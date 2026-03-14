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Crónica de clasificación
IndyCar Arlington

IndyCar Arlington: Ericsson bate a Palou y logra su primera pole

Marcus Ericssoj se llevó la primera pole de la historia de la IndyCar en el nuevo circuito urbano de Arlington, y la primera de su vida en 116 carreras. Alex Palou saldrá segundo.

Rubén Carballo Rosa
Publicado:
Alex Palou, Chip Ganassi Racing

Alex Palou, Chip Ganassi Racing

Foto de: Perry Nelson / Lumen via Getty Images

A Marcus Ericsson no se le olvidará este sábado. En el nuevo, bacheado y espectacular circuito de Arlington, con un formato nuevo de clasificación en el Fast 6, el sueco hizo valer la superioridad que parecían tener los coches de Andretti para lograr su primera pole en la IndyCar, en 116 carreras en la categoría estadounidense. El corredor de 35 años hizo un mejor tiempo de 1:34.356, que le valió para batir a un gran Alex Palou, que había sido el más rápido en el Fast 12 y en los grupos, por casi medio segundo. El español buscará el domingo recuperar el liderato de la general con un nuevo triunfo.

Recuerda el horario de la carrera:

Ericsson, primera pole en IndyCar con en el nuevo Fast 6

Cabe recordar que la IndyCar introdujo un importante cambio para la primera clasificación de la historia de Arlington. El Fast 6, en el que los seis pilotos más rápidos de la ronda anterior iban a jugarse la pole, iba a consistir -de momento, solo para este finde- en un único intento de vuelta cronometrada para cada corredor, de manera individual, sin libertad para realizar varios giros en un tramo de seis minutos, como sucede habitualmente. Además, cada uno iba a salir en orden inverso, con el sexto en discordia abriendo la veda, y el más veloz del Fast 12 cerrando la tanda.

Así, Marcus Ericsson iba a ser el primero, dejando la primera referencia de la fase definitiva en 1:34.356, un crono mejorable, habida cuenta de lo que había pasado antes. Marcus Armstrong, sin embargo, no pudo batirle, con un pobre 1:35.601. Y tampoco fue capaz su compañero en Andretti Global, Will Power, al quedarse en 1:35.085, aunque de todas maneras le sirvió para dejar atrás su difícil comienzo de año tras el cambio de equipo.

El siguiente fue Felix Rosenqvist, el mejor de los corredores de Meyer Shank Racing en un buen día para la escuadra. El sueco paró el crono en 1:35.160, solamente mejor que Armstrong. Pato O'Ward tomó después la nueva pista, y el mexicano se colocó segundo provisional, con un 1:34.845 en un giro que pareció conservador.

Y después, fue el turno de Palou. El cuatro veces campeón de la IndyCar comenzó muy bien su vuelta, notablemente más agresivo que otros rivales, y mejorando en algunos sectores a Ericsson. El español estuvo en la pelea hasta el parcial final, cuando ya se le fue el tiempo. Su crono, de 1:34.818, le dejó segundo, a casi medio segundo del sueco, que cerró su primera pole en la IndyCar, y por 27 milésimas por delante de O'Ward, con Power, Rosenqvist y Armstrong cerrando la tabla.

Fast 6 de Arlington

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Mph
1 Sweden M. Ericsson Andretti Global 28 1

1'34.3562

   104.158
2 Spain A. Palou Chip Ganassi Racing 10 1

+0.4618

1'34.8180

 0.4618 103.651
3 Mexico P. O'Ward Arrow McLaren 5 1

+0.4891

1'34.8453

 0.0273 103.621
4 Australia W. Power Andretti Global 26 1

+0.7294

1'35.0856

 0.2403 103.359
5 Sweden F. Rosenqvist Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian 60 1

+0.8045

1'35.1607

 0.0751 103.278
6 New Zealand M. Armstrong Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian 66 1

+1.2450

1'35.6012

 0.4405 102.802
Ver resultados

Fast 12 de la clasificación de la IndyCar en Arlington

Alex Palou llegó como la referencia al Fast 12 de la cronometrada de Arlington, con el mejor tiempo de los dos primeros grupos de clasificación, y como solo uno de los tres corredores de la parrilla que había logrado romper el muro del 1:34.

Para su primer intento, el catalán fue uno de los cuatro pilotos que empezó con neumáticos blandos, mientras que ocho optaron por el compuesto duro. En la vuelta inicial, algunos tuvieron ya contratiempos, como Alexander Rossi, que sufrió una salida de pista, aunque pudo encontrar una escapatoria y no el muro, no provocando así una bandera roja. Y unos segundos después, precisamente Palou siguió los mismos pasos que el estadounidense, aunque por suerte le esperaba el mismo destino que al #20. Tras ello, el vigente campeón pudo marcar un crono, pero insuficiente, de 1:35.2, que le dejó séptimo.

