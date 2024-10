Cómo Palou cimentó su leyenda al defender el título de IndyCar

Los pronósticos para la temporada 2024 de la IndyCar nunca fueron favorables para Alex Palou. Para empezar, el desgaste de la que es quizá la categoría más competitiva del mundo significaba que ningún piloto conquistó el campeonato dos veces seguidas en más de una década, aunque por si eso fuera poco, seis de las ocho últimas rondas se disputaron en óvalos, una disciplina en la que aún no venció, además de que estaba la duda del estreno a mitad del año de los motores híbridos.

No importa, el español se mostró imperturbable. Aunque el rendimiento no estuvo a la altura de su sólida actuación en la que se llevó la corona en 2023, con cinco victorias y un octavo puesto, la precisión que siguió demostrando con Chip Ganassi Racing fue casi quirúrgica. Consiguió tres triunfos, además de la victoria en el Desafío del Millón de Dólares, una prueba no puntuable en The Thermal Club, con otros cuatro podios y tres pole position antes de llevarse la Copa Astor por segunda campaña consecutiva, y tercera vez en los últimos cuatro años.

El dominio por el que se conoce a Alex Palou nunca llegó esta pasada campaña. La primera de sus dos victorias se produjo en el trazado urbano del Indianapolis Motor Speedway, donde se recuperó de una mala salida desde la pole position con una sensacional estrategia para colocarse en cabeza en la penúltima ronda de paradas en boxes, antes de encaminarse hacia el triunfo con seis segundos de ventaja.

Consiguió su otra victoria en Laguna Seca, donde lideró la carrera al principio, pero tuvo que realizar un bonito adelantamiento en el Sacacorchos a Colton Herta, que recuerda a una maniobra similar que Alex Zanardi realizó sobre el padre del propio estadounidense, Bryan, hace casi tres décadas. Sin embargo, no todo fue tan sencillo, ya que el catalán se vio obligado a defenderse de sus rivales en una prueba llena de incidentes para sacar unos dos segundos a su inmediato perseguidor.

El asombroso nivel de regularidad del español llegó a su fin, ya que su racha de 23 pruebas consecutivas entre los diez primeros terminó con un mediocre 16º puesto en las calles de Detroit a principios de junio, y a eso le siguieron otras tres mediocres citas fuera de los más veloces.

Alex Palou tuvo que abandonar la primera de las carreras en el Iowa Speedway debido a un error que le llevó a estrellar su monoplaza. Sin embargo, como de costumbre, no se inmutó y se recuperó para combatir esos malos puestos con trece veces entre los cinco primeros, con lo que igualó su marca del pasado curso en IndyCar.

Hubo, por supuesto, momentos de tensión cerca del final. En la penúltima prueba del año, la segunda de la doble cita de Milwaukee, se detuvo en el interior de la pista durante las vueltas de previas a la bandera verde, y su equipo se puso manos a la obra y descubrió que se trataba de un problema con la batería. Tras solucionarlo, regresó con 29 giros de desventaja, pero ganó valiosos puntos ya que consiguió escalar ocho posiciones.

A su vez, llegó al final de la temporada en Nashville Superspeedway con una ventaja de 33 puntos sobre Will Power, el único otro piloto que seguía con opciones de cosechar el título una vez que comenzara la carrera, con el australiano desde la cuarta posición de la parrilla y el español desde el fondo del pelotón, pero cualquier heroicidad de su rival se desvaneció rápidamente cuando un cinturón de seguridad mal abrochado le obligó a parar en boxes.

Al final, el problema de Will Power le relegó hasta la parte trasera de la clasificación, y Alex Palou, que terminó undécimo, tuvo el camino despejado hacia el título.

"Hemos tenido la suerte de contar con grandes pilotos en el equipo a lo largo de los años", dijo el propietario del conjunto, Chip Ganassi, que también tuvo a Dario Franchitti en sus filas y fue el último campeón de manera consecutiva con sus coronas de 2009 a 2011. "Uno quiere hacer comparaciones, pero no sé si se puede".

