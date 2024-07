Críticas al motor híbrido de IndyCar: "Gastamos mucho dinero para empeorar"

Ed Carpenter habló de sus frustraciones en la IndyCar después de verse involucrado en un accidente en la última vuelta de la segunda carrera de Iowa, en el que Sting Ray Robb, del equipo AJ Foyt Racing, salió despedido por los aires después de haber sido espectador de otro incidente en la primera manga, disputada la noche anterior.

Una combinación de factores, encabezados por un reciente reasfaltado de las curvas del óvalo, llevó a lo que Pato O'Ward llamó "un festival de aburrimiento". Alex Palou declaró que el fin de semana de carreras fue "lo más aburrido que he hecho nunca". En un total de 500 vueltas, no hubo ningún adelantamiento por el liderato, mientras que hubo 100 pasadas en la Carrera 1 y 95 en la Carrera 2; en comparación con el año pasado, cuando hubo 319 adelantamientos en la Carrera 1 y 379 en la Carrera 2.

Tampoco ayudó el hecho de que la sesión de clasificación fuera extraña debido a problemas con la unidad híbrida de varios coches, entre ellos el del hombre de la pole de la primera carrera, Colton Herta. Al hablar con un pequeño grupo de medios de comunicación después de la Race 2, incluyendo Motorsport.com, Ed Carpenter fue un paso más allá y sugirió que el nuevo motor, que se introdujo a principios de mes en Mid-Ohio, no está haciendo nada para mejorar el producto en pista, y sí está empeorando las cosas en general.

"Probablemente me meta en problemas por hablar con tanta franqueza como lo estoy haciendo, pero me encanta este deporte y me encantan nuestros aficionados", dijo el piloto estadounidense, tres veces hombre de la pole en las 500 Millas de Indianápolis.

"Podemos arreglar esto. Estamos gastando mucho dinero para empeorar nuestras carreras. Muéstrame el tercer [proveedor de motores] que viene. Muéstrame que Honda se va. Tenemos demasiado ímpetu para tomar decisiones que están perjudicando a nuestro deporte. Esa es mi sensación", siguió.

Con cuatro de las últimas seis carreras de la presente campaña en óvalos, incluido el final de temporada en Nashville, Carpenter, el único piloto/propietario de equipo de la categoría, envió un mensaje claro a los aficionados: "Creo que se ha exagerado un poco debido al nuevo asfalto, pero al mismo tiempo, acostúmbrense a esto".

"Acostúmbrense a esto. Hice pruebas en Nashville y en Milwaukee, hablé con Alexander Rossi después de que probara en Gateway, y los óvalos van a ser así. Hasta que no encontremos la manera de conseguir la carga aerodinámica y el paquete de neumáticos adecuados, y de recuperar algo de peso... Entiendo por qué estamos teniendo este motor híbrido, para que podamos decir que somos una categoría híbrida, pero nos está costando un montón de dinero, y empeorando el producto. No le veo sentido".

Ese sentimiento ha sido compartido por varios miembros del paddock de múltiples equipos en privado a Motorsport.com a lo largo de la temporada, pero Carpenter es el primero en hablar públicamente sobre el asunto, y cree que esta unidad de potencia no debería haberse introducido: "[Sin el motor híbrido] las carreras no habrían sido geniales, pero habría sido un producto mejor, porque son las 100 libras más caras que he montado en mis coches de carreras".

Y Carpenter no atribuye la culpa a Firestone como proveedor de neumáticos como parte de por qué no hubo adelantamientos el pasado fin de semana: "Es fácil culparlos. Creo que han hecho buenos ajustes desde los tests hasta ahora. Sólo se le puede pedir a un neumático que haga tanto".

Aunque Carpenter cree que las carreras mejorarán a medida que la superficie de la pista vaya degradándose, el mayor problema con el motor híbrido es cómo dificulta la posibilidad de seguir y adelantar a los demás: "Para mí, y por lo que he hablado con la gente, con el peso de los coches actuales es muy difícil seguirlos, y creo que eso es lo que se va a ver en las siguientes rondas".

"Es muy difícil seguir a los coches, y cuando no puedes seguirlos de cerca no puedes hacer adelantamientos; es un reto. Es algo que vamos a tener que resolver como categoría, porque tenemos un producto demasiado bueno como para dar un paso atrás decisivo por una perdición [nuestra]", explicó.

Y fue un paso más allá: "Ya sabes, se han hecho muchas pruebas para llevar al motor híbrido hasta donde está ahora, y han hecho un buen trabajo. Funciona, funciona. Somos una categoría híbrida. Pero está afectando a las carreras, y está exigiendo mucho al coche y a los neumáticos. Y con todas las pruebas que hicieron, no sé si realmente hicieron suficientes, y ahora estamos probando sobre la marcha en muchos lugares; estamos consiguiendo lo que pedimos, supongo".

En general, a Carpenter no le importaría que los dirigentes de la IndyCar tomaran la decisión de retirar la unidad híbrida para el resto de esta temporada: "Creo que sí, sí. Quiero decir, probablemente acabo de comprar dos este fin de semana. No sé cuánto cuestan, la verdad. Dímelo tú", finalizó.