Conor Daly volverá a disputar las 500 Millas de Indianápolis en 2026

Dreyer & Reinbold Racing (DRR) confirmó a Conor Daly para la 110.ª edición de las 500 Millas de Indianápolis, que se celebrará el domingo 24 de mayo de 2026. El anuncio, realizado en colaboración con Kingspan, líder mundial en materiales de construcción de alto rendimiento, confirmó al piloto de 34 años, natural de Indiana, como piloto del Chevrolet #23.

"Tener la oportunidad de volver a correr en el Indianapolis Motor Speedway en las 500 Millas de Indianápolis con DRR significa mucho para mí", dijo Daly. "Me encanta este evento. Estoy deseando volver a subirme al coche y agradezco la oportunidad que Dennis (Reinbold, propietario del equipo) y todo el mundo en Dreyer & Reinbold Racing me han dado para hacer el trabajo que me gusta".

"Nos hemos fijado unos objetivos muy ambiciosos con el coche número #23. Queremos ganar esta carrera juntos y agradezco que Kingspan se haya sumado a la carrera más importante del mundo. Agradecemos su apoyo, en este esfuerzo por conseguir ese vaso de leche bien fría [como tradición] de ganadores".

Daly, que también tiene un papel de corredor reserva en Juncos Hollinger Racing para esta temporada, cuenta con cinco finalizaciones entre los diez primeros en sus doce participaciones anteriores en la Indy 500, incluida la edición de 2024 con DRR, donde se clasificó en el puesto 29º y terminó décimo, liderando 22 vueltas.

Será la 27ª Indy 500 para DRR, que cuenta con un legado de 100 años de las familias Dreyer y Reinbold en el histórico Indianapolis Motor Speedway, que se remonta al abuelo del propietario del equipo DRR, Dennis Reinbold, el legendario Floyd 'Pop' Dreyer, quien fue mecánico del equipo Duesenberg en la década de 1920. DRR ha inscrito 51 coches en las 500 Millas de Indianápolis, y todos ellos se han clasificado para la clásica carrera automovilística.

"Estamos muy contentos de asociarnos con Kingspan para presentar nuestro coche #23 para Conor en la Indy 500 de este año", dijo Reinbold. "Kingspan es líder mundial en su campo y estamos encantados de que se una a Conor y al sólido equipo de DRR este año. Conor ha sido candidato a ganar la carrera más importante del mundo en varias ocasiones, y queremos que él, Kingspan y nuestro equipo estén en el carril de ganadores del IMS el 24 de mayo. Fuimos los principales contendientes en la prueba del año pasado y estamos listos para alcanzar el objetivo final este año".

Kingspan cuenta con 29.000 empleados en más de 80 países y 278 plantas de fabricación en todo el mundo. En Estados Unidos, la empresa opera 32 instalaciones en 17 estados, donde fabrica productos de primera calidad para una amplia gama de sectores.