"A su edad hace lo que hace, tiene la experiencia que tiene, especialmente con la categoría de la forma en que está ahora con unos pocos óvalos, ya que los pilotos no son exactamente genios allí, y hay otros que son mejores, así que es interesante", comentó. "Tener a alguien como Alex [Palou] en tu equipo, con tres campeonatos en cuatro años, está en un momento muy enrarecido en este momento, como se suele decir, su nombre tiene que estar entre, y sin duda, en la conversación de los grandes pilotos".

Aunque Will Power era el único otro piloto en pelea por el título en Nashville, sus problemas con el cinturón de seguridad abrieron la puerta para que Colton Herta tomara el protagonismo con su primera victoria un óvalo, lo que aupó al estadounidense al segundo puesto de la clasificación general, el mejor de su trayectoria.

El otro triunfo del californiano se produjo en las calles de Toronto, donde se impuso a su compañero de equipo, Kyle Kirkwood, y a Scott Dixon, para romper una sequía de 41 citas sin vencer, que se remontaba a mayo de 2022. Fue el tercero en cuanto al mayor número de vueltas lideradas del año, con 305, e igualó al campeón con seis podios, mientras que también acabó once veces entre los cinco mejores.

Sin embargo, cuando se trata de pilotos que se preguntan qué podría haber sido, hay que hablar de Scott McLaughlin. La leyenda de los Supercars dio un paso adelante y consiguió su primera victoria en un óvalo en la doble cita de Iowa, y después demostró su talento aún más al llevarse la primera posición en Milwaukee.

Sus 637 vueltas lideradas a lo largo de la temporada son el mejor registro del campeonato, seguido de su compañero, Will Power, con 366. El neozelandés también llegó a los siete podios en las rondas puntuables, pero esa cifra podría haber sido aún mayor si no hubiera sido por su papel en el escándalo de Penske en San Petersburgo, donde le arrebataron su tercer lugar.

La decisión sobre las penalizaciones se produjo 45 días después de la carrera y antes de la tercera ronda en Barber Motorsports Park. En medio de la confusión, Scott McLaughlin respondió llevándose una de sus cinco pole position antes de su victoria, a la que le seguirían otras tres para quedar empatado con el australiano de su conjunto y Patricio O'Ward.

Si el resultado del podio en San Petersburgo se hubiera mantenido, habría empatado con Alex Palou al final de la temporada con 540 puntos, pero se habría llevado el campeonato por desempate al tener más victorias. Sin embargo, terminó tercero y fue la referencia de los Penske por segundo año consecutivo en la categoría.

A pesar de perder la oportunidad de luchar por la corona en la última carrera, el regreso de Will Power fue bien recibido tras un 2023 sin victorias. El australiano de 43 años puso fin a una sequía que se remontaba a Detroit en 2022, cuando consiguió el triplete para su equipo en Road America, antes de otros dos triunfos en Iowa y Portland, pero, por primera vez desde 2008, no pudo conseguir ninguna pole position.

No faltó el drama para los aficionados mexicanos, puesto que Patricio O'Ward se adjudicó la victoria en San Petersburgo tras la descalificación de Josef Newgarden, los dos que se enzarzaron en una icónica imagen apenas tres meses después en las 500 Millas de Indianápolis. En la prueba más importante del año, el estadounidense le pasó en la última vuelta con un adelantamiento por el exterior de la tercera curva, y esa emotiva derrota fue el comienzo de su intento de remontar en 2024, con un triunfo en Mid-Ohio tras superar a Alex Palou.

Después llegó la carrera en la que nació el '¿Qué Pato?', cuando se llevó una victoria en en Milwaukee, menos de 24 horas después de que el CEO de Penske Entertainment, Mark Miles, hiciera unos comentarios polémicos sobre su popularidad, especialmente en lo que se refería a que la NASCAR se adelantara a la IndyCar para una cita en tierras mexicanas, pero una mezcla de malos resultados provocaron que se quedara con un quinto lugar en la categoría.

