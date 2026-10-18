MotoGP GP de Japón

Cómo Motegi ha reutilizado partes de su histórico óvalo, conservando el resto

Las curvas características han sido durante mucho tiempo un rasgo distintivo del circuito de Motegi, pero ahora se han reconvertido algunas partes del óvalo para ofrecer más espacio para los espectadores.

Rachit Thukral

Editado: 18 oct 2026, 12:34

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Algunas partes del histórico circuito de Motegi, en Japón, han cobrado nueva vida como zonas dedicadas a los espectadores, como se pudo ver en el último gran premio de MotoGP. Pero gran parte del óvalo permanece intacto como parte de un plan de remodelación por fases.

A principios de este año, Honda, propietaria del circuito, comenzó a desmantelar partes del óvalo de 1,5 millas, que anteriormente había acogido las paradas en el país nipón de la IndyCar y la NASCAR.

Las obras comenzaron en mayo, y las nuevas instalaciones para espectadores se terminaron a tiempo para el evento más importante de la pista, la visita de MotoGP, del pasado 4 de octubre. Esto permitió a Motegi poner a la venta más entradas, en previsión del aumento de la demanda tras el éxito de Ai Ogura con la Aprilia de Trackhouse.

Durante los últimos cinco meses, la filial de Honda, Mobilityland, construyó un nuevo 'Green Campsite' en la curva 1 y una gran plataforma de observación en la curva 5, que abarcan dos de los puntos de adelantamiento más importantes del circuito.

Pero el cambio más importante se ha producido en el otro extremo del circuito, donde se ha añadido una zona VIP denominada 'Victory Corner Deck' en lo alto de la colina, que ofrece a los aficionados una vista panorámica del sector final y de la larga recta de meta que conduce a la curva 1.

Se ha instalado una nueva zona para espectadores donde antes se encontraba el peralte

Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

Sin embargo, contrariamente a lo que algunos podrían haber esperado, no se ha desmantelado todo el peralte. Aunque en algunos tramos el asfalto ha sido sustituido por césped, partes del óvalo permanecen intactas y se volvieron a utilizar como aparcamiento durante el Gran Premio de Japón.

Según pudo saber Motorsport.com, no habrá más cambios en el óvalo en los próximos meses, ni siquiera para la cita final del Super GT, que se celebrará los días 7 y 8 de noviembre. Por lo tanto, se espera que el óvalo se mantenga prácticamente sin cambios en un futuro próximo, aunque aún no está claro si las demás secciones también se reacondicionarán más adelante, ni cuándo.

"Estamos remodelando gradualmente partes del óvalo y trabajando para utilizar estas zonas como nuevos espacios para espectadores y de alojamiento", afirmó Mobilityland en un comunicado facilitado a Motorsport.com.

"El plan de remodelación se está llevando a cabo por fases, y algunas zonas seguirán utilizándose con fines operativos, como aparcamientos e instalaciones de servicio, según sea necesario. Estamos procediendo a la remodelación por fases de la zona del óvalo en su conjunto. Sin embargo, algunos detalles relativos a las futuras obras de construcción y a la programación aún se están estudiando".

Algunas partes del óvalo de Motegi siguen utilizándose como aparcamiento

Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

El circuito, ahora conocido como Mobility Resort Motegi, fue construido en 1997 por Honda y cuenta con un óvalo peraltado de 2,5 kilómetros, y un circuito rutero más largo, de 4,8 km, que lo rodea. El óvalo acogió la Indy Japan 300 a partir de 1998 y fue el escenario de la única victoria de Danica Patrick en la IndyCar, en 2008.

Ya estaba previsto que la pista fuera eliminada del calendario de la IndyCar en 2011 cuando el óvalo sufrió graves daños a causa del devastador terremoto y tsunami de Tohoku, que se cobró la vida de casi 20.000 personas. Motegi trasladó la prueba al circuito rutero para la última visita del campeonato americano, en la que ganó Scott Dixon en un coche de Chip Ganassi propulsado por Honda.

Dado que la IndyCar no tenía previsto volver a Japón y que la NASCAR también había abandonado el país tras celebrar dos carreras en la década de los noventa, HRC tenía pocos incentivos para reactivar el óvalo. Desde entonces, solo se ha utilizado de forma esporádica para eventos de demostración, entre los que destaca la famosa vuelta de Takuma Sato a bordo de su coche con el que ganó las 500 Millas de Indianápolis 2017.

El óvalo quedó oficialmente fuera de servicio en 2022, cuando Honda abandonó el nombre de Twin Ring Motegi que había utilizado durante 25 años. Desde entonces, el circuito ha pasado a llamarse Mobility Resort Motegi para promocionar las instalaciones hoteleras y el parque de atracciones construidos alrededor del trazado.

Antes de que Motegi comenzara a desmantelar el óvalo, las estrellas del automovilismo japonés Ryo Michigami y Hikaru Miyagi condujeron en mayo un par de Honda GT500 clásicos por la pista, en un espectáculo de despedida.

Óvalo de Motegi

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Óvalo de Motegi

Foto de: Rachit Thukral

Óvalo de Motegi

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

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