Barber IndyCar: VeeKay supera a O'Ward por la pole; Palou, 3º

Firestone Fast Six de la clasificación del GP de Alabama de IndyCar 2022

VeeKay fue el piloto más rápido de la clasificación al marcar un 1:06,2507 en el circuito de 2,366 millas (3,807 kilómetros) del Barber Motorsports Park y logró batir al poleman del año pasado, el mexicano Pato O'Ward, por algo menos de 0,15 segundos.

O'Ward, del Arrow McLaren SP-Chevrolet, informó que su coche se deslizaba demasiado mientras intentaba completar su última vuelta, por lo que terminó contento por el hecho de haber logrado una posición en la primera fila de la parrilla por primera vez en esta temporada.

Saldrá justo por delante de Alex Palou, el piloto español de Chip Ganassi Racing-Honda, ganador de la carrera de Barber el año pasado y actual defensor del título de la IndyCar.

Scott McLaughlin, que ha sido el líder del equipo Penske-Chevrolet durante todo el fin de semana, fue el cuarto piloto más rápido. El único representante de Andretti Autosport-Honda fue Alex Rossi en la quinta posición, que hizo una notable remontada tras su accidente de la mañana, mientras que Felix Rosenqvist metió al segundo Arrow McLaren SP-Chevys en las tres primeras filas.

P Nº Nombre Tiempo Diferencia Gap FL Vueltas Velocidad media Motor Neumático 1 21 Rinus VeeKay 1:06.2507 1:06.2507 0.000 4 4 124.980 Chevy A 2 5 Pato O'Ward 1:06.4003 0.1496 0.1496 2 2 124.698 Chevy A 3 10 Alex Palou 1:06.4415 0.1908 0.0412 4 4 124.621 Honda A 4 3 Scott McLaughlin 1:06.4967 0.2460 0.0552 2 2 124.517 Chevy A 5 27 Alexander Rossi 1:06.5549 0.3042 0.0582 4 4 124.409 Honda A 6 7 Felix Rosenqvist 1:06.6410 0.3903 0.0861 3 3 124.248 Chevy A

Q2 de la clasificación del GP de Alabama de IndyCar 2022

Rinus VeeKay tuvo que cumplir una penalización de drive-through antes de su última vuelta rápida por infringir el límite de velocidad del pitlane, pero eso no le impidió hacer una vuelta que le valiese para meterse entre los cinco primeros, especialmente debido a que dos de los coches de Andretti Autosport no pudieron avanzar.

Pato O'Ward y Felix Rosenqvist también avanzaron de ronda con el equipo Arrow McLaren SP-Chevrolet con el primer y cuarto mejor tiempo respectivamente, intercalados entre el Penske de Scott McLaughlin y la máquina de Andretti Autosport de Alexander Rossi.

Alex Palou fue el único coche de Ganassi que pudo llegar al Fast Six, ya que su compañero de equipo, Marcus Ericsson, se salió de pista en la curva 7 hacia el final de la sesión y provocó una bandera roja, impidiendo que se mejoran los tiempos.

Ese incidente provocó que Colton Herta no pudiese completar su última vuelta lanzada al haber salido tarde del pitlane, por lo que tendrá que salir décimo, justo detrás de su compañero de equipo Romain Grosjean, que se quedó a 0.07s de pasar de ronda.

Callum Ilott lamentó haber cometido un pequeño error en su mejor vuelta, pero su 11° puesto en la parrilla ha sido un gran avance para Juncos Hollinger Racing.

P Nº Nombre Tiempo Diferencia Gap FL Vueltas Velocidad media Motor Neumático 1 5 Pato O'Ward 1:06.1054 1:06.1054 0.000 6 7 125.255 Chevy A 2 3 Scott McLaughlin 1:06.1474 0.0420 0.0420 6 7 125.175 Chevy A 3 27 Alexander Rossi 1:06.1839 0.0785 0.0365 6 7 125.106 Honda A 4 7 Felix Rosenqvist 1:06.2721 0.1667 0.0882 7 7 124.939 Chevy A 5 21 Rinus VeeKay 1:06.2732 0.1678 0.0011 6 7 124.937 Chevy A 6 10 Alex Palou 1:06.3153 0.2099 0.0421 7 7 124.858 Honda A 7 2 Josef Newgarden 1:06.3348 0.2294 0.0195 7 7 124.821 Chevy A 8 28 Romain Grosjean 1:06.3820 0.2766 0.0472 7 7 124.733 Honda A 9 15 Graham Rahal 1:06.6339 0.5285 0.2519 6 7 124.261 Honda A 10 26 Colton Herta 1:06.7295 0.6241 0.0956 5 6 124.083 Honda A 11 77 Callum Ilott 1:07.2000 1.0946 0.4705 6 7 123.214 Chevy A 12 8 Marcus Ericsson 1:07.3561 1.2507 0.1561 2 6 122.929 Honda A

Grupo 2 de la Q1 de la clasificación del GP de Alabama de IndyCar 2022

Los compañeros de Andretti Autosport, Romain Grosjean y Colton Herta, no fueron tan rápidos como McLaughlin en el primer grupo, pero hicieron lo suficiente para liderar su grupo, con el tres veces ganador de Barber, Josef Newgarden, en tercera posición para Penske-Chevrolet. Rinus VeeKay repitió el ritmo que mostró por la mañana para llevar a su Ed Carpenter Racing-Chevy a la Q2, pero la nota positiva de la sesión fue para Callum Ilott. El piloto de Juncos Hollinger Racing, el único de la IndyCar sin compañero de equipo, fue el quinto más rápido, por delante de Marcus Ericsson.

