Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

Vettel se sincera sobre la presión mental en la F1 y cómo logró controlarla

Fórmula 1
Fórmula 1
Vettel se sincera sobre la presión mental en la F1 y cómo logró controlarla

Sarno acoge la segunda ronda de la WSK Super Master Series, en directo este domingo

Karting
Karting
Sarno acoge la segunda ronda de la WSK Super Master Series, en directo este domingo

Piastri y la autocrítica en McLaren: "No hicimos todo tan bien como podíamos"

Fórmula 1
Fórmula 1
Presentación de Cadillac para la F1 2026
Piastri y la autocrítica en McLaren: "No hicimos todo tan bien como podíamos"

Alpine desmiente la desaparición de la marca, pero la salida del WEC es probable

Le Mans
Le Mans
Alpine desmiente la desaparición de la marca, pero la salida del WEC es probable

Los rivales trazan planes contra el motor de Mercedes, pero ¿son viables?

Fórmula 1
Fórmula 1
Presentación de Cadillac para la F1 2026
Los rivales trazan planes contra el motor de Mercedes, pero ¿son viables?

Nombres de equipos de F1 desaparecidos y que echamos de menos

Fórmula 1
Fórmula 1
Nombres de equipos de F1 desaparecidos y que echamos de menos

McLaren ilusiona con el MCL40, pero Stella avisa: "Fue como construir un avión"

Fórmula 1
Fórmula 1
McLaren ilusiona con el MCL40, pero Stella avisa: "Fue como construir un avión"

Alberto Puig: "Claramente la Honda ha mejorado, hay un avance en todos los aspectos"

MotoGP
MotoGP
Test oficial de Sepang
Alberto Puig: "Claramente la Honda ha mejorado, hay un avance en todos los aspectos"
IndyCar

Arrow McLaren abre oficialmente su nueva sede en Indianápolis

El McLaren Racing Center será la sede norteamericana de McLaren Racing, para el equipo Arrow de la IndyCar, en Indianápolis.

Joey Barnes
Joey Barnes
Publicado:
Añadir como fuente principal
MRC_Open_1_Web

Los meses de espera para una esperada apertura han llegado a su fin cuando el equipo Arrow McLaren, de la IndyCar, ha abierto las puertas de su nueva sede, el McLaren Racing Center, este pasado miércoles por la noche en Indianápolis.

El equipo adquirió el edificio, que anteriormente era la sede de Andretti Global, en junio de 2025. Tras una rápida renovación, el lugar se amplió y se dotó de un vestíbulo inmersivo, se aumentó el entresuelo de la segunda planta y se introdujo un centro de fitness y recuperación de última generación.

"Estamos muy emocionados de operar desde el McLaren Racing Center, con el espacio, la tecnología y la infraestructura que necesitamos, todo bajo un mismo techo" dijo Tony Kanaan, director del equipo Arrow McLaren.

"Nuestro objetivo no ha cambiado: seguir creciendo, ganar las 500 Millas de Indianápolis y luchar por el campeonato siguen siendo la norma a medida que avanzamos en nuestra nueva sede. En 2025 nos marcamos un objetivo muy alto y esta temporada solo aspiramos a superarlo. Contamos con el equipo necesario para seguir luchando".

 

El McLaren Racing Center, que casi triplica la superficie operativa anterior del equipo, servirá como base de operaciones de McLaren Racing en Norteamérica. En la inauguración, el equipo también presentó las tres decoraciones de sus coches de competición, pilotados por Pato O'Ward, Christian Lundgaard y Nolan Siegel, marcadas por el representativo color naranja, que continuará como base del monoplaza para la temporada 2026 de la IndyCar. 

"Este evento ha marcado un hito importante, y es el comienzo de un nuevo capítulo para Arrow McLaren", afirmó Kevin Thimjon, presidente de la estructura Arrow McLaren. "El McLaren Racing Center refleja el legado que nuestros equipos de carreras han construido desde que Bruce allanó el camino en 1963. Queríamos que el diseño gritara McLaren y fuera una sede de vanguardia para la organización en Norteamérica. Estamos orgullosos de compartir este momento con nuestros socios e invitados", concluyó el dirigente.

Más de la IndyCar:

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Zak Brown sigue "insistiendo" a Alonso para correr con McLaren en la Indy 500

Mejores comentarios

Más de
Joey Barnes

Zak Brown sigue "insistiendo" a Alonso para correr con McLaren en la Indy 500

IndyCar
IndyCar
110º Indy 500
Zak Brown sigue "insistiendo" a Alonso para correr con McLaren en la Indy 500

Mick Schumacher detalla su primer test en óvalo con un IndyCar

IndyCar
IndyCar
Mick Schumacher detalla su primer test en óvalo con un IndyCar

Qué espera la IndyCar de su carrera urbana en Washington D.C.

IndyCar
IndyCar
Qué espera la IndyCar de su carrera urbana en Washington D.C.
Más de
Patricio O'Ward

McLaren anuncia a Fornaroli y Pato O'Ward como pilotos reserva de F1 para 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
McLaren anuncia a Fornaroli y Pato O'Ward como pilotos reserva de F1 para 2026

La IndyCar adelanta los horarios aproximados de las carreras de 2026

IndyCar
IndyCar
La IndyCar adelanta los horarios aproximados de las carreras de 2026

Así os contamos los test de postemporada de F1 en Abu Dhabi

Fórmula 1
Fórmula 1
Así os contamos los test de postemporada de F1 en Abu Dhabi
Más de
Schmidt Peterson Motorsports

Ranking: los jovenes talentos de la IndyCar a vigilar en 2026

IndyCar
IndyCar
Ranking: los jovenes talentos de la IndyCar a vigilar en 2026

Arrow McLaren se traslada a su nueva sede "de última generación" para la IndyCar

IndyCar
IndyCar
Test de Octubre en Indianápolis
Arrow McLaren se traslada a su nueva sede "de última generación" para la IndyCar

Para O'Ward, los Penske deberían haber ido a la repesca de la Indy 500 tras su infracción

IndyCar
IndyCar
500 Millas de Indianápolis
Para O'Ward, los Penske deberían haber ido a la repesca de la Indy 500 tras su infracción

Últimas noticias

Vettel se sincera sobre la presión mental en la F1 y cómo logró controlarla

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Vettel se sincera sobre la presión mental en la F1 y cómo logró controlarla

Sarno acoge la segunda ronda de la WSK Super Master Series, en directo este domingo

Karting
Kart Karting
Sarno acoge la segunda ronda de la WSK Super Master Series, en directo este domingo

Piastri y la autocrítica en McLaren: "No hicimos todo tan bien como podíamos"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Presentación de Cadillac para la F1 2026
Piastri y la autocrítica en McLaren: "No hicimos todo tan bien como podíamos"

Alpine desmiente la desaparición de la marca, pero la salida del WEC es probable

Le Mans
LM24 Le Mans
Alpine desmiente la desaparición de la marca, pero la salida del WEC es probable