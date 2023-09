IndyCar Laguna Seca: Dixon gana una carrera caótica, con Palou tercero

Alex Palou tenía el ritmo para ganar la carrera de la IndyCar en Laguna Seca, la última de la temporada 2023. Sin embargo, una bandera amarilla, una de las muchas que salieron por distintos accidentes y que fueron clave, justo antes de parar le dejó sin opciones.

En ese caos, fue Scott Dixon quien se colocó primero y mantuvo la delantera, superando a Scott McLaughlin y al piloto español. Así, lidió con una penalización en la primera vuelta y con los periodos de Safety Car, que incluso tuvo que repostar al quedarse sin gasolina, causados por una serie de colisiones demasiado optimistas.

Te podría interesar: La IndyCar tendrá una carrera no puntuable en el Thermal Club en 2024

En la salida, Felix Rosenqvist se mantuvo en la pole antes de que Christian Lundgaard tocara a McLaughlin en la batalla por la segunda posición, desencadenando una colisión múltiple entre Marcus Armstrong y el dúo de RLL, Juri Vips y Graham Rahal, que se llevó por delante a Josef Newgarden. "Lugar equivocado, momento equivocado", dijo Rahal. "Toqué a Juri y a Josef. Le dije al equipo médico que he visto más a ellos que a mi mujer este año".

Scott Dixon hizo un cambio de motor no permitido y cayó a la undécima posición de la parrilla, desde donde fue sancionado por tocar a Rinus VeeKay en la salida de la curva 2. Kyle Kirkwood también sufrió daños. En la reanudación en la vuelta 7, Rosenqvist pasó delante de Alex Palou, Will Power, Pato O'Ward y Colton Herta, que pareció saltarse la salida inicial, pero no se le llamó para ello.

El de Sant Antoni de Vilamajor se puso en cabeza al final de ese giro, desplazando a Rosenqvist a la tercera posición por detrás de Power, que era el único coche con neumáticos blandos entre los 10 primeros. La carrera volvió a detenerse cuando Newgarden hizo un trompo y se estrelló contra el muro de neumáticos a la salida de la curva 4.

En la siguiente reanudación, en la vuelta 12, Rosenqvist adelantó a Power en la curva 2 y se llevó por delante a O'Ward. Power se aferró a la cuarta plaza, ya que Scott Dixon y Lundgaard fueron sancionados por un contacto en la primera vuelta.

Herta mantuvo la quinta posición por delante de Romain Grosjean, con Agustín Canapino séptimo pese a salir 19º en la parrilla. McLaughlin se recuperó y subió hasta la duodécima plaza tras su viaje a la grava, y se deshizo de los neumáticos blandos.

Palou aventajaba a Rosenqvist en 9 segundos tras un cuarto de carrera, con O'Ward tercero muy por delante de un Power. Después, el barcelonés sufrió un gran susto cuando Helio Castroneves, en su última carrera a tiempo completo en la IndyCar, hizo un trompo en la curva 2, luego se reincorporó y casi trompeó de nuevo en la curva 3, cruzándose en la trayectoria del español.

Rosenqvist entró en boxes desde la segunda posición para cambiar los neumáticos en la vuelta 28, mientras que O'Ward entró una vuelta más tarde y siguió con los duros. El sueco trompeó por una maniobra de Marcus Ericsson en la curva 2, y provocó otra amarilla. Palou entró en boxes, reincorporándose con otro juego de duros, por delante de Power.

Un intento de reinicio en la vuelta 27 fracasó cuando Benjamin Pedersen fue golpeado por Power y también hizo trompear a Callum Ilott. Momentos después, el coche de Santino Ferrucci se vio envuelto en un golpe de McLaughlin en la curva 1, que tuvo que poner un nuevo alerón delantero.

La carrera se reanudó en la vuelta 42 con Palou por delante de O'Ward, Grosjean y Canapino, después de que Lundgaard (undécimo) y Dixon (13º) entraran en boxes. Grosjean se fue largo en la salida de la curva 2, cediendo la tercera posición a al argentino y la cuarta a David Malukas, aunque recuperó la cuarta posición al pasar al lituano-estadounidense en el sacacorchos.

O'Ward entró en boxes en la vuelta 58, segundos antes de que Malukas chocara con Devlin DeFrancesco en la curva 3, lo que provocó otra amarilla. Esto resultó desastroso para Palou, que entró en boxes y bajó hasta la P15. Otro intento de reinicio calamitoso llevó a Ferrucci a tocar el monoplaza de Palou, ayunque el español pudo aguantar. Llegó otra amarilla, y Tom Blomqvist también se vio obligado a detenerse al chocar con DeFrancesco. Eso llevó a más paradas en boxes y a un duelo entre Dixon y su compañero Armstrong que ganó el neozelandés.

El siguiente intento de reanudación fue la misma historia con diferentes protagonistas: Ericsson tocó a su compañero Armstrong. O'Ward lideró en la reanudación a 23 vueltas del final, por delante de Grosjean, DeFrancesco, Canapino, Callum Ilott (que había hecho un trompo en la entrada a boxes no hacía muchas vueltas), Palou y Dixon. Grosjean adelantó a O'Ward en la curva 2 y se puso en cabeza, mientras que Alex no resalió bien, lo que permitió a Dixon colocarse tercero, seguido de McLaughlin.

Un par de vueltas más tarde, la bandera amarilla volvió a ondear cuando Castroneves se llevó por delante a Herta en la curva 3, con problemas en la caja de cambios. Grosjean y O'Ward entraron en boxes bajo la bandera amarilla, cayendo a la mitad del pelotón y cediendo a Dixon al liderato por delante de McLaughlin, Ilott y Palou.

La carrera se reanudó a 17 vueltas para el final, con Dixon dispersando a sus rivales. Power y Rossi adelantaron a Canapino, que llevaba el alerón delantero dañado, y se colocaron quinto y sexto, respectivamente. Palou rebasó a Ilott por la tercera plaza a 12 vueltas del final, y Power le hizo caer aún más a cuatro giros tras salirse en la curva 9.

Lundgaard, Armstrong, O'Ward y Hunter-Reay también superaron a Canapino, que cayó en la tabla, para ocupar los 10 primeros puestos. Lundgaard arrebató la sexta plaza a Rossi en la penúltima curva.

Resultados de la carrera de la IndyCar 2023 en Laguna Seca