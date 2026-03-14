IndyCar Arlington: Ericsson bate a Palou y logra su primera pole

A Marcus Ericsson no se le olvidará este sábado. En el nuevo, bacheado y espectacular circuito de Arlington, con un formato nuevo de clasificación en el Fast 6, el sueco hizo valer la superioridad que parecían tener los coches de Andretti para lograr su primera pole en la IndyCar, en 116 carreras en la categoría estadounidense. El corredor de 35 años hizo un mejor tiempo de 1:34.356, que le valió para batir a un gran Alex Palou, que había sido el más rápido en el Fast 12 y en los grupos, por casi medio segundo. El español buscará el domingo recuperar el liderato de la general con un nuevo triunfo.

Recuerda el horario de la carrera: IndyCar Horarios de la IndyCar 2026 en Arlington y cómo verlo en TV

Ericsson, primera pole en IndyCar con en el nuevo Fast 6

Cabe recordar que la IndyCar introdujo un importante cambio para la primera clasificación de la historia de Arlington. El Fast 6, en el que los seis pilotos más rápidos de la ronda anterior iban a jugarse la pole, iba a consistir -de momento, solo para este finde- en un único intento de vuelta cronometrada para cada corredor, de manera individual, sin libertad para realizar varios giros en un tramo de seis minutos, como sucede habitualmente. Además, cada uno iba a salir en orden inverso, con el sexto en discordia abriendo la veda, y el más veloz del Fast 12 cerrando la tanda.

Así, Marcus Ericsson iba a ser el primero, dejando la primera referencia de la fase definitiva en 1:34.356, un crono mejorable, habida cuenta de lo que había pasado antes. Marcus Armstrong, sin embargo, no pudo batirle, con un pobre 1:35.601. Y tampoco fue capaz su compañero en Andretti Global, Will Power, al quedarse en 1:35.085, aunque de todas maneras le sirvió para dejar atrás su difícil comienzo de año tras el cambio de equipo.

El siguiente fue Felix Rosenqvist, el mejor de los corredores de Meyer Shank Racing en un buen día para la escuadra. El sueco paró el crono en 1:35.160, solamente mejor que Armstrong. Pato O'Ward tomó después la nueva pista, y el mexicano se colocó segundo provisional, con un 1:34.845 en un giro que pareció conservador.

Y después, fue el turno de Palou. El cuatro veces campeón de la IndyCar comenzó muy bien su vuelta, notablemente más agresivo que otros rivales, y mejorando en algunos sectores a Ericsson. El español estuvo en la pelea hasta el parcial final, cuando ya se le fue el tiempo. Su crono, de 1:34.818, le dejó segundo, a casi medio segundo del sueco, que cerró su primera pole en la IndyCar, y por 27 milésimas por delante de O'Ward, con Power, Rosenqvist y Armstrong cerrando la tabla.

Fast 12 de la clasificación de la IndyCar en Arlington

Alex Palou llegó como la referencia al Fast 12 de la cronometrada de Arlington, con el mejor tiempo de los dos primeros grupos de clasificación, y como solo uno de los tres corredores de la parrilla que había logrado romper el muro del 1:34.

Para su primer intento, el catalán fue uno de los cuatro pilotos que empezó con neumáticos blandos, mientras que ocho optaron por el compuesto duro. En la vuelta inicial, algunos tuvieron ya contratiempos, como Alexander Rossi, que sufrió una salida de pista, aunque pudo encontrar una escapatoria y no el muro, no provocando así una bandera roja. Y unos segundos después, precisamente Palou siguió los mismos pasos que el estadounidense, aunque por suerte le esperaba el mismo destino que al #20. Tras ello, el vigente campeón pudo marcar un crono, pero insuficiente, de 1:35.2, que le dejó séptimo.

Pero Palou despejó todas las dudas en el segundo intento. El barcelonés se sacó de la manga un vueltón de 1:33.404, segundo mejor tiempo del fin de semana, para dominar sin problemas el Fast 12 y pasar a la batalla por la pole como máximo favorito. Le sacó décima y media a Pato O'Ward, y con ambos entrarían al corte Felix Rosenqvist, Will Power, Marcus Armstrong y Marcus Ericsson. Pero la gran sorpresa estuvo detrás.

