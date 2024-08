Así podría ser el calendario de ensueño de la IndyCar

¿Cuál podría ser el calendario perfecto de la IndyCar? En medio del actual parón de tres semanas por los Juegos Olímpicos, parece un buen momento para reflexionar sobre ello. Lo que ya tenemos es una gran base sobre la que trabajar: la fina mezcla de óvalos, circuitos ruteros y pistas abiertas la convierte en la prueba definitiva para los pilotos de monoplazas, con máquinas de más de 800 caballos de potencia.

La buena noticia para el futuro es que el cambio de retransmisión televisiva en Estados Unidos, ya que los derechos pasan de la NBC a FOX, significa que no habrá un parón por los Juegos Olímpicos en el futuro, y el calendario podrá concentrarse desde mediados de febrero hasta septiembre. El calendario de 2025 ya está fijado, así que miremos hacia 2026 para diseñar nuestro calendario de ensueño para la categoría en la que Alex Palou está persiguiendo en esta campaña su tercer título.

Calendario de ensueño de la IndyCar para 2026 22 de febrero Homestead Miami (óvalo) 8 de marzo St. Petersburg (urbano) 15 de marzo Ciudad de México (rutero) 22 de marzo Texas (óvalo) 5 de abril Sonoma (rutero) 12 de abril Long Beach (urbano) 19 de abril Laguna Seca (rutero) 3 de mayo Barber (rutero) 10 de mayo Denver (urbano) 24 de mayo 500 millas de Indianápolis (óvalo) 7 de junio Detroit (urbano) 14 de junio St Louis (óvalo) 21 de junio Road America (rutero) 11/12 julio Iowa (óvalo) 19 de julio Toronto (urbano) 26 de julio Montreal (rutero) 9 de agosto Watkins Glen (rutero) 16 de agosto Milwaukee (óvalo) 22 de agosto Cleveland (carrera nocturna en el aeropuerto) 30 de agosto Nashville (urbano)

La Super Bowl es a principios de febrero, y las 500 Millas de Daytona de la NASCAR se disputan el fin de semana siguiente, así que cambiemos la cita apertura de la temporada a un viejo favorito de la IndyCar, el óvalo de Homestead-Miami.

Lo bueno de esta pista es que allí se pueden celebrar los clásicos entrenamientos de primavera en el circuito interno a mitad de semana, y luego la primera ronda de la campaña se puede celebrar en el óvalo de milla y media y de peralte variable.

Después de un fin de semana libre, nos dirigiríamos a St.Petersburg, en la otra costa de Florida, para la primera carrera urbana del año. A continuación, tomaríamos rumbo hacia el suroeste para asistir a un evento de nueva creación, en el Autódromo Hermanos Rodríguez de Ciudad de México, con el fin de satisfacer a la legión de fans de Pato O'Ward. Luego, podríamos volver a cruzar la frontera para regresar al óvalo de Texas Motor Speedway, y aprovechar un mercado deportivo esencial para la categoría.

En una charla con Zak Brown, CEO de McLaren Racing, en Toronto, respondió lo siguiente a qué le faltaba a la IndyCar en cuanto a mercados clave: "Creo que tenemos que ser más un deporte tecnológico, por lo que [lo que falta] es la costa oeste, Sonoma, así como Laguna Seca y Long Beach. No creo que sea mucho pedir".

Así pues, añadamos Sonoma al calendario como la primera carrera de un triplete junto a Long Beach y Laguna Seca. Si añadimos algo de marketing en torno a este "giro hacia el oeste" del campeonato, puede que la gente se interese y asista a estos tres circuitos clásicos.

Por otra parte, Barber mantendría su fecha de primavera, pero he aquí otra sugerencia de Zak Brown que entra en la lista: "Me encantaría que corriéramos en Denver. Creo que tenemos que salir de algunos de los mercados más rurales, no de todos, para cambiar a otros más grandes".

Las calles de Denver no son ajenas a la IndyCar, ya que la CART corrió allí en 1990 y 1991, y luego se volvió a visitar durante cinco años, entre 2002-2006. Traigámoslo de vuelta justo antes de la joya de la corona, las 500 Millas de Indianápolis. ¿A quién le importaría perder la carrera en el circuito rutero de Indy, que diluye la majestuosidad de una de las carreras más grandes del planeta? Ir a Denver sería mucho más divertido.

Scott Dixon corriendo en Denver.

Después de semejante racha de carreras, que pasaría factura a todos los implicados en este deporte, se llegaría al ecuador de la campaña, y se podría conceder un fin de semana libre después de Indianápolis, antes de dirigirse a Detroit, St. Louis y Road America.

Después de un parón veraniego, julio arrancaría con el fantástico fin de semana de Iowa (esperemos que con mejores carreras que las de este año), y luego hagamos una doble visita a Canadá, emparejando lo que siempre es un brillante fin de semana en las calles de Toronto con una ronda en el Circuito Gilles Villeneuve de Montreal.

Al respecto de esta posibilidad, Will Power dijo: "Siempre íbamos a Montreal, y también solíamos ir a Edmonton. Siempre fueron grandes carreras para nosotros. Así que empezad a trabajar en [traer de vuelta] Montreal, chicos, ¡llevadnos a ese circuito! Ahí es donde tenemos que estar".

Entonces, podríamos volver al corazón de Estados Unidos y reavivar la cita de Watkins Glen, en el hermoso norte del estado de Nueva York, para dar un poco de sabor del noreste del que el calendario carece. Después, tras una ronda en el histórico óvalo de Milwaukee, se podría recuperar otro de los favoritos del público, y de Zak Brown.

"Me encantaría volver a ver algo como el circuito del aeropuerto de Cleveland, pero esta vez, de noche", afirma. "¿Te imaginas eso un sábado por la noche? Los aficionados podrían verlo todo, sería una estructura bastante barata de montar, y preferiría vernos allí que en Mid-Ohio, con todo el respeto a la historia que hemos tenido allí".

Una carrera de la IndyCar en el aeropuerto de Cleveland.

Añadir al calendario un trazado en un aeródromo sería un punto a favor para la IndyCar. Las curvas amplias siempre invitaban a tener algunas batallas ambiciosas (¿quién puede olvidar a Jacques Villeneuve contra Robby Gordon?) y grandes carreras.

Luego, para el final de la temporada, 2026 podría cerrarse en el circuito urbano de Nashville, incluyendo tramos en su famosa avenida Broadway. Sería una forma tremenda de concluir la temporada y dar a todos la excusa para ir de fiesta después.

Así que ahí tenéis un posible calendario ideal, un campeonato de 20 eventos con siete circuitos ruteros, seis óvalos, seis urbanos y un aeropuerto. Thermal Club, la pista interna de Indianápolis, Mid-Ohio y Portland se han quedado fuera para dar paso a lugares más interesantes y relevantes.