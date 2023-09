IndyCar Portland: Palou saldrá quinto detrás de Dixon; pole de Rahal

Alex Palou saldrá desde la quinta posición en la carrera en la que puede conseguir su segundo título de la IndyCar, la penúltima de la temporada 2023 en Portland. El piloto español saldrá quinto, justo por detrás de su rival, su compañero en Chip Ganassi Racing, Scott Dixon. La pole, por otra parte, fue para Graham Rahal. El piloto de Rahal Letterman Lanigan Racing dio una vuelta rápida de 58.319 para superar a los 27 coches y conseguir su segunda pole de la temporada, un hito que consiguió por última vez en 2009.

Fast 6 de la IndyCar 2023 en Portland

Graham Rahal fue el primero en completar una vuelta competitiva. Su tiempo de pole llegó con un juego de neumáticos duros, y a pesar de que los otros cinco pilotos montaron gomas blandas, nadie pudo destronarle.

Quien se quedó más cerca fue Scott McLaughlin, a 0.033 segundos escasos. Colton Herta fue tercero, seguido del dúo de Chip Ganassi Racing formado por Scott Dixon y Alex Palou. Pato O'Ward cerró el grupo en sexta posición.

Cla Nº Piloto Coche / Motor Tiempo Retraso Vueltas 1 15 Graham Rahal Dallara/Honda 58.3195 5 2 3 Scott McLaughlin Dallara/Chevrolet 58.3525 0.0330 5 3 26 Colton Herta Dallara/Honda 58.4576 0.1381 3 4 9 Scott Dixon Dallara/Honda 58.5803 0.2608 5 5 10 Alex Palou Dallara/Honda 58.6492 0.3297 5 6 5 Patricio O'Ward Dallara/Chevrolet 58.6737 0.3542 6

Fast 12 de la IndyCar 2023 en Portland

La sesión fue interrumpida por una bandera roja a menos de tres minutos, después de que Josef Newgarden acabara con su Penske #2 contra las barreras de neumáticos en la curva 12. Al parecer, el piloto de Tennessee tocó la parte izquierda de la pista, sucia, en la salida de la curva 11, lo que provocó el incidente que resultó en la rotura de su dirección. Así, saldrá duodécimo.

"Desafortunadamente, cometí un error, entré demasiado fuerte", dijo Newgarden. "Intenté frenar, pero me salí y me fui contra el muro, odio cometer errores. Puede ocurrir en cualquier momento y así fue".

En la reanudación, Scott McLaughlin fue el más rápido con un 58.077, seguido de Herta, O'Ward, Dixon, Palou y Rahal. Además de Newgarden, otros que no lograron pasar fueron su compañero de equipo, Will Power, que no pasó el corte por 0.053 segundos y saldrá séptimo.

Callum Ilott, Alexander Rossi, Marcus Ericsson y Felix Rosenqvist fueron los otros pilotos que no lograron pasar. Rosenqvist informó de un problema y no pudo hacer un último intento para mejorar su tiempo.

Cla Nº Piloto Coche / Motor Tiempo Retraso Vueltas 1 3 Scott McLaughlin Dallara/Chevrolet 58.0777 9 2 26 Colton Herta Dallara/Honda 58.2338 0.1561 9 3 5 Patricio O'Ward Dallara/Chevrolet 58.2579 0.1802 8 4 9 Scott Dixon Dallara/Honda 58.2653 0.1876 8 5 10 Alex Palou Dallara/Honda 58.3232 0.2455 7 6 15 Graham Rahal Dallara/Honda 58.3248 0.2471 9 7 12 Will Power Dallara/Chevrolet 58.3779 0.3002 9 8 77 Callum Ilott Dallara/Chevrolet 58.4973 0.4196 5 9 7 Alexander Rossi Dallara/Chevrolet 58.5023 0.4246 6 10 8 Marcus Ericsson Dallara/Honda 58.5479 0.4702 8 11 6 Felix Rosenqvist Dallara/Chevrolet 59.3053 1.2276 6 12 2 Josef Newgarden Dallara/Chevrolet 59.7466 1.6689 2

Grupo 1 de la clasificación de la IndyCar en Portland 2023

En el Grupo 1, Rahal marcó el mejor tiempo con los neumáticos blandos, con una vuelta de 58.395. Sin embargo, el cambio a las gomas rojas provocó inmediatamente un cambio en la parte alta de la tabla, que terminó con Rosenqvist primero con una vuelta rápida de 57.896. Herta y Newgarden fueron segundo y tercero, respectivamente, y con ellos pasaron Rahal, Power e Ilott.

