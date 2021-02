Arrow McLaren SP presenta su llamativa decoración para la IndyCar 2021

O'Ward, que completó su primera temporada de IndyCar en 2020 y terminó cuarto en el campeonato, contará con una versión actualizada de la decoración naranja y negra vista en ambos coches la campaña pasada, con el socio del equipo Arrow destacando con unas bandas laterales negras.

Sin embargo, el coche #7 del recién llegado Rosenqvist –que disputará su tercera temporada en la IndyCar y ahora con una victoria a su nombre– llevará azul en las zonas laterales, en la parte delantera de la cabina y en el alerón delantero, con Vuse (cigarrillos electrónicos de vapor digital) como patrocinador destacado.

El año pasado, el #7 y el #5 se distinguían solo por los endplates azules del alerón del primero.

Antes de la presentación pública de este viernes por la mañana, Rosenqvist dijo: "Creo que los dos coches son increíbles, aunque obviamente creo que el mío es el mejor".

"Me gusta mucho cómo lo han mantenido limpio y bastante similar al del año pasado, pero ahora se pueden diferenciar los dos coches. Eso es algo que los aficionados pidieron y también es más fácil para nuestros spotters, a la hora de centrarse en un coche específico".

En cuanto a sus esperanzas para la temporada que se avecina, Rosenqvist dijo que acertar con los detalles será vital para el equipo en su conjunto.

"Estamos hacia el final de una era de motores y chasis, así que las mejoras son mucho más difíciles de encontrar", dijo el sueco de 28 años. "Hay que profundizar en todo lo que se hizo el año pasado. Hay que darle la vuelta a cada pequeña piedra".

"Y creo que eso es lo que hemos hecho realmente bien. Estoy muy impresionado por el trabajo que ha hecho el equipo desde que llegué aquí y creo que definitivamente seremos mejores que el año pasado, y eso es lo que tenemos que hacer".

O'Ward añadió: "Si miramos al año pasado, no creo que haya habido mucho en lo que hayamos dicho: 'Oh, tenemos que arreglarlo'. Creo que solo tenemos que asegurarnos de que todo se hace correctamente y de que no cometemos errores. Los errores en esta categoría son muy costosos y puedes dejar muchos puntos en el camino por pequeñas cosas".

"Eso va a ser lo mismo este año. Muy competitivo, un parrilla muy grande. Creo que va a ser más difícil que nunca, pero creo que tenemos una oportunidad real de competir y, con suerte, de luchar por el campeonato".