IndyCar Arlington: Kirkwood supera a un gran Palou y lidera la general

Kyle Kirkwood protagonizó una carrera espectacular para ganar la primera carrera de la historia de la IndyCar en Arlington El ritmo implacable del piloto de Florida le ayudó a superar los problemas iniciales de su equipo de boxes, que le condenó a dos malas paradas, alcanzando y adelantando al vigente campeón, un espectacular Alex Palou que volvió a no cometer errores, a 16 vueltas del final, en su camino hacia su primera victoria de la temporada.

Kirkwood, que salió séptimo con el Honda #27 de Andretti Global, superó al español de Chip Ganassi Racing en una carrera que terminó bajo bandera amarilla, en el nuevo circuito urbano de 14 curvas. Es la sexta victoria de Kirkwood en su trayectoria en el campeonato americano. El resultado también le ha dado el liderato del campeonato por primera vez en su carrera, con Palou segundo -llegaba quinto a Arlington- a 24 puntos.

"Dios mío, ha sido increíble", dijo Kirkwood. "Tío, qué ritmo teníamos... Hoy me han dado las herramientas necesarias. Hemos ganado gracias a este coche y al trabajo en equipo. Que Andretti ocupe los puestos 1º, 3º y 4º es absolutamente increíble. Teníamos un equipo muy potente aquí. Estamos muy emocionados. Me quito el sombrero ante estos chicos, esta noche lo vamos a celebrar a lo grande".

Will Power, compañero de equipo de Kirkwood, se hizo con el tercer puesto y se llevó la última plaza del podio. Marcus Ericsson fue cuarto, lo que le dio a Andretti Global un resultado de 1-3-4. Pato O'Ward, de Arrow McLaren, fue quinto. Felix Rosenqvist, de Meyer Shank Racing, terminó sexto, pero una penalización tras la carrera por adelantarse en la última reanudación le relegó al vigésimo puesto en la clasificación final.

La penalización de última hora sitúa a David Malukas, del Team Penske, en sexta posición; a Christian Lundgaard, de Arrow McLaren, en séptima; al seis veces campeón de la IndyCar Series, Scott Dixon, en la octava plaza con su Honda #9 de Chip Ganassi Racing, por delante de Alexander Rossi, de ECR, en novena posición, y de Marcus Armstrong, décimo.

Kirkwood, Palou y Power lideraron cada uno 16 de las 70 vueltas completadas, mientras que Ericsson estuvo en cabeza durante 15. Hubo un total de ocho cambios de líder entre cinco pilotos.

Qué pasó en clasificación: IndyCar IndyCar Arlington: Ericsson bate a Palou y logra su primera pole

Resumen de la carrera de la IndyCar en Arlington

Ericsson, que partía desde la pole, lideró al pelotón en la línea de salida alternativa, en la recta trasera; en la vuelta siguiente se produjo un contacto detrás, ya que Christian Lundgaard hizo un trompo tras chocar con el novato Mick Schumacher. La carrera siguió sin interrupciones, ya que el danés volvió a ponerse en marcha tras caer hasta la 23ª posición.

Mientras tanto, un pinchazo detectado durante las vueltas de calentamiento obligó a Marcus Armstrong a realizar una parada en boxes no prevista en la vuelta 2, cumpliendo con el requisito de completar dos giros antes de cambiar a otro juego de neumáticos blandos nuevos.

En las primeras cinco vueltas, Ericsson mantuvo su ventaja de 6 décimas sobre Palou, con Power tercero a 1.2 segundos. Palou comenzó a recortar distancias y a acechar a Ericsson, acercándose a 0,3 segundos del líder de la carrera mientras se producía una primera ronda de paradas en boxes para varios pilotos, que optaron por una estrategia de tres detenciones.

Los cinco primeros tras 10 vueltas eran Ericsson, Palou, Power, O’Ward y Kirkwood. Ericsson logró abrir una ventaja considerable sobre el barcelonés, ampliándola a 1,6 segundos en la vuelta 12. El sueco y Palou entraron en boxes desde la cabeza en el giro 16, donde se produjo un error en el neumático delantero derecho por parte del equipo de Ericsson, que quedó por detrás del español. Ambos pilotos cambiaron los neumáticos blandos desgastados por un juego nuevo, del mismo compuesto. Power asumió el liderato de la carrera, con Rosenqvist, que había salido con un juego de neumáticos duros, en segunda posición.