Pero Palou despejó todas las dudas en el segundo intento. El barcelonés se sacó de la manga un vueltón de 1:33.404, segundo mejor tiempo del fin de semana, para dominar sin problemas el Fast 12 y pasar a la batalla por la pole como máximo favorito. Le sacó décima y media a Pato O'Ward, y con ambos entrarían al corte Felix Rosenqvist, Will Power, Marcus Armstrong y Marcus Ericsson. Pero la gran sorpresa estuvo detrás.

 

Y es que el Fast 6 no iba a contar con ningún coche del equipo Penske, con David Malukas noveno y Josef Newgarden undécimo, con Alexander Rossi entre medias, ni con el que estaba siendo el corredor más rápido del fin de semana, Kyle Kirkwood, séptimo después de dominar los Libres 1 ayer y los Libres 2 esta mañana. Tampoco entraron Christian Rasmussen, octavo, y Santino Ferrucci, duodécimo.

Fast 12 de Arlington

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Mph
1 Spain A. Palou Chip Ganassi Racing 10 5

1'33.4049

   105.219
2 Mexico P. O'Ward Arrow McLaren 5 7

+0.1691

1'33.5740

 0.1691 105.029
3 Sweden F. Rosenqvist Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian 60 7

+0.2083

1'33.6132

 0.0392 104.985
4 Australia W. Power Andretti Global 26 7

+0.3707

1'33.7756

 0.1624 104.803
5 New Zealand M. Armstrong Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian 66 7

+0.4342

1'33.8391

 0.0635 104.732
6 Sweden M. Ericsson Andretti Global 28 6

+0.4404

1'33.8453

 0.0062 104.726
7 United States K. Kirkwood Andretti Global 27 6

+0.4819

1'33.8868

 0.0415 104.679
8
C. Rasmussen Ed Carpenter Racing
 21 5

+0.7391

1'34.1440

 0.2572 104.393
9 United States D. Malukas Team Penske 12 7

+0.8407

1'34.2456

 0.1016 104.281
10 United States A. Rossi Ed Carpenter Racing 20 6

+0.8991

1'34.3040

 0.0584 104.216
11 United States J. Newgarden Team Penske 2 7

+0.9908

1'34.3957

 0.0917 104.115
12 United States S. Ferrucci A.J. Foyt Enterprises 14 7

+1.0849

1'34.4898

 0.0941 104.011
Ver resultados

Grupos de la clasificación de la IndyCar en Arlington

El primer grupo de la clasificación iba a contar con Alex Palou, junto a Rinus VeeKay, con quien tuvo el incidente que le dejó fuera de juego en el óvalo de Phoenix, Josef Newgarden, vencedor allí, Mick Schumacher o Alexander Rossi, entre otros. Fue precisamente Palou quien arrancó enchufado, con un primer tiempo de 1:36.072 que le dejó liderando, aunque aún era muy lento, en base a lo visto en los entrenamientos libres. En su segundo intento, ya se plantó en 1:34.653, para seguir siendo primero, tras lo que se dirigió a la calle de boxes.

En la segunda salida a pista, Palou mantuvo los neumáticos blandos que había montado para el primer stint. Y rozando muros, por más que fuera la primera fase de la cronometrada, el de Sant Antoni de Vilamajor rompió la barrera del 1:34, parando el crono en 1:33.759, un registro muy competitivo. Con ello, el #10 no tuvo problemas para meterse en el Fast 12, sacándole tres décimas a Felix Rosenqvist, en 1:34.050.

Por detrás, Alexander Rossi y Josef Newgarden rozaron el susto de poder quedarse en el primer corte, pero su último intento les permitió entrar, tercero y cuarto, junto a Christian Rasmussen y Marcus Ericsson. Fuera, no entraron Louis Foster, dos ex de la Fórmula 1 como Romain Grosjean y Mick Schumacher, Dennis Hauger, Rinus VeeKay y Sting Ray Robb.

