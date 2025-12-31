Las cinco actuaciones más memorables de la temporada 2025 de IndyCar

¿Qué se te pasa por la cabeza cuando hablas de una actuación memorable? No puede ser tan simple como salir desde la pole y escaparse hacia la victoria. Va más allá de ser la "mejor carrera" y captura la esencia de una prueba. Te deja pensando: "Joder, eso ha sido brutal".

La temporada 2025 de la IndyCar Series estuvo llena de momentos así, incluso con Alex Palou sumando ocho victorias —incluida las 500 Millas de Indianápolis— camino de su cuarto campeonato en cinco años.

Al profundizar en algunas estadísticas del año pasado, merece la pena destacar que las 17 carreras fueron ganadas por pilotos que se clasificaron dentro del top 10. El poleman ganó en cinco ocasiones, mientras que salir tercero resultó mejor que hacerlo segundo, superándolo por tres a uno en llegadas a Victory Lane. Siete victorias llegaron desde posiciones fuera del top cinco, incluidas dos desde la décima plaza (Kyle Kirkwood en Gateway y Pato O’Ward en Toronto).

También hubo un par de actuaciones destacadas que pasaron de una posición de salida desastrosa a acabar en el podio, con Christian Rasmussen remontando del 25º al tercer puesto en Gateway, y Santino Ferrucci escalando del 21º al segundo en Detroit. Y con todo esto en mente, vamos a ver quiénes entran en la lista.

5. La declaración de Power

Foto de: Penske Entertainment

Aunque fue una temporada miserable para Team Penske en general, fue Will Power quien actuó como esa fuerza constante que mantuvo a uno de los tres coches de la estructura de forma regular dentro del top 10 del campeonato. Aun así, las dudas sobre su situación contractual se prolongaron bien entrado el verano, algo que resultaba extraño si se tiene en cuenta que ganó su segundo título con el equipo en 2022 y que ha sido el único piloto capaz de romper el dominio de Palou desde que este se unió a Chip Ganassi Racing a comienzos de 2021.

Ante todas las preguntas que persistían entre las voces del centro de prensa, el Power de 44 años enterró cualquier duda con una actuación fenomenal en el Gran Premio de Portland. Tras salir tercero, llevó el Chevrolet nº 12 hasta el liderato y comandó 78 de las 110 vueltas para hacerse con la victoria.

En la rueda de prensa posterior a la carrera, el ganador de 45 carreras (cuarto de la historia), que inició su trayectoria con Team Penske en 2009, dejó claras sus sensaciones:

"Gané tres carreras el año pasado (en 2024)”, dijo Power. “Si eres un equipo y estás esperando a ver si soy lo suficientemente bueno, no sé qué estás pensando. Si de verdad estás esperando y preguntándote: ‘No estoy seguro de si este tipo es lo bastante bueno’, entonces vuelve al año pasado y ya lo **** sabrás".

Andretti Global no esperó, y Power pilotará el Honda nº 26 —anteriormente ocupado por Colton Herta— en 2026.

4. Rodando con lo justo

Foto de: Michael L. Levitt / Lumen via Getty Images

Aunque la actuación de Ferrucci en Detroit fue increíblemente impresionante, su dominio del ahorro de combustible en Road America destacó aún más.

La complejidad de la carrera en el trazado de 14 curvas y 6,5 kilómetros cambió varias veces debido a banderas amarillas en momentos poco oportunos, lo que llevó a muchos a jugarse todo con la estrategia correcta. En las primeras fases, Ferrucci, que salía 18º, rodaba en mitad del pelotón con el Chevrolet nº 14 de AJ Foyt Racing. Sin embargo, una parada en boxes en la vuelta 23 de 55 resultó ser la decisión correcta, ya que fue ganando posiciones hasta entrar en el top 10 solo seis vueltas después.

Ferrucci tiene un estilo de pilotaje duro y nunca había sido visto como alguien capaz de ahorrar combustible, pero aguantó más que muchos —incluido el maestro del fuel y seis veces campeón de la categoría Scott Dixon, que tuvo que parar desde el liderato a dos vueltas del final— para acabar tercero.

Palou siguió la misma estrategia que Ferrucci y terminó ganando tras salir segundo, mientras que Felix Rosenqvist, de Meyer Shank Racing, protagonizó una furiosa remontada final para terminar segundo. Aun así, la actuación de Ferrucci será probablemente más recordada por quedarse sin combustible instantes después de ver la bandera a cuadros, detenerse en la curva 1 y luego beberse de un trago una cerveza fría lanzada desde la valla por un aficionado para refrescarse tras una carrera durísima.

