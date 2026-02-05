De reserva en la F1 y piloto de IndyCar... ¡a los Juegos Olímpicos de Invierno!

Que 'hay vida más allá de la Fórmula 1' es una frase que a menudo se utiliza para explicar que, dado que en la llamada categoría reina del automovilismo solo caben 20 pilotos (22 desde 2026), existen otras muchas categorías para pilotos profesionales que permiten tener una carrera altamente exitosa y meritoria. Y después de las carreras, también hay vida en el deporte. El último ejemplo es el de Simona de Silvestro, que ha dado un vuelco a su trayectoria.

La suiza de 37 años competirá en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina que arrancan este viernes en la categoría de bobsleigh, ese deporte también de carreras pero sobre trineos de última tecnología que descienden a toda velocidad por trazados sinuosos y muy estrechos sobre hielo.

Simona de Silvestro ha sido una de las mujeres más destacadas del automovilismo, habiendo participado en 71 carreras de IndyCar entre 2010 y 2022. Su mejor resultado en el campeonato fue el 13º puesto de 2013, cuando también logró un podio en la carrera de Houston, donde terminó segunda. También compitió en la Fórmula E, debutando en la última carrera de la primera temporada (2014/2015) con Andretti y luego disputando la segunda, la 2015/2016, antes de también competir en el Campeonato de Supercoches de Australia.

En Fórmula 1, Simona de Silvestro tuvo una breve paso por Sauber que ahora compite como Audi desde 2026. Fue piloto de desarrollo e incluso sonó como candidata a un asiento como titular para 2015. Sin embargo, sus posibilidades se esfumaron ese mismo año, cuando, al verse sin opciones, decidió rescindir su contrato con el equipo.

Ahora, la ex piloto se ha asegurado una plaza en la categoría de bobsleigh en los próximos Juegos Olímpicos de Invierno, que se celebrarán entre el 6 y el 22 de febrero. Representará a Italia.

Famoso en nuestro país desde principios de los años 90 por la película "Cool Runnings", conocida como Elegidos para el triunfo en España (1993) y como Jamaica bajo cero en Latinoamérica, Simona de Silvestro participará en bobsleigh en los JJOO de Invierno representando a Italia.

"Oficialmente lo logramos. Vamos a los Juegos Olímpicos. Prueba de que un poco de locura, mezclado con fe, puede hacer que lo imposible se vuelva real. ¡Todo comenzó con un sueño que no tenía miedo de perseguir! Estoy deseando representando a Italia en Milano Cortina 2026", publicó en sus redes sociales el pasado 26 de enero cuando logró la clasificación.

Aun así Simona de Silvestro tendrá que esperar, ya que pese a que este jueves ya arrancan las primeras competiciones de los JJOO de Invierno, el bobsleigh no empezará hasta los entrenamientos del jueves 12, viernes 13 y sábado 14 para arrancar las primeras series el domingo 15.