Rosenqvist se puso en cabeza en la vuelta 19, pero entró en boxes en la siguiente y cambió a un juego de compuestos blandos nuevos de Firestone. Power volvió a tomar la delantera y entró en boxes en la vuelta 23. Sin embargo, se produjo otro error en la calle de boxes por parte de Andretti Global, ya que Power sufrió un retraso en la salida tras la entrada de Louis Foster, de Rahal Letterman Lanigan.

Momentos después, Newgarden intentó adelantar por el interior a Malukas en la curva 3, pero ambos se tocaron. Como resultado, Newgarden hizo un trompo y cayó hasta la 20ª posición, mientras que Malukas continuó en novena. Una vez completada la ronda de paradas en boxes, Palou se puso en cabeza, seguido de Ericsson, O’Ward, Kirkwood y Rosenqvist.

Ericsson y Kirkwood entraron en boxes cuando quedaban 27 giros, cediendo el segundo y cuarto puesto, y ambos cambiaron los neumáticos blandos desgastados por un juego de duros usados. Palou y O’Ward entraron justo después y ambos cambiaron a gomas duras, lo que aupó a Rosenqvist al liderato.

El sueco mantuvo el liderato hasta que entró en boxes en la vuelta 35 y montó otro juego nuevo de blandos. Power asumió el liderato de la carrera, con una ventaja de 6,5 segundos sobre Palou. Kirkwood logró adelantar a su compañero de equipo, Ericsson, al entrar en la curva 10 para hacerse con el quinto lugar, pero estando por detrás de Palou en la estrategia.

Schumacher hizo un trompo en la curva 1 en la vuelta 39 tras un contacto con Newgarden, que salía de boxes. A pesar del incidente, la carrera siguió bajo bandera verde.

Power, que se arriesgó con una estrategia de dos paradas, mantenía una ventaja de 4 segundos sobre Palou, con Kirkwood a 9,2 segundos a falta de 30 vueltas. El de Sant Antoni de Vilamajor redujo la diferencia a menos de 1 segundo tres giros más tarde. Tras un largo tramo con los neumáticos más blandos, Power entró finalmente en boxes lidernado a 25 vueltas del final. Palou se colocó primero, con Kirkwood a 4 segundos. Power salió en quinta posición, por detrás de Ericsson, tercero, y O’Ward, cuarto.

Kirkwood marcó una vuelta de 1:34.667 en el giro 47 —la vuelta más rápida de la carrera hasta ese momento— y empezó a reducir la ventaja de Palou. Mientras tanto, Ericsson entró en boxes yendo tercero. Palou y Kirkwood se dirigieron al pitlane en la vuelta 49, y ambos se quedaron con los neumáticos más duros. La diferencia entre ambos se redujo a 2 segundos cuando Palou volvió a ponerse en cabeza.

A 17 vueltas del final, Kirkwood se encontraba a 3 décimas del español. Finalmente, adelantó a Palou en la curva 14 y se puso en cabeza. Tras hacerse con el liderato, Kirkwood no bajó el ritmo y abrió una ventaja de más de 2 segundos sobre Palou en las siguientes cinco vueltas. A falta de 10, estableció la vuelta rápida de la carrera, de 1:34.437.

La primera bandera amarilla se produjo a cuatro vueltas del final, después de que Christian Rasmussen, de ECR, se detuviera en la curva 1, cerca de la salida del pitlane. La reanudación dio lugar a un duelo a una vuelta, en el que Kirkwood se escapó limpiamente de Palou. La bandera amarilla volvió a salir momentos después, tras un choque entre Nolan Siegel y Romain Grosjean, que los dejó atascados en la curva 14. Kirkwood rodó sin problemas hasta hacerse con la victoria, por delante de Palou y Power.

Resultados de la carrera de la IndyCar 2026 en Arlington