Aunque Scott Dixon terminó en una humilde sexta plaza en el campeonato, mostró destellos de su brillantez, especialmente con una clase magistral de ahorro de combustible en las calles de Long Beach. El neozelandés logró su segunda victoria en Detroit, esquivando la carnicería de los "divebombs", con lo que suma ya 58 triunfos y es el segundo de todos los tiempos.

Para Josef Newgarden, tan solo tuvo dos momentos importantes a lo largo del año, aunque en uno de ellos se hizo con el triunfo en las 500 Millas de Indianápolis, a la que le siguió otra en San Luis tras un polémico reinicio. Demasiados errores y fallos provocaron que de Tennessee cayera hasta la octava posición, justo por detrás de Kyle Kirkwood, consistente pero sin victorias.

Hubo ocho ganadores diferentes de cuatro equipos distintos a lo largo del año, aunque a pesar de toda esa igualdad, Alex Palou demostró ser demasiado para cualquiera. A diferencia de sus títulos de 2021 y 2023, este se distingue por ser el primero desde que es padre: "No cambiaría nada de lo que estoy viviendo en este momento".

Carrera a carrera

San Petersburgo

1. Pato O'Ward

2. Will Power

3. Colton Herta

Actuación dominante de Josef Newgarden, que lideró 92 vueltas hasta el escalón más alto del podio, aunque 45 días después, se demostró que infringieron las reglas técnicas en Penske y tanto él como Scott McLaughlin acabaron descalificados, por lo que el triunfo fue a parar a manos de Patricio O'Ward.

Long Beach

1. Scott Dixon

2. Colton Herta

3. Alex Palou

Scott Dixon aprovechó el único caution para pasar a una estrategia alternativa, lo que le llevó al liderato, pero le obligó a ahorrar combustible. A pesar de la presión al final de Colton Herta, que siguió un plan opuesto y fue capaz de maximizar su ritmo, el seis veces campeón lo mantuvo a raya con una clase magistral de defensa.

Barber

1. Scott McLaughlin

2. Will Power

3. Linus Lundqvist

Tras el escándalo de Penske que estalló a principios de semana, Scott McLaughlin se alzó con la victoria. Encabezó un doblete para el equipo tras deshacerse de Will Power en un reinicio a dos vueltas del final, mientras que Linus Lundqvist consigue el primer podio de su trayectoria.

GP de Indianápolis

1. Alex Palou

2. Will Power

3. Christian Lundgaard

Alex Palou se recuperó después de quedarse atrás al principio con su habilidad para asegurarse el liderato durante la penúltima ronda de paradas en boxes. Will Power fue segundo a seis segundos, y Christian Lundgaard terminó tercero, mientras que el español pudo colocarse al frente del campeonato.

500 de Indianápolis

1. Josef Newgarden

2. Pato O'Ward

3. Scott Dixon

El adelantamiento y el intercambio de golpes entre Patricio O'Ward y Josef Newgarden será algo que quede en la memoria de todos los aficionados, y el estadounidense consiguió su segunda victoria en la mítica prueba.

Detroit

1. Scott Dixon

2. Marcus Ericsson

3. Marcus Armstrong

Scott Dixon consiguió la 58ª victoria de su trayectoria tras demostrar una vez más de su dominio con la estrategia de combustible, aunque tras superar ocho periodos de caution que cubrieron cerca de la mitad de la prueba. A Marcus Ericsson se le acabó el tiempo, pero consiguió u primer podio con los colores de Andretti.

Road America

1. Will Power

2. Josef Newgarden

3. Scott McLaughlin

Will Power puso fin a una sequía de dos años sin ganar tras superar a sus compañeros de equipo durante las paradas en boxes y liderar el triplete de Penske. Fue la 42ª victoria de la trayectoria del australiano, lo que le colocó a la altura de Michael Andretti en el cuarto puesto de la lista de victorias de todos los tiempos.

