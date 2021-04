Alex Palou: "El objetivo es ganar en IndyCar, pero paso a paso"

Alex Palou (Sant Antoni de Vilamajor, 1997) sigue viviendo y cimentando su sueño americano. Después de estrenarse por todo lo alto en la IndyCar 2020, donde ya sumó su primer podio en la tercera carrera de la temporada, afronta con ganas su segunda campaña, esta vez con el equipo vigente campeón y uno de los más grandes de la categoría: Chip Ganassi Racing.

El joven español de 24 años ya ha podido comprobar de primera mano lo que es trabajar dentro del 'Mercedes/Ferrari' de los monoplazas estadounidenses y es bastante gráfico cuando lo compara con Dale Coyne Racing, con quienes debutó en 2020.

"Estoy con muchísimas ganas. Hace tiempo que acabó la temporada anterior y estos meses se han hecho un poco eternos. Pero también era necesario, que este tiempo ha ido bien para estar preparado y para hacer test, que hemos hecho muchos más que el año pasado antes de la primera carrera. Estoy muy, muy contento, muy integrado con el equipo y muy a gusto con el coche", comenta Palou a Motorsport.com desde EE UU.

"Chip Ganassi es el Mercedes o el Ferrari de EE UU, aunque aquí no hay tantísimas diferencias. Hay cuatro equipos que tienen más o menos la misma estructura y recursos: Andretti, Penske, McLaren y nosotros. Somos el equipo campeón de 2020, así que no se puede pedir más".

"Ahora tengo que trabajar con muchísima más gente que el año pasado. En 2020 hablaba con tres personas más o menos respecto al coche y el equipo tendría unas 30 en total. En cambio, este año hablo con 30 personas y hay 150 o 200 cada día en la nave, a las cuales conozco, pero no puedo llegar a entablar una relación personal con cada una de ellas".

El estreno de la temporada, después de varios aplazamientos y ajustes en el calendario de la IndyCar 2021 se producirá este fin de semana en el circuito de Barber Motorsports Park (Birmingham, Alabama) y Palou llega preparado, tras seis días de test, uno en óvalo.

"Nunca he corrido en Barber, pero sí he hecho test allí y eso ayuda. Es importante empezar en un sitio donde sabes cómo va todo, que lo conoces y tienes sensaciones. Hemos hecho todos test allí en Barber, así que creo que todo estaremos bastante listos en la puesta a punto del coche y eso hará que la parrilla esté bastante junta, y muy apretada, lo que lo hará emocionante. Yo espero que Newgarden esté delante, que ha ganado tres años de los últimos cinco. Será la referencia este fin de semana", apunta el catalán.

Una de las novedades de la IndyCar 2021 será el formato comprimido de los eventos en circuitos permanentes en solo dos días. Palou tiene claro que este detalle influirá notablemente en los resultados.

"Al ser reducidos algunos fines de semana, va a ser un hándicap, porque si no lo empiezas bien, ya vas con un poco de lastre y al límite. Va a ser esto lo que dicte un poco el resultado de la carrera. Pero la ventaja es que este año estoy en un equipo grande, que el año pasado decía que siempre estos equipos salían ya bien del camión, así que espero no tener que trabajar muchísimo en el coche y poder ir a tope en la pista y centrarnos en nosotros", afirma.

Cuando se le pregunta por sus objetivos, Palou deja claro que quiere ir paso a paso y no ponerse expectativas muy altas, ni muy bajas.

"¿Que con qué estaría contento? Depende mucho de cómo vaya el año. A lo mejor te digo ahora un top 5 y a final de año con un top 5 estaría súper enfadado o decepcionado. O a lo mejor me valdría un top 7, nunca sabes. No me quiero marcar objetivos de momento. Quiero ir marcándome objetivos para la primera carrera, luego la segunda, y así", reconoce.

"Nunca sabes lo que puede pasar en un campeonato como este. Porque a lo mejor en la sexta carrera puedes estar luchando por el título y lo único que te vale es ganar... Siempre el objetivo es ganarlo, pero no te lo puedes marcar porque si no luego todo te sabe mal. El objetivo es ganar y vamos a ver cómo lo hacemos y para llegar a ello nos lo vamos a tomar pasito a pasito".

En cuanto a los favoritos de esta temporada, Palou tiene claro que hay un buen puñado de ellos y que sus compañeros también tendrán mