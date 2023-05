IndyCar Barber: McLaughlin gana la carrera a Grosjean; Palou acaba quinto

Scott McLaughlin ganó este domingo la carrera de la IndyCar 2023 en el circuito de Barber, en Alabama. El piloto neozelandés venció tras un bonito duelo contra Romain Grosjean, que acabó aguantando a Will Power para finalizar segundo. Palou acabó quinto, detrás de O'Ward, tras una carrera en la que sufrió algo en las resalidas y en la que la estrategia no le jugó a su favor. Aun así, mantiene el pleno de Top 10 en la presente campaña.

De cara a la carrera, todos los pilotos salieron con neumáticos blandos a excepción de McLaughlin, Lundgaard, Newgarden, Rossi, Power, Rahal, Daly, Castroneves, Harvey y Armstrong.

En la salida, Romain Grosjean logró mantener la primera posición. Álex Palou sufrió algo en los primeros metros tras la bandera y verde y fue superado por Patricio O'Ward. El piloto mexicano trató de ir a por Grosjean, pero el de Andretti se defendió muy bien, tanto que bloqueó el camino del de McLaren tras ir en paralelo, lo que aprovechó Palou para colocarse segundo de nuevo. Detrás, se colocaron McLaughlin, Newgarden, Lundgaard, VeeKay y Alexander Rossi.

Después, Palou se enganchó a Grosjean para ir a por el liderato. El español se mostró por primera vez en la tercera de las 90 vueltas de la carrera, aunque el de Ginebra se defendió bien para mantener la posición. Sin embargo, ambos se escaparon por casi un segundo.

Romain Grosjean, Andretti Autosport Honda Photo by: Gavin Baker / Motorsport Images

En los giros siguientes, Palou volvió a probar el adelantamiento, pero Grosjean volvió a defenderse bien. Tras ello, fue avisado por el equipo sobre el consumo de gomas, lo que hizo que levantara algo el pie y perdiera algo más de un segundo, aunque seguía manteniendo unas cuantas décimas de colchón sobre O'Ward.

Las primeras paradas llegaron en la vuelta 14, de los pilotos que buscaban una estrategia de tres paradas en lugar de dos. Newgarden, Rosenqvist y Robb cambiaron de gomas, los dos últimos a duros. Rossi lo hizo un giro después, para poner blandos, como el de Penske. McLaughlin también adelantó su parada y en la vuelta 16 calzó las gomas blandas. Junto a él también paró Will Power.

Pasada la vuelta 20, los pilotos con blandos empezaron a sufrir. Por delante, Grosjean cogió una distancia de segundo y medio sobre Palou, que quedó con medio segundo sobre O'Ward. Mientras tanto, comenzaron a remontar los pilotos con gomas nuevas, como McLaughlin y Rossi.

Así se llegó a la primera parada para los pilotos que iban a dos para cambiar de blandos a duros, a partir de la vuelta 27. Herta fue el primero en abrir la veda, y a él le siguieron Lundgaard o VeeKay. O'Ward y Dixon pararon juntos, y el de Chip Ganassi quedó pegado al McLaren.

Después, se detuvieron Grosjean y Palou. El de Andretti salió sexto, líder virtual detrás de Newgarden, McLaughlin, Rossi, Power, Rosenqvist y Malukas, que ya habían parado. Y Palou salió en primera instancia por delante de O'Ward, aunque muy pegado. Tanto que el español no pudo aguantar con las gomas frías, ya que las del de McLaren ya estaban en temperatura, por lo que Pato se colocó segundo.

Alex Palou, Chip Ganassi Racing Honda Photo by: Gavin Baker / Motorsport Images

Palou pasó a tener detrás a Dixon, aunque el #9 sufrió un gran adelantamiento por parte de Christian Lundgaard que le relegó a la décima posición, la quinta virtual. Palou quedó noveno.

En la vuelta 38, llegó la segunda parada para los pilotos a 3 paradas. De hecho, tuvo que hacerla el líder, Newgarden, dejando a McLaughlin delante. Y fue en esa misma vuelta cuando llegó la primera y única bandera amarilla, y por consiguiente, Safety Car de la carrera.

