Cambia la asignación de puntos de la IndyCar para la superlicencia de la FIA

La FIA ha publicado una nueva asignación de puntos de la IndyCar para la Superlicencia de cara a la temporada 2026.

El papel de la IndyCar en cuanto a la Superlicencia ha sido polémico durante algunos años, ya que muchos en el paddock de la máxima categoría creían que no era lo suficientemente generosa.

Como ocurría anteriormente, los 10 primeros clasificados en la IndyCar recibirán puntos de superlicencia; sin embargo, la asignación a partir del año que viene será de 40, 30, 25, 20, 15, 10, 8, 6, 3 y 1 en lugar de 40, 30, 20, 10, 8, 6, 4, 3, 2 y 1.

Este cambio refuerza el estatus de IndyCar como segunda "categoría de alimentación" de la F1 en términos de puntos para la superlicencia, por detrás de la Fórmula 2 (40-40-40-30-20-10-8-6-4-3) y por delante de la Fórmula 3 (30-25-20-15-12-9-7-5-3-2), aunque el objetivo de la IndyCar no es actuar como trampolín hacia el campeonato del mundo.

Colton Herta, Andretti Global Foto: Gavin Baker / Lumen vía Getty Images

Años atrás, la elegibilidad para la superlicencia fue un obstáculo para el debut de Colton Herta en la F1 con AlphaTauri en 2023, ya que solo tenía 32 puntos de superlicencia después de acabar el séptimo, tercero y quinto en la IndyCar entre las temporadas 2019 y 2021.

Con la nueva asignación, Herta habría obtenido 48 puntos para la superlicencia, superando el umbral de elegibilidad de 40 puntos. El cambio no le importará, ya que el nuevo piloto de pruebas de Cadillac en la F1 se ha trasladado hasta la F2 para 2026 y aspira a un asiento en la Fórmula 1 en 2027.

Basándose en las tres últimas temporadas de IndyCar, los únicos pilotos elegibles serían Alex Palou, que consiguió 120 puntos para la superlicencia con sus títulos consecutivos; Scott Dixon, que obtuvo 56 puntos con el segundo, sexto y tercero; Pato O'Ward, que sumó 48 puntos con el cuarto, quinto y segundo; Scott McLaughlin, con 41 puntos tras ser tercero, tercero y décimo.

El nuevo reparto afectará a los puntos obtenidos a partir de 2026. Sin embargo, si se hubiera aplicado con carácter retroactivo, curiosamente no habría concedido la superlicencia a ningún piloto más durante el periodo 2023-2025: Palou (120 puntos), Dixon (65 puntos), O'Ward (65 puntos) y McLaughlin (51 puntos).

El piloto más cercano por debajo del umbral, Herta con 35 puntos, aún se quedaría corto con 39 en total.