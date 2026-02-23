Cómo Mick Schumacher ha ganado confianza en óvalos para la IndyCar 2026

Mick Schumacher siguió progresando en el test de la IndyCar en el Phoenix Raceway. El alemán de 26 años tuvo dos días muy ajetreados, completando 222 vueltas (el quinto mejor registro en cuanto a giros dados) en las tres sesiones disputadas en el óvalo triangular de 1,6 kilómetros. Terminó 18º en la clasificación general de velocidad combinada, con una vuelta rápida de 171,076 millas por hora (21,040 segundos).

"Ha ido bien", dijo Schumacher. "No pudimos correr tanto [el miércoles] simplemente por las condiciones meteorológicas, pero lo que hicimos fue muy eficaz y los cambios fueron muy interesantes. En general, creo que estamos seguros de cómo queremos empezar nuestro fin de semana de carrera aquí, y partir de ahí".

Para Schumacher, que se embarca en su primera campaña en la IndyCar al volante del coche #47 con motor Honda de Rahal Letterman Lanigan, fue un paso más en su maduración en los óvalos. A principios de este mes, recibió su iniciación en óvalos en una jornada de test en solitario en el Homestead-Miami Speedway, un circuito de 1,5 millas con peraltes variables. Esta vez, en el Valle del Sol, donde compartió la pista con sus rivales por primera vez, notó una diferencia considerable a la hora de trazar la trayectoria adecuada en la pista.

"Aquí es muy corto", explicó Schumacher. "La vuelta se hace muy rápido. Son curvas con muchas fuerzas G, lo que las hace muy interesantes de pilotar. Creo que lo que más me interesa es ver cómo lo hacen los demás. Verlos conducir en la pista y ver cómo abordan algunas de esas curvas es impresionante y, con suerte, podremos llegar a ese nivel para el fin de semana de la carrera".

Con otros coches en pista, esta fue también la primera vez que Schumacher trabajó con su 'spotter', Jeff Troyer, conocido como uno de los mejores del sector. Troyer ha trabajado con varios pilotos, como Oriol Servià, Tomas Scheckter y el difunto Justin Wilson, además de ser el 'spotter' de Josef Newgarden durante su primer campeonato, en 2017.

Aunque durante la prueba hubo pocas ocasiones de correr en paralelo, la actuación resultó beneficiosa para el hijo de Michael Schumacher, ya que le permitió aprender el ritmo de tener un 'spotter' que le proporcionara información sobre lo que ocurría en la pista. En una ocasión, Troyer mencionó un susto que se llevó su piloto novato el martes, cuando se acercó rápidamente a un coche e intentó utilizar el peralte de la curva para reducir la velocidad, pero se salió rápidamente de la trazada y patinó por la pista. Afortunadamente, Schumacher consiguió evitar el muro y continuar.

"Creo que lo que hizo fue darse un poco más de espacio", explicó Troyer a Motorsport.com. "Simplemente dejó que el coche se deslizara un poco más por la pista para reducir la velocidad en lugar de frenar. Y cuando lo hizo, se salió de la trazada y se le pegaron restos de goma a los neumáticos. El coche despegó. Consiguió evitar el choque contra la valla, pero se salió de la trazada, se le pegaron restos de goma a los neumáticos y descubrió lo que es salirse de la trazada".

Sin embargo, en general, Schumacher está disfrutando del "nuevo reto". Para el teutón, "es divertido. Un nuevo reto siempre es bueno. Como equipo, estamos trabajando muy duro para tener todo listo y organizado para nuestra primera carrera en óvalo, que tendremos aquí dentro de un par de semanas. Sí, creo que estamos en una buena posición para aprender y tener todo listo para el debut en óvalo".