Robb se quedó parado en pista, y antes de que saliera la bandera amarilla, los otros pilotos a 3 paradas que no se habían detenido [McLaughlin, Rossi, Power, Rosenqvist y Malukas] aprovecharon para hacerlo. Después, salió la amarilla con Ferrucci, Daly, Ilott y Rahal en la calle de boxes.

Así, se entremezclaron los pilotos a 3 y 2 paradas, ya quedaba una para toda la parrilla. Grosjean quedó líder y McLaughlin, a 3 paradas, aprovechó para ponerse segundo y con mejores gomas, por delante de O'Ward, Palou y Lundgaard. Dixon, Rossi, Newgarden, Power, Kirkwood, Rosenqvist y Ericsson quedaron detrás.

La bandera verde salió casi en el ecuador, en la vuelta 43 de 90. En la resalida, por delante no hubo ningún cambio. Sí por detrás, y desafortunado para Palou. El español volvió a sufrir y Lundgaard aprovechó para adelantarle y colocarse quinto, delante de Newgarden tras sobrepasar a Dixon.

La carrera se estabilizó después, sobre todo por delante, donde Grosjean consiguió 8 décimas sobre McLaughlin. Ambos se escaparon por más de 6 segundos sobre el grupo de O'Ward, Lundgaard y Palou. La diferencia aumentó aún más, hasta los 10 segundos pasadas las 60 vueltas, cuando llegaría el momento de la última parada para toda la parrilla.

El primero en parar fue Herta, y un giro después, en la vuelta 61, paró el líder, Romain Grosjean, junto a O'Ward, Lundgaard, Pagenaud o VeeKay. Palou paró junto a Dixon, Kirkwood o Armstrong en la vuelta 62, para poner duros como la mayoría de pilotos. El español salió a poco más de un segundo de O'Ward, por lo que no perdió posiciones.

Ericsson y Newgarden pararon en el giro 63, y en el 64 lo hizo Scott McLaughlin, aprovechando que era uno de los pilotos a 3 paradas. El #3 consiguió salir delante de Grosjean, aunque por poco más de un segundo y con gomas en menos temperatura. Fue un giro después cuando Grosjean se la jugó y adelantó en una gran pasada por el interior al piloto de Penske para recuperar el liderato virtual.

Una vez que todos realizaron la tercera parada, a poco más de 20 vueltas para el final, Grosjean quedó líder por unas décimas sobre McLaughlin. Por detrás, Will Power hizo valer su estrategia y quedó tercero tras las paradas, delante de O'Ward y Palou, que en su última detención sí logró ganarle el puesto de nuevo a Lundgaard.

Sin embargo, poco le iba a durar la alegría a Romain Grosjean. El suizo sufrió una colada en la vuelta 72 que McLaughlin, cerca y con la caña preparada, aprovechó para rebasarle y colocarse líder. En esos momentos nada le quedaba a Grosjean de Push to Pass, por lo que no pudo ni defenderse ni atacar después: en apenas dos vueltas, McLaughlin se escapó por segundo y medio.

Quien sí se acercó al grupo fue Will Power. El de Penske, que montó neumáticos blandos en su última parada, comenzó a volar y bajó la diferencia con la cabeza de 8 segundos a 4 en menos de 10 vueltas, quedándose a poco más de un segundo de atacar a Grosjean.

Sin embargo, las últimas vueltas fueron tranquilas. Scott McLaughlin aguantó bien la primera posición, por 3 segundos sobre sus perseguidores, para ganar en el circuito de Alabama, siendo su primera victoria, e incluso Top 5, en la temporada 2023. Por detrás, Will Power consiguió pegarse a Grosjean pero no pudo superarle. El ex piloto de Fórmula 1 acabó segundo y el de Penske tercero.

Justo por detrás, llegaron O'Ward y Palou cerrando el Top 5. El español se pegó al mexicano en las últimas vueltas, pero le faltó algo para ganarle la posición. Sin embargo, el catalán firma su tercer Top 5 y su pleno de carreras en el Top 10 en esta campaña 2023. Lundgaard, Dixon, Rossi, Rosenqvist y Ericsson completaron los 10 primeros puestos.

Resultados de la carrera de la IndyCar 2023 en Barber