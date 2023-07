No hay quien pare a Alex Palou. Aunque el español salía cuarto en la carrera de Mid-Ohio, el español quería la victoria sí o sí para seguir aumentando su diferencia en la general. Y la ha conseguido dando una auténtica exhibición este domingo, en la novena ronda de la IndyCar 2023. Tirando de un gran pilotaje, que le hizo sacar distancia y evitar problemas con doblados, y de su equipo, Chip Ganassi Racing, que cuajó dos paradas en boxes perfectas, el #10 ha logrado su tercera victoria consecutiva y la cuarta de la temporada, que le acerca a su segundo título en la máxima categoría americana de monoplazas.

En cuanto a neumáticos, la opción preferida en la parrilla fue el compuesto blando. Por ejemplo, los tres pilotos de cabeza, Colton Herta, Graham Rahal y Kyle Kirkwood, salieron con él. Alex Palou, sin embargo, fue el mejor de quienes montaron el duro, desde la cuarta plaza. También lo hicieron Scott Dixon, 6º, Will Power, 7º, Scott McLaughlin, 8º, Felix Rosenqvist, 10º, Alexander Rossi, 13º, Callum Ilott, 20º, Benjamin Pedersen, 23º, y Devlin DeFrancesco, 24º.

Bajo un cielo encapotado que amenazaba con una posible lluvia, arrancó la carrera de 80 vueltas. En la salida, Herta mantuvo la pole por delante de Rahal. Palou llegó a estar por delante de Kirkwood en los primeros metros, pero el de Andretti aguantó la plaza.

Y la tranquilidad no duró mucho, ya que la bandera amarilla hizo su primera aparición al término de la primera vuelta. En el pelotón, Marcus Ericsson tocó a Felix Rosenqvist yendo por su interior. El ganador de las 500 millas de Indianápolis en 2022 acabó con su Ganassi levantado, y dejó en la hierba y parado a su compatriota de McLaren.

Los comisarios de pista pudieron devolver a ambos pilotos a la misma. Ericsson fue camino de los boxes, aunque todo apuntaba a abandono. Rosenqvist pudo volver y entró en la quinta vuelta, con un visible manchurrón negro en su aeroscreen que dejó el neumático de Ericsson.

En el sexto giro, volvió la bandera verde. Quien destacó en la resalida fue Josef Newgarden, que comenzó a luchar por detrás para ganar posiciones. Mientras tanto, por delante todo siguió igual. Herta mantuvo la posición, y Palou quedó cuarto.

Las vueltas siguientes fueron de calma. Rahal se mantuvo pegado a Herta, y Palou, con las gomas duras, cedió algo de terreno, aunque mantuvo a raya a Lundgaard, que venía tras él a menos de un segundo de diferencia.

Fue en la vuelta 17 cuando Palou comenzó a notar que los duros estaban funcionando mejor que los blandos, y empezó a mostrarse seriamente a Kirkwood mientras por delante Rahal obligó a subir el ritmo a Herta. Ambos se escaparon por 4 segundos de diferencia. Además, en ese giro se abrió la ventana de paradas, con O'Ward, que estaba ya a las puertas del Top 10.

Dos vueltas después, en la 19, Palou lanzó el ataque sobre Kirkwood. El español se tiró por el exterior, le rebasó, y queriendo aguantar el sitio, el #27 tocó a Alex y acabó trompeando, cayendo a la novena plaza y deteniéndose algo más tarde, en la vuelta 22.

Palou, por su parte y ya con aire limpio, comenzó a apretar y a acercarse a Herta y a Rahal. No tardó en ponerse a menos de un segundo del #15, lo que le metía de lleno en cabeza de carrera, mientras por detrás otros pilotos seguían entrando en boxes.

La situación delante se mantuvo igual hasta que Herta realizó su primera parada al término de la vuelta 27, para montar los duros. Rahal hizo lo propio en el siguiente giro, mientras que Palou se quedó en pista un giro más.

