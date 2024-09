Palou tendrá que remontar para sentenciar la IndyCar, 24º; Power, 4º

Alex Palou tendrá que remontar para asegurar el título de la IndyCar. El piloto español no tuvo, ni mucho menos, la clasificación soñada: sus sensaciones fueron peores que las de los Libres 1, que lideró, y después de una primera vuelta cronometrada, una segunda muy mala le condenó a terminar 15º en la sesión. Con los 9 puestos de sanción por un cambio de motor no permitido, partirá 24º, prácticamente al fondo de la parrila, con los coches más lentos. Su principal rival, Will Power, salvó la papeleta y saldrá cuarto, necesitando un podio para mantener vivas sus opciones. Palou necesitará un Top 9. La pole fue para Kyle Kirkwood.

La clasificación de la IndyCar en el Nashville Superspeedway empezó a la hora prevista a pesar de la amenaza de lluvia que durante toda la semana hizo peligrar la disputa normal de la jornada del sábado, y que también podría traer algunos problemas de cara al día clave de la temporada, el domingo.

Jack Harvey fue el primer piloto en salir a la clasificación. El piloto de Dale Coyne Racing marcó un promedio de 195.507 millas por hora, que no fue superado por su compañera Katherine Legge (193.081), pero sí por Kyffin Simpson, el primero de los hombres de Chip Ganassi Racing (197.318). Eso sí, no le duró nada la alegría, porque justo después de él Christian Rasmussen subió el listón con dos grandes vueltas y lo dejó en 199.146 mph.

Y tras ello, empezaron los problemas. Y es que el coche del danés empezó a arder en cuanto se detuvo tras hacer su intento, en la parte trasera, provocando que los mecánicos lo desmontaran rápidamente para revisar el motor. En pista, Sting Ray Robb consiguió una gran primera vuelta, por encima de las 200 millas por hora, pero en la segunda su monoplaza de AJ Foyt empezó a perder potencia, lo que le relegó inmediatamente a la última posición de la parrilla. sólo por delante de un Nolan Siegel que no salió tras su accidente en la FP1

Quien sí pudo rematar la faena fue David Malukas. El joven de Meyer Shank Racing marcó el primer registro por encima de esa marca, en 200.479 mph. Cerca de él se quedaron Conor Daly, con 200.393, y Linus Lundqvist, otro de los compañeros de Palou, con 200.173. Y quien le acabó batiendo fue su compañero, Felix Rosenqvist. El sueco marcó un registro imponente, de 200.676 millas, con una primera vuelta cercana a las 201.

Santino Ferrucci trató de replicar al #60 con un giro inicial de 200.713 mph, pero bajó en la segunda y se quedó con 200.497 de promedio, detrás del europeo. Y tras ello, llegó el Team Penske a poner orden. Y concretamente, Josef Newgarden. El estadounidense se sacó de la chistera dos vueltas por encima de las 201 millas y se colocó primero de forma provisional con un promedio de 201.352. Quien quiso intentar batirle después fue Alexander Rossi, pero el de McLaren tuvo un susto y estuvo a punto de acabar en el muro.

Tras ello, siguió subiendo el nivel en la tabla de tiempos, con la aparición del equipo Andretti Global. Kyle Kirkwood voló con otras dos vueltas de 201 millas y pasó a comandar la clasificación, que ya estaba en su segunda mitad, con una marca de 201.520. Lejos de él se quedó Pato O'Ward, que con el McLaren solamente pudo hacer un 200.294.

Y después, fue el turno de Scott Dixon. Pero el tres veces ganador en Nashville no se encontró tan bien como se esperaba. Con dos giros en 199 se clasificó incluso por detrás del mexicano, concretamente con un tiempo de 199.634. El siguiente fue Colton Herta, pero tampoco estuvo en los mejores registros. El californiano solamente pudo estar en 200.104 millas, también en la zona media y haciendo incluso una salvada en la vuelta final.

Así, se llegó a los tres contendientes al título, en orden inverso a la general. Por tanto, el primero fue Scott McLaughlin. El neozelandés completó dos vueltas en 200 bajo y acabó con una media de 200.230 mph, justo por detrás de O'Ward y delante de Herta y Dixon, aunque debe contar con la penalización..

Vino después su compañero en la escudería de Roger Penske, Will Power. El australiano hizo una mala vuelta de calentamiento, pero su primer giro en serio estuvo en 200.863 millas. El segundo, en 200.394, lo que le dejó con un promedio de 200.628, cuarto provisional tras Kirkwood, Newgarden y Rosenqvist. Eso supuso que no se llevó el punto de la pole.

Y cerró la tanda Alex Palou. Tras un giro de calentamiento de 197.257 millas por hora, su primer giro estuvo en 200.503. Pero el catalán falló en el segundo, con una marca de 198.570. Eso le dejó 15º en parrilla, que con la sanción de 9 posiciones se transforma en un 24º puesto, prácticamente en el fondo. Así, Power aseguró su cuarta plaza.

"No sé qué le ha pasado a mi coche. Esta mañana estaba mucho más cómodo. La primera vuelta no ha sido mala, pero la segunda ha sido muy mala. No es lo que necesitaba, ni lo que quería", confirmó posteriormente Palou en la NBC. Recuerda que a los siguientes resultados les debes añadir los 9 puestos de sanción de Alex, de McLaughlin y de Rossi.

Resultados de la clasificación de la IndyCar 2024 en Nashville