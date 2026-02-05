Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

Vettel se sincera sobre la presión mental en la F1 y cómo logró controlarla

Fórmula 1
Fórmula 1
Vettel se sincera sobre la presión mental en la F1 y cómo logró controlarla

Sarno acoge la segunda ronda de la WSK Super Master Series, en directo este domingo

Karting
Karting
Sarno acoge la segunda ronda de la WSK Super Master Series, en directo este domingo

Piastri y la autocrítica en McLaren: "No hicimos todo tan bien como podíamos"

Fórmula 1
Fórmula 1
Presentación de Cadillac para la F1 2026
Piastri y la autocrítica en McLaren: "No hicimos todo tan bien como podíamos"

Alpine desmiente la desaparición de la marca, pero la salida del WEC es probable

Le Mans
Le Mans
Alpine desmiente la desaparición de la marca, pero la salida del WEC es probable

Los rivales trazan planes contra el motor de Mercedes, pero ¿son viables?

Fórmula 1
Fórmula 1
Presentación de Cadillac para la F1 2026
Los rivales trazan planes contra el motor de Mercedes, pero ¿son viables?

Nombres de equipos de F1 desaparecidos y que echamos de menos

Fórmula 1
Fórmula 1
Nombres de equipos de F1 desaparecidos y que echamos de menos

McLaren ilusiona con el MCL40, pero Stella avisa: "Fue como construir un avión"

Fórmula 1
Fórmula 1
McLaren ilusiona con el MCL40, pero Stella avisa: "Fue como construir un avión"

Alberto Puig: "Claramente la Honda ha mejorado, hay un avance en todos los aspectos"

MotoGP
MotoGP
Test oficial de Sepang
Alberto Puig: "Claramente la Honda ha mejorado, hay un avance en todos los aspectos"
IndyCar

De reserva en la F1 y piloto de IndyCar... ¡a los Juegos Olímpicos de Invierno!

Simona de Silvestro participa en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina 2026 en carreras... ¡de bobsleigh! (Foto del artículo: @rekords en Instagram)

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Editado:
Añadir como fuente principal
Simona de Silvestro

Que 'hay vida más allá de la Fórmula 1' es una frase que a menudo se utiliza para explicar que, dado que en la llamada categoría reina del automovilismo solo caben 20 pilotos (22 desde 2026), existen otras muchas categorías para pilotos profesionales que permiten tener una carrera altamente exitosa y meritoria. Y después de las carreras, también hay vida en el deporte. El último ejemplo es el de Simona de Silvestro, que ha dado un vuelco a su trayectoria.

La suiza de 37 años competirá en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina que arrancan este viernes en la categoría de bobsleigh, ese deporte también de carreras pero sobre trineos de última tecnología que descienden a toda velocidad por trazados sinuosos y muy estrechos sobre hielo. 

Simona de Silvestro ha sido una de las mujeres más destacadas del automovilismo, habiendo participado en 71 carreras de IndyCar entre 2010 y 2022. Su mejor resultado en el campeonato fue el 13º puesto de 2013, cuando también logró un podio en la carrera de Houston, donde terminó segunda. También compitió en la Fórmula E, debutando en la última carrera de la primera temporada (2014/2015) con Andretti y luego disputando la segunda, la 2015/2016, antes de también competir en el Campeonato de Supercoches de Australia.

En Fórmula 1, Simona de Silvestro tuvo una breve paso por Sauber que ahora compite como Audi desde 2026. Fue piloto de desarrollo e incluso sonó como candidata a un asiento como titular para 2015. Sin embargo, sus posibilidades se esfumaron ese mismo año, cuando, al verse sin opciones, decidió rescindir su contrato con el equipo.

Ahora, la ex piloto se ha asegurado una plaza en la categoría de bobsleigh en los próximos Juegos Olímpicos de Invierno, que se celebrarán entre el 6 y el 22 de febrero. Representará a Italia.

Famoso en nuestro país desde principios de los años 90 por la película "Cool Runnings", conocida como Elegidos para el triunfo en España (1993) y como Jamaica bajo cero en Latinoamérica, Simona de Silvestro participará en bobsleigh en los JJOO de Invierno representando a Italia.

"Oficialmente lo logramos. Vamos a los Juegos Olímpicos. Prueba de que un poco de locura, mezclado con fe, puede hacer que lo imposible se vuelva real. ¡Todo comenzó con un sueño que no tenía miedo de perseguir! Estoy deseando representando a Italia en Milano Cortina 2026", publicó en sus redes sociales el pasado 26 de enero cuando logró la clasificación.

Aun así Simona de Silvestro tendrá que esperar, ya que pese a que este jueves ya arrancan las primeras competiciones de los JJOO de Invierno, el bobsleigh no empezará hasta los entrenamientos del jueves 12, viernes 13 y sábado 14 para arrancar las primeras series el domingo 15.

También puedes ver:

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Qué espera la IndyCar de su carrera urbana en Washington D.C.
Siguiente artículo Mick Schumacher detalla su primer test en óvalo con un IndyCar

Mejores comentarios

Más de
Jose Carlos de Celis

CUPRA se convierte en socio titular del ePrix de Madrid de Fórmula E

Fórmula E
Fórmula E
ePrix de Madrid en el Jarama
CUPRA se convierte en socio titular del ePrix de Madrid de Fórmula E

¿Tendrán ventaja en la F1 2026 los equipos con experiencia en Fórmula E?

Fórmula 1
Fórmula 1
¿Tendrán ventaja en la F1 2026 los equipos con experiencia en Fórmula E?

Newey va a por más: habrá un Aston Martin AMR26 muy distinto en la primera carrera

Fórmula 1
Fórmula 1
Newey va a por más: habrá un Aston Martin AMR26 muy distinto en la primera carrera
Más de
Simona de Silvestro

Test femenino de la Fórmula E: pilotos, día, horario y más

Fórmula E
Fórmula E
Test femenino de la Fórmula E: pilotos, día, horario y más

Simona de Silvestro, operada de urgencia

Supercars
Supercars
Simona de Silvestro, operada de urgencia

Un equipo 100% femenino para la Indy 500 2021

IndyCar
IndyCar
Indy 500
Un equipo 100% femenino para la Indy 500 2021

Últimas noticias

Vettel se sincera sobre la presión mental en la F1 y cómo logró controlarla

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Vettel se sincera sobre la presión mental en la F1 y cómo logró controlarla

Sarno acoge la segunda ronda de la WSK Super Master Series, en directo este domingo

Karting
Kart Karting
Sarno acoge la segunda ronda de la WSK Super Master Series, en directo este domingo

Piastri y la autocrítica en McLaren: "No hicimos todo tan bien como podíamos"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Presentación de Cadillac para la F1 2026
Piastri y la autocrítica en McLaren: "No hicimos todo tan bien como podíamos"

Alpine desmiente la desaparición de la marca, pero la salida del WEC es probable

Le Mans
LM24 Le Mans
Alpine desmiente la desaparición de la marca, pero la salida del WEC es probable