Laguna Seca

1. Alex Palou

2. Colton Herta

3. Alexander Rossi

Alex Palou perfeccionó la estrategia para arrebatarle el liderato a Colton Herta con un contundente adelantamiento en el Sacacorchos. A pesar de un reinicio a solo cuatro vueltas para el final, el actual campeón fue capaz de anotarse su segunda victoria de la temporada con dos segundos de ventaja.

Mid-Ohio

1. Pato O'Ward

2. Alex Palou

3. Scott McLaughlin

El debut de los propulsores híbridos no presentó muchas oportunidades de adelantamiento, pero la batalla entre Patricio O'Ward y Alex Palou fue apasionante. El español se detuvo durante unos instantes al salir de boxes, lo que permitió al mexicano la oportunidad de salir primero y no mirar atrás para conseguir el triunfo.

Iowa 1

1. Scott McLaughlin

2. Pato O'Ward

3. Josef Newgarden

Scott McLaughlin dominó y consiguió su primera victoria en un óvalo, mientras que Alex Palou cometió un error poco habitual. La falta de oportunidades de adelantamiento debido a las curvas con un nuevo asfalto fue evidente, y Patricio O'Ward solo pudo seguir a su rival para asegurarse un segundo puesto, por delante de Josef Newgarden.

Iowa 2

1. Will Power

2. Alex Palou

3. Scott McLaughlin

Will Power se aprovechó de una afortunada bandera amarilla al comienzo para remontar posiciones y se mantuvo en el liderato por delante de Alex Palou para sumar su 43ª victoria.

Toronto

1. Colton Herta

2. Kyle Kirkwood

3. Scott Dixon

Colton Herta puso fin a una racha de 41 carreras sin ganar al liderar en casi todas las vueltas tras partir desde la pole position, a la vez que dio a Andretti un doblete con Kyle Kirkwood. En un accidente múltiple, Santino Ferrucci tocó a Patricio O'Ward y salidó despedido por los aires contra la valla de contención antes de aterrizar boca abajo.

St Louis

1. Josef Newgarden

2. Scott McLaughlin

3. Linus Lundqvist

La astucia de Josef Newgarden se puso de manifiesto tras quedarse algo por detrás en la penúltima reanudación a menos de diez vueltas para el final, lo que provocó un choque de varios monoplazas en el que también estuvo Will Power. En la última parte de la carrera, el de Penske logró el doblete junto con Scott McLaughlin.

Portland

1. Will Power

2. Alex Palou

3. Josef Newgarden

Will Power adelantó a Santino Ferrucci en la salida y se mantuvo al frente con una ventaja de casi diez segundos sobre Alex Palou, mientras que Scott Dixon se estrelló al comienzo.

Milwaukee 1

1. Pato O'Ward

2. Will Power

3. Conor Daly

Menos de 24 horas después de que el director ejecutivo de Penske Entertainment, Mark Miles, cuestionara la popularidad de Patricio O'Ward, el joven mexicano logró una contundente victoria en el histórico óvalo tras defenderse de Will Power.

Milwaukee 2

1. Scott McLaughlin

2. Scott Dixon

3. Colton Herta

Los problemas con la batería afectaron a Alex Palou en las vueltas de calentamiento y amenazaron su corona. Will Power se pudo en cabeza al principio, pero no aprovechó los problemas del español e hizo un trompo a mitad de la carrera, lo que dejó a Scott McLaughlin como ganador, por delante de Scott Dixon.

Nashville

1. Colton Herta

2. Pato O'Ward

3. Josef Newgarden

Alex Palou remontó desde el fondo del pelotón para terminar undécimo y adjudicarse su tercer título, mientras que su rival, Will Power, se quedó sin opciones desde el inicio por un problema en sus cinturones. Colton Herta acosó a Patricio O'Ward mientras sorteaban el tráfico, y tras superarle a falta de cinco giros, se llevó su primer triunfo en un óvalo.