3. Detroit Rock City

Foto de: Jake Galstad / Lumen via Getty Images

Había un punto extra de agresividad en Kirkwood en 2025, y ninguna carrera lo demostró mejor que el Gran Premio de Detroit.

Tras quedarse sin la pole —y sin la primera fila— en clasificación, Kirkwood dio el salto a la segunda posición en las primeras vueltas y luego apostó por el undercut frente a su compañero de equipo y líder de la carrera, Herta, al realizar su primera parada en la vuelta 11 de 100. El momento de las banderas amarillas pareció arruinar sus opciones de ganar o incluso de subir al podio, pero a medida que la carrera fue tomando forma, Kirkwood encontró el liderato en la vuelta 39.

Fue relegado a la cuarta plaza cuando tres coches se quedaron en pista durante una secuencia de paradas bajo bandera amarilla en la vuelta 67, pero superó a Marcus Armstrong para colocarse tercero antes de sufrir ligeros daños en el alerón delantero —y casi un corte en el neumático trasero izquierdo— mientras luchaba con Kyffin Simpson por la segunda posición. Un ataque decidido sobre Ferrucci, pese a los daños, devolvió al Honda nº 27 de Andretti Global al liderato en la vuelta 79.

Aunque Kirkwood parecía listo para escaparse y ganar con comodidad, una bandera roja agrupó de nuevo al pelotón y preparó un relanzamiento a 11 vueltas del final. Lejos de dejarlo escapar, calculó el momento a la perfección y se llevó una victoria tenaz con 3,5931 segundos de ventaja.

2. El salto de VeeKay en Toronto

Foto de: Jake Galstad / Lumen via Getty Images

Había muy pocas expectativas cuando Rinus VeeKay se unió a Dale Coyne Racing al inicio del año, pero el dúo rindió muy por encima de lo esperado, y su actuación en las calles de Toronto estuvo cerca de ser una victoria por KO.

Tras salir noveno, el neerlandés sacó el máximo partido a una estrategia de dos paradas y a un ritmo muy competitivo para escalar hasta el liderato y comandar 16 de las 90 vueltas. Sin embargo, el ritmo y la estrategia de tres paradas con overcut de Pato O'Ward, de Arrow McLaren, fueron suficientes para superar a VeeKay y tomar el control definitivo de la carrera a falta de 38 vueltas.

Aun así, fue una actuación notable, ya que supuso el primer podio de VeeKay desde 2022 (Barber Motorsports Park) y el primer podio del equipo desde 2023 en Gateway con David Malukas.

En ese momento, VeeKay y DCR se quedaban a las puertas del top 10 del campeonato con solo cuatro carreras por disputarse.

1. La remontada radical de Rasmussen

Foto de: Geoff Miller / Lumen via Getty Images

Todo apuntaba a que Alex Palou se pasearía hacia la victoria en The Milwaukee Mile. Intocable, su Honda nº 10 salía desde la pole y lideró 199 de las 250 vueltas. Otra victoria parecía segura para Palou… hasta que Christian Rasmussen protagonizó una actuación estelar.

Tras arrancar noveno, el danés se mantuvo alrededor del top 10 durante la mayor parte de la carrera y mostró destellos de gran ritmo en las primeras 200 vueltas. Entonces, una breve lluvia apareció y preparó un relanzamiento a 29 vueltas del final.

Rasmussen reinició séptimo y fue uno de los que montaron neumáticos Firestone nuevos en la vuelta 213, a diferencia de Palou o del dúo de Team Penske formado por Scott McLaughlin y Josef Newgarden, entre otros. La diferencia era de solo 17 vueltas en el uso de los neumáticos, pero fue suficiente: Rasmussen se abrió paso entre el pelotón con adelantamientos valientes —la mayoría por el exterior— que lo dejaron a centímetros del muro y al borde del desastre.

En la vuelta 230, Rasmussen superó a McLaughlin y se situó a 1,3 segundos de Palou. Cuatro vueltas más tarde, estaba pegado al alerón trasero del líder antes de lanzarse por el exterior en un duelo rueda con rueda que terminó con Rasmussen tomando el liderato por centímetros a la salida de la curva 4, y consolidándolo definitivamente en la frenada de la curva 1 en la vuelta siguiente.

El ritmo no decayó y Rasmussen, campeón de Indy NXT en 2023, llevó el Chevrolet nº 21 de Ed Carpenter Racing al límite durante las 16 vueltas finales. Al final, ganó con una ventaja de 1,9463 segundos sobre Palou.

La victoria llegó en la 30ª salida de Rasmussen y supuso el primer triunfo de ECR desde 2021, cuando VeeKay ganó en el circuito rutero del Indianapolis Motor Speedway.