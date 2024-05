Indy 500: McLaughlin vuela hacia la pole y encabeza el triplete de Penske

Scott McLaughlin saldrá desde la pole en las 500 millas de Indianápolis 2024. El piloto neozelandés volvió a confirmar que está tocado por la varita y, viniendo de los V8 Supercars australianos, consiguió la pole en el óvalo más famoso del mundo, con una pole rapidísima.

El #3 consiguió un registro impresionante de 234.220 millas por hora, más rápido que el promedio que marcó Alex Palou en 2023, con tres vueltas por encima de 233 (234.526 en la primera, 234.371 en la segunda y 234.168 en la tercera) y una final de 233.816 para superar a Will Power, que se quedó con un promedio de 233.917. El australiano solo pudo marcar un giro en 234. Por otra parte, el Team Penske certificó su dominio del Fast Friday y del sábado para llevarse por completo la primera fila, con Josef Newgarden tercero con un promedio de 233.808 mph.

En la segunda fila de la parrilla, estarán Alexander Rossi, con el McLaren #7 y un promedio de 233.090 millas por hora (tras una primera vuelta de 234), Kyle Larson, con el McLaren #17 y un promedio de 232.846, antes de poner rumbo a North Wilkesboro para correr el All Star de la NASCAR como parte de su Double Duty, y Santino Ferrucci, con el Carpenter #14 y una marca de 232.692.

En el Fast 12 previo a la lucha por la pole, el que dominó fue McLaughlin, marcando un promedio de 233.492 millas por hora. Trató de batirlo Will Power, pero se quedó con 233.483. Newgarden, Rossi, Larson y Ferrucci completaron el pase, mientras que del séptimo al duodécimo clasificado de la sesión se quedaron con esa posición de cara a la parrilla de salida del próximo domingo.

Rinus VeeKay partirá séptimo, después de que el equipo Carpenter lograra recuperar su coche el sábado tras un accidente, clasificándose al domingo en el último suspiro. Será la peor posición de salida del neerlandés en las 500 millas de Indianápolis (su mejor clasificación hasta ahora era cuarto). Patricio O'Ward partirá octavo, como el segundo mejor piloto de Arrow McLaren, delante de Felix Rosenqvist (el mejor piloto de Honda en unos días complicados en cuanto a velocidad para los del ala dorada), Takuma Sato, Kyle Kirkwood y Ryan Hunter-Reay.

En la pelea por la última fila de la parrilla, el piloto que no logró clasificarse fue Nolan Siegel. El piloto de Dale Coyne se vio superado por Marcus Ericsson, que había tenido problemas en su primer intento al hacer una última vuelta muy lento por creer que ya no contaba para el promedio, a cuatro minutos del final. En su último intento, el estadounidense tuvo una mala primera vuelta, y en la segunda sufrió un accidente que acabó con todas sus opciones, aunque afortunadamente no sufrió daño físico.

Así, fueron Katherine Legge, que volverá a ser la única mujer de la parrilla de las 500 millas de Indianápolis, Marcus Ericsson, tras ese intento final que solventó algunos de sus problemas que lleva sufriendo desde el accidente de los Libres, y Graham Rahal, quien evitó volver a quedar eliminado de la parrilla por segundo año consecutivo, quienes ocupen las posiciones 31ª, 32ª y 33ª, respectivamente.