Helio Castroneves sufrió un incidente al salirse en la curva 9, pero volvió a pista y no llegó a provocar una bandera roja, pero no fue lo suficientemente rápido para pasar a la Q2. No obstante, fue más rápido que su compañero de equipo en Meyer Shank Racing-Honda, Simon Pagenaud.

El debutante David Malukas hizo un trompo después de completar su última vuelta, patinando sobre la hierba justo después de la línea de meta y llegando a tocar las protecciones del trazado.

P Nº Nombre Tiempo Diferencia Gap FL Vueltas Velocidad media Motor Neumático 1 28 Romain Grosjean 1:06.2000 1:06.2000 0.000 5 7 125.076 Honda A 2 26 Colton Herta 1:06.3396 0.1396 0.1396 5 7 124.812 Honda A 3 2 Josef Newgarden 1:06.3799 0.1799 0.0403 6 7 124.737 Chevy A 4 21 Rinus VeeKay 1:06.5477 0.3477 0.1678 6 7 124.422 Chevy A 5 77 Callum Ilott 1:06.6649 0.4649 0.1172 5 7 124.203 Chevy A 6 8 Marcus Ericsson 1:06.7305 0.5305 0.0656 6 7 124.081 Honda A 7 30 Christian Lundgaard 1:06.7462 0.5462 0.0157 6 7 124.052 Honda A 8 06 Helio Castroneves 1:06.8138 0.6138 0.0676 2 6 123.926 Honda A 9 18 David Malukas 1:06.8898 0.6898 0.0760 6 6 123.786 Honda P 10 29 Devlin DeFrancesco 1:07.0242 0.8242 0.1344 5 6 123.537 Honda A 11 20 Conor Daly 1:07.0350 0.8350 0.0108 6 6 123.518 Chevy A 12 60 Simon Pagenaud 1:07.1052 0.9052 0.0702 6 7 123.388 Honda A 13 48 Jimmie Johnson 1:09.0075 2.8075 1.9023 2 6 119.987 Honda A

Grupo 1 de la Q1 de la clasificación del GP de Alabama de IndyCar 2022

Pato O'Ward, de Arrow McLaren SP-Chevrolet, marcó el mejor tiempo por delante de Scott McLaughlin y Alex Palou, antes de que todos se dirigieran a boxes para cambiar neumáticos.

Alexander Rossi, cuyo equipo había terminado de montar su coche cuando faltaban solo ocho minutos de tiempo de sesión después de cambiar toda la parte trasera tras su accidente en los entrenamientos de la mañana, fue el quinto más rápido.

McLaughlin, con los neumáticos rojos, terminó por delante del dúo de Arrow McLaren SP, de Alex Palou, del impresionante Rossi, y de Graham Rahal, que se recuperó de un viernes desastroso para pasar a la Q2.

Los que quedaron fuera por sorpresa en esta ronda fueron Scott Dixon, de Ganassi, en la séptima posición, y Will Power, del equipo Penske, en la décima. Ambos parecían bastante desconcertados por su ritmo, ya que no tenían grandes quejas sobre el comportamiento de sus coches.

P Nª Nombre Tiempo Diferencia Gap FL Vueltas Velocidad media Motor Neumático 1 3 Scott McLaughlin 1:06.0289 1:06.0289 0.000 6 7 125.400 Chevy A 2 5 Pato O'Ward 1:06.2448 0.2159 0.2159 6 7 124.991 Chevy A 3 7 Felix Rosenqvist 1:06.3855 0.3566 0.1407 7 7 124.726 Chevy A 4 10 Alex Palou 1:06.3877 0.3588 0.0022 6 7 124.722 Honda A 5 27 Alexander Rossi 1:06.3962 0.3673 0.0085 6 6 124.706 Honda A 6 15 Graham Rahal 1:06.5016 0.4727 0.1054 7 7 124.508 Honda A 7 9 Scott Dixon 1:06.5142 0.4853 0.0126 7 7 124.485 Honda A 8 45 Jack Harvey 1:06.6511 0.6222 0.1369 6 7 124.229 Honda A 9 51 Takuma Sato 1:06.7541 0.7252 0.1030 7 7 124.037 Honda A 10 12 Will Power 1:06.7775 0.7486 0.0234 7 7 123.994 Chevy A 11 14 Kyle Kirkwood 1:06.8213 0.7924 0.0438 7 7 123.913 Chevy A 12 4 Dalton Kellett 1:07.6869 1.6580 0.8656 7 7 122.328 Chevy A 13 11 Tatiana Calderonn 1:07.9248 1.8959 0.2379 6 7 121.900 Chevy A