Y es que el Fast 6 no iba a contar con ningún coche del equipo Penske, con David Malukas noveno y Josef Newgarden undécimo, con Alexander Rossi entre medias, ni con el que estaba siendo el corredor más rápido del fin de semana, Kyle Kirkwood, séptimo después de dominar los Libres 1 ayer y los Libres 2 esta mañana. Tampoco entraron Christian Rasmussen, octavo, y Santino Ferrucci, duodécimo.

Grupos de la clasificación de la IndyCar en Arlington

El primer grupo de la clasificación iba a contar con Alex Palou, junto a Rinus VeeKay, con quien tuvo el incidente que le dejó fuera de juego en el óvalo de Phoenix, Josef Newgarden, vencedor allí, Mick Schumacher o Alexander Rossi, entre otros. Fue precisamente Palou quien arrancó enchufado, con un primer tiempo de 1:36.072 que le dejó liderando, aunque aún era muy lento, en base a lo visto en los entrenamientos libres. En su segundo intento, ya se plantó en 1:34.653, para seguir siendo primero, tras lo que se dirigió a la calle de boxes.

En la segunda salida a pista, Palou mantuvo los neumáticos blandos que había montado para el primer stint. Y rozando muros, por más que fuera la primera fase de la cronometrada, el de Sant Antoni de Vilamajor rompió la barrera del 1:34, parando el crono en 1:33.759, un registro muy competitivo. Con ello, el #10 no tuvo problemas para meterse en el Fast 12, sacándole tres décimas a Felix Rosenqvist, en 1:34.050.

Por detrás, Alexander Rossi y Josef Newgarden rozaron el susto de poder quedarse en el primer corte, pero su último intento les permitió entrar, tercero y cuarto, junto a Christian Rasmussen y Marcus Ericsson. Fuera, no entraron Louis Foster, dos ex de la Fórmula 1 como Romain Grosjean y Mick Schumacher, Dennis Hauger, Rinus VeeKay y Sting Ray Robb.

El segundo grupo de la primera ronda iba a estar conformado por David Malukas, Kyle Kirkwood, Will Power, Scott Dixon o Pato O'Ward como grandes referencias, por lo que se preveía una sesión apretada, en la que algún favorito podía llevarse un buen susto. Así fue.

El primer tiempo competitivo llegó de la mano de Malukas, de 1:34.404 para posicionarse en lo más alto de la tabla, aunque Kirkwood le rebasó justo antes de llegar al ecuador de la sesión, con un registro de 1:33.947. Quien no marcó un primer crono fue Dixon, tras un bloqueo de neumáticos que le dejó sin opciones, siguiendo con un mal día después de una FP2 que ya fue movida para la leyenda neozelandesa.

Los pilotos estaban listos para un intento final con las gomas blandas de la gama de Firestone, pero a 2:19 del final, llegó un importante golpe de teatro. En la curva 8 de Arlington, McLaughlin tocó el piano interior del viraje y acabó estrellándose contra el muro, a la salida. Las consecuencias fueron nefastas: coche destrozado en el alerón delantero y bandera roja, lo que según el reglamento de la IndyCar conlleva la pérdida del mejor tiempo. Como consecuencia, bajó de la tercera plaza a la última, lo que obligará al oceánico del Team Penske a salir desde el fondo de la parrilla.

Ya con bandera verde, nadie rebajó el crono de Kyle Kirkwood, que pasó junto a David Malukas, Santino Ferrucci, con un gran último intento, Marcus Armstrong, Will Power y Pato O'Ward, quien aseguró el pase por poco. Fuera, quedaron Kyffin Simpson, Caio Colet, Christian Lundgaard, Scott Dixon como gran sorpresa, décimo, Nolan Siegel, Graham Rahal y McLaughlin, por la bandera roja.