Rinus VeeKay fue el primero de los que no pudo pasar, con una vuelta de 58.324. Romain Grosjean se quedó molesto por el tráfico una vez que terminó su tanda, y saldrá 15º. A pesar de ser el más rápido en los primeros entrenamientos del viernes, Christian Lundgaard acabó noveno en el grupo y con una P17 en parrilla. Al danés no le gustó que el tráfico le impidiera hacer una buena carrera.

"Lo que ha pasado realmente es que la gente sale de boxes y conduce muy despacio, no hemos podido dar nuestra segunda vuelta y ya está", dijo Lundgaard. "Es obvio que hemos sido rápidos y ahora mismo [estoy] lleno de frustración, así que realmente no tengo nada bueno que decir".

Ryan Hunter-Reay, Devlin DeFrancesco, Santino Ferrucci y Sting Ray Robb tampoco pasaron por detrás.

Cla Nº Piloto Coche / Motor Tiempo Retraso Vueltas 1 6 Felix Rosenqvist Dallara/Chevrolet 57.8967 8 2 26 Colton Herta Dallara/Honda 58.0843 0.1876 7 3 2 Josef Newgarden Dallara/Chevrolet 58.0890 0.1923 9 4 15 Graham Rahal Dallara/Honda 58.1612 0.2645 7 5 12 Will Power Dallara/Chevrolet 58.1913 0.2946 9 6 77 Callum Ilott Dallara/Chevrolet 58.3075 0.4108 8 7 21 R.van Kalmthout Dallara/Chevrolet 58.3240 0.4273 8 8 28 Romain Grosjean Dallara/Honda 58.3522 0.4555 8 9 45 C.Lundgaard Dallara/Honda 58.3678 0.4711 7 10 20 Ryan Hunter-Reay Dallara/Chevrolet 58.6529 0.7562 7 11 29 D.Defrancesco Dallara/Honda 58.6748 0.7781 8 12 14 Santino Ferrucci Dallara/Chevrolet 59.0633 1.1666 8 13 51 Sting Ray Robb Dallara/Honda 59.2642 1.3675 8

En el Grupo 2, el líder del campeonato, Alex Palou, se hizo notar tanto con duros como con blandos, siendo el más rápido con ambas gomas. El de Sant Antoni de Vilamajor marcó una vuelta de 57.965 con los blandos. McLaughlin fue segundo. O'Ward fue tercero, seguido de Dixon.

Rossi metió su McLaren #7 entre los seis primeros en quinta posición, seguido de otro de los Ganassi, Ericsson. Marcus Armstrong se quedó en el corte y saldrá séptimo. "Puse los blandos y, por la razón que fuera, no funcionaron", dijo Armstrong. "Estamos a kilómetros de distancia realmente, deberíamos haber estado más cerca de la parte delantera".

Kyle Kirkwood (Andretti Autosport) tampoco pudo avanzar, terminó octavo y saldrá 16º. Juri Vips, que debuta en la IndyCar con RLL, tuvo una sesión accidentada, saltándose el vértice en la curva 1 y derrapando sobre el piano en la zona de escapatoria de la curva 2 antes de reincorporarse al circuito en la 3.

Augustin Canapino, Helio Castroneves, David Malukas, Benjamin Pedersen y Tom Blomqvist no lograron el pase al Fast 12.

Cla Nº Piloto Coche / Motor Tiempo Retraso Vueltas 1 10 Alex Palou Dallara/Honda 57.9651 8 2 3 Scott McLaughlin Dallara/Chevrolet 58.0525 0.0874 8 3 5 Patricio O'Ward Dallara/Chevrolet 58.1025 0.1374 8 4 9 Scott Dixon Dallara/Honda 58.3701 0.4050 8 5 7 Alexander Rossi Dallara/Chevrolet 58.4637 0.4986 8 6 8 Marcus Ericsson Dallara/Honda 58.5952 0.6301 8 7 11 Marcus Armstrong Dallara/Honda 58.6652 0.7001 8 8 27 Kyle Kirkwood Dallara/Honda 58.6835 0.7184 7 9 30 Jüri Vips Dallara/Honda 58.7454 0.7803 9 10 78 Agustín Canapino Dallara/Chevrolet 58.7753 0.8102 8 11 06 H.Castroneves Dallara/Honda 58.8006 0.8355 8 12 18 David Malukas Dallara/Honda 58.9016 0.9365 8 13 55 B.Pedersen Dallara/Chevrolet 59.2175 1.2524 9 14 60 Tom Blomqvist Dallara/Honda 59.4364 1.4713 8