Cómo Herta puso en peligro otra victoria de Dixon llena de maestría

Cuando se produjo una de las ocho banderas amarillas en la carrera de la IndyCar en el circuito urbano de Detroit, en la vuelta 53, Scott Dixon tuvo que hacer su última parada en boxes tres giros más tarde. La apuesta de parar tan pronto -con 44 vueltas por delante- fue calculada, ya que las detenciones por el coche de seguridad fueron la tónica en un trazado tan exigente.

De las 47 vueltas totales bajo bandera amarilla, 14 se produjeron después de que el neozelandés de Chip Ganassi Racing hiciera su última parada. Se puso en cabeza en la vuelta 66, cuando los demás pilotos de cabeza entraron en boxes bajo la última 'caution' del día.

Pero su ventaja estaba lejos de ser suficiente, ya que Dixon tuvo que gestionar la diferencia con el resto de pilotos, en concreto con su compañero de equipo, Marcus Armstrong, que hizo cuatro paradas tras optar antes por montar los neumáticos de mojado durante un par de vueltas tras un chaparrón, pero la última fue en la misma vuelta que Dixon.

Colton Herta también fue un factor a tener en cuenta, pero por las razones equivocadas, ya que estaba presionando para desdoblarse y recuperar la vuelta, mientras que también estaba en cabeza acosando a Dixon. El de Andretti recuperó su vuelta, pero no fue capaz de separarse del líder, lo que acercó a Armstrong y Marcus Ericsson, su compañero de escudería, a medida que pasaban las vueltas.

Armstrong recortó distancias en las últimas 14 vueltas, antes de que un desesperado Dixon, que seguía intentando ahorrar combustible, adelantara a Herta en la curva 3. Al ser adelantado, el californiano se lanzó a por el coche. Tras ser adelantado, Herta se metió en boxes para repostar, mientras que Ericsson se las arregló para superar a Armstrong y pasó de estar a 1.8 segundos del líder a menos de 9 décimas cuando vio la bandera a cuadros.

"Colton me lo puso definitivamente más difícil", dijo Dixon. "La forma en que yo podía ahorrar combustible es diferente a la de él. Me estaba sacando de mis casillas. Necesitas aire limpio, porque quieres un frente muy positivo. Por eso me lancé sobre él para adelantarle. Sabíamos que no iba a llegar hasta el final. Estaban lanzando un 'Ave María' para recuperar la vuelta y solucionarlo", detalló el #9.

"Tuve que empujarle. Los coches de detrás empezaban a presionarnos. Fue un poco frustrante. Obviamente estoy viendo en mi volante, la [diferencia respecto a los pilotos de] detrás. Marcus estaba haciendo un gran trabajo, obviamente con una gran velocidad. Fue un poco más apretado de lo que pensé que iba a ser [con el tema del] combustible. Yo estaba recibiendo algunos números bastante grandes, pensé que iba a ser bastante fácil. Tal vez nuestro combustible estaba un poco mal. Se encendió la luz azul a dos vueltas del final, eso no es bueno. Pero estábamos bien".

Esta carrera de Detroit fue la segunda vez en la IndyCar 2024 que Dixon, ahora líder del campeonato, en que consiguió una victoria 'de las suyas', brillando en el ahorro de combustible, como ya hizo en Long Beach en abril.

"Creo que algo de lo de hoy es un poco de suerte", admitió Dixon. "Creo que en Long Beach tomamos un enfoque agresivo. Si hubiéramos tenido suerte, habríamos tenido alguna bandera amarilla. Tuvimos que hacerlo de la forma más difícil, sin 'cautions'. Hoy nos ha salido un poco así, pero ha estado ajustado. Mucha gente con nuestra estrategia no lo ha conseguido".

"Creo que para nosotros, como equipo, simplemente tratamos de cubrir todas las bases. No creo que haya un estilo o una forma clásica de ganar. Sinceramente, aceptas cualquier victoria que puedas conseguir", remachó el seis veces campeón, en busca de su séptima corona.