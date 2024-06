Arrow McLaren termina su alianza con Juncos tras la polémica en redes

La decisión llega después de que Theo Pourchaire fuera objeto de insultos en las redes sociales tras tocarse con Agustín Canapino en la tercera curva del trazado en el pasado Gran Premio de Detroit. Fue el tercer incidente de ese tipo en los últimos 14 meses, ya que Callum Ilott, compañero de equipo del latinoamericano en el Juncos Hollinger Racing, provocó la irá de los aficionados argentinos después de que ambos tuvieran un accidente en Long Beach y otro en Laguna Seca.

El británico y el conjunto se separaron durante el invierno y se fue a competir en el WEC, mientras que el francés compartió el coche del Arrow McLaren a principios de la campaña pese a no ser el titular.

Ambas organizaciones, que anunciaron una alianza el 3 de octubre de 2023, enviaron un comunicado conjunto condenando las amenazas el lunes por la noche. Poco después, la propia cuenta de Agustín Canapino en las redes sociales dio "me gusta" a una publicación en la plataforma de X de Martín Ponte [antiguo Twitter], piloto de carreras argentino y comentarista de las citas de la IndyCar en Latinoamérica, en la que volvía a publicar las palabras "Callum Pourchaire" en la declaración del galo en sus cuentas sobre las amenazas.

Desde entonces, la cuenta de Agustín Canapino le ha dado a "no me gusta" a la publicación, pero le dio "me gusta" a múltiples respuestas a la publicación de Martín Ponte, incluyendo una de @yungg_02, quien escribió: "Vamos amigo, ahí mato a alguien que está en otro continente cuando apenas tengo tiempo de salir de la provincia".

El martes por la mañana se compartió una declaración completa del argentino, que rechazó las afirmaciones hechas contra su afición. El jueves por la mañana, Arrow McLaren confirmó la separación con el Juncos Hollinger Racing en un comunicado que decía: "Arrow McLaren IndyCar Team ha terminado su alianza comercial con Juncos Hollinger Racing, con efecto inmediato".

"Esta decisión es consecuencia de las acciones que se produjeron a principios de esta semana en las redes sociales en relación con un incidente en pista en el Gran Premio Chevrolet de Detroit", continuaba. "Como se refleja en el código comunitario de medios sociales del equipo, Arrow McLaren no tolerará ninguna forma de abuso o discriminación y condena totalmente el abuso en línea dirigido hacia nuestro equipo y piloto".

Juncos respondió con un mensaje propio, en el que afirmaron que mantienen su "máximo respeto" por McLaren.