En su salida a pista, Rahal salió pegado a Herta, pero no pudo ganarle la posición. Quien sí lo hizo, sin embargo, fue Alex Palou. Chip Ganassi consiguió una parada fantástica de las que tienen acostumbrados y, con gomas blandas, salió en cabeza de carrera, robándole la cartera a sus dos rivales, y dispuesto a tirar.

Tras él, quedó el propio Herta, a 4 segundos llegando a la vuelta 32, Scott Dixon, que también se benefició de una buena primera parada del equipo para montar blandos... y de Patricio O'Ward, que haciendo valer esa detención temprana se colocó cuarto, con duros, por delante de Will Power. Lundgaard se le coló a Rahal, que bajó al séptimo lugar.

Posteriormente, Palou siguió aprovechando su ventaja con las gomas. Al llegar al ecuador de la carrera, el de Sant Antoni de Vilamajor comandaba con una tremenda ventaja de 9 segundos sobre Herta. Dixon, en aire sucio, no pudo hacer valer su neumático blando. O'Ward, Power, Lundgaard, Rahal, Scott McLaughlin, Alexander Rossi y David Malukas se mantenían en el Top 10.

La clasificación cambió cuando en la vuelta 44 O'Ward paró por segunda vez para poner gomas blandas. El mexicano aún tenía una más por delante, aunque quería jugar con la opción de otra posible bandera amarilla. Y delante, Palou comenzó a perder fuelle, afectado por el tráfico de Benjamin Pedersen.

El barcelonés no pudo pasarle pronto, y vio cómo su ritmo de carrera bajaba drásticamente. Y también su colchón, que en el giro 46 había descendido ya hasta los 5 segundos.

Finalmente, tras mucha agonía y no sin sufrimiento, Palou pudo pasar al piloto danés. La mejoría de ritmo fue inmediata, subiendo la diferencia de nuevo hasta los 7 segundos y medio en la vuelta 52. Entonces, fue cuando Herta y Dixon se lo encontraron, mientras que por detrás comenzaron las segundas paradas.

Dentro de esa ventana de paradas, Alex Palou fue de los primeros en entrar. El español no quería problemas que escaparan de su guion, y entró en la vuelta 54 con 8 segundos de ventaja. Otra parada perfecta de Chip Ganassi le dio suficiente ventaja como para ir relativamente tranquilo en cabeza.

Con él, también entró Scott Dixon. El multicampeón no pudo acabar la parada delante de Herta, aunque cuando coincidieron en pista no tardó en adelantarle... Y, además, a Herta le sobrevinieron más problemas. Al de Andretti le sancionaron con un Drive Through por exceso de velocidad en el pitlane, una tercera detención que le dejó fuera del Top 10.

Así las cosas, Palou quedó líder, con los blandos, con 6 segundos de ventaja sobre O'Ward, que aún tenía que parar. Dixon se colocó tercero, a casi 9 segundos de su compañero. Y por detrás, estaban Will Power, Christian Lundgaard, Scott McLaughlin, David Malukas, Graham Rahal, quien también tuvo problemas en su segunda parada porque no le arrancaba el coche, Alexander Rossi y Marcus Armstrong.

La clasificación no cambió hasta la vuelta 65, cuando O'Ward paró por última vez. El mexicano salió en la novena posición, justo por detrás de su compañero de equipo, Alexander Rossi. Esto dio posición de podio a Power, que aventajaba en un segundo a Lundgaard.

Más allá de eso, la carrera ya no dio mucho más de sí. Alex Palou se dedicó a gestionar su ventaja para cruzar primero la línea de meta por tercera vez consecutiva tras Detroit y Road America, aumentando su botín en una campaña de ensueño. Dixon llegó segundo, a 5 segundos, y Power completó el podio.

En la general, Palou es mucho más líder, con 377 puntos, 110 más que Scott Dixon y 116 más que Josef Newgarden.

Resultados de la carrera de la IndyCar 2023 en Mid-Ohio