ericsson, Agustín Canapino, Jack Harvey, Theo Pourchaire, Pietro Fittipaldi y Rinus VeeKay, que tuvo problemas de motor en su #21.