La carrera de IndyCar en Nashville aplazada al lunes por lluvias y el Mundial

El domingo por la noche no hubo carrera de IndyCar. En un principio, estaba previsto que la carrera diera comienzo sobre las 17:35 hora local, pero se retrasó más de una hora debido a la final del Mundial de Fútbol debido a que España y Argentina empataron a 0-0 en los 90 minutos, lo que llevó el partido a la prórroga, donde España acabó alzándose con su segundo título mundial al imponerse por 1-0 con gol de Ferrán Torres.

Pero justo cuando terminaba la retransmisión del Mundial en FOX, la lluvia y los rayos azotaron Nashville, lo que retrasó aún más la carrera de IndyCar. Cuando paró se llevaron a cabo labores de secado de la pista, pero antes de las 21:00 hora local cayó otro fuerte chaparrón sobre el circuito.

En ese momento, la IndyCar tomó la decisión de aplazar la carrera hasta el lunes. El evento se ha reprogramado para las 15:00 hora local, es decir, las 21:00 hora de España.

La distancia de la carrera también se ha reducido a 225 vueltas debido al calor previsto.

Cuando la carrera dé comienzo, Kyle Kirkwood saldrá desde la pole position. Espera recortar la diferencia de 55 puntos que le separa actualmente del cuatro veces campeón de la IndyCar, Alex Palou, que saldrá cuarto. En cuanto a al español, estará sin duda de muy buen humor después de que su país natal se alzara con la victoria en la final del Mundial, como se puede ver en este vídeo:

Junto a Kirkwood en la primera fila estará Josef Newgarden, ganador de la última carrera en un óvalo celebrada en el WWT Raceway.

David Malukas, que tuvo que ser trasladado al hospital tras un fuerte accidente en los entrenamientos del sábado por la mañana, regresó a la pista más tarde ese mismo día y lideró la sesión vespertina.

Scott McLaughlin saldrá tercero, seguido de Palou en cuarta posición y Scott Dixon en quinta.