Grupo 1 de la clasificación

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Mph
1 Spain A. Palou Chip Ganassi Racing 10 6

1'33.7398

   104.843
2 Sweden F. Rosenqvist Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian 60 7

+0.3102

1'34.0500

 0.3102 104.498
3 United States A. Rossi Ed Carpenter Racing 20 6

+0.5824

1'34.3222

 0.2722 104.196
4 United States J. Newgarden Team Penske 2 7

+0.7171

1'34.4569

 0.1347 104.047
5
C. Rasmussen Ed Carpenter Racing
 21 6

+0.7532

1'34.4930

 0.0361 104.008
6 Sweden M. Ericsson Andretti Global 28 7

+0.8269

1'34.5667

 0.0737 103.927
7
L. Foster Rahal Letterman Lanigan Racing
 45 7

+0.9241

1'34.6639

 0.0972 103.820
8 France R. Grosjean Dale Coyne Racing 18 6

+0.9801

1'34.7199

 0.0560 103.759
9 Germany M. Schumacher Rahal Letterman Lanigan Racing 47 7

+1.0993

1'34.8391

 0.1192 103.628
10 Norway D. Hauger Dale Coyne Racing 19 5

+1.1333

1'34.8731

 0.0340 103.591
11 Netherlands R. van Kalmthout Juncos Hollinger Racing 76 7

+1.1798

1'34.9196

 0.0465 103.540
12
R. Robb Sting Juncos Hollinger Racing
 77 7

+2.4388

1'36.1786

 1.2590 102.185
Ver resultados

El segundo grupo de la primera ronda iba a estar conformado por David Malukas, Kyle Kirkwood, Will Power, Scott Dixon o Pato O'Ward como grandes referencias, por lo que se preveía una sesión apretada, en la que algún favorito podía llevarse un buen susto. Así fue.

El primer tiempo competitivo llegó de la mano de Malukas, de 1:34.404 para posicionarse en lo más alto de la tabla, aunque Kirkwood le rebasó justo antes de llegar al ecuador de la sesión, con un registro de 1:33.947. Quien no marcó un primer crono fue Dixon, tras un bloqueo de neumáticos que le dejó sin opciones, siguiendo con un mal día después de una FP2 que ya fue movida para la leyenda neozelandesa.

Los pilotos estaban listos para un intento final con las gomas blandas de la gama de Firestone, pero a 2:19 del final, llegó un importante golpe de teatro. En la curva 8 de Arlington, McLaughlin tocó el piano interior del viraje y acabó estrellándose contra el muro, a la salida. Las consecuencias fueron nefastas: coche destrozado en el alerón delantero y bandera roja, lo que según el reglamento de la IndyCar conlleva la pérdida del mejor tiempo. Como consecuencia, bajó de la tercera plaza a la última, lo que obligará al oceánico del Team Penske a salir desde el fondo de la parrilla.

 

Ya con bandera verde, nadie rebajó el crono de Kyle Kirkwood, que pasó junto a David Malukas, Santino Ferrucci, con un gran último intento, Marcus Armstrong, Will Power y Pato O'Ward, quien aseguró el pase por poco. Fuera, quedaron Kyffin Simpson, Caio Colet, Christian Lundgaard, Scott Dixon como gran sorpresa, décimo, Nolan Siegel, Graham Rahal y McLaughlin, por la bandera roja.

Grupo 2 de la clasificación

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Mph
1 United States K. Kirkwood Andretti Global 27 8

1'33.9473

   104.612
2 United States D. Malukas Team Penske 12 8

+0.4576

1'34.4049

 0.4576 104.105
3 United States S. Ferrucci A.J. Foyt Enterprises 14 7

+0.6156

1'34.5629

 0.1580 103.931
4 New Zealand M. Armstrong Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian 66 7

+0.6408

1'34.5881

 0.0252 103.903
5 Australia W. Power Andretti Global 26 7

+0.6910

1'34.6383

 0.0502 103.848
6 Mexico P. O'Ward Arrow McLaren 5 8

+0.7962

1'34.7435

 0.1052 103.733
7 United States K. Simpson Chip Ganassi Racing 8 8

+0.8458

1'34.7931

 0.0496 103.678
8 Brazil C. Collet A.J. Foyt Enterprises 4 8

+1.0827

1'35.0300

 0.2369 103.420
9 Denmark C. Lundgaard Arrow McLaren 7 7

+1.1287

1'35.0760

 0.0460 103.370
10 New Zealand S. Dixon Chip Ganassi Racing 9 8

+1.1833

1'35.1306

 0.0546 103.311
11
N. Siegel Arrow McLaren
 6 7

+1.2815

1'35.2288

 0.0982 103.204
12 United States G. Rahal Rahal Letterman Lanigan Racing 15 8

+1.3686

1'35.3159

 0.0871 103.110
13 New Zealand S. McLaughlin Team Penske 3 5

+4.7107

1'38.6580

 3.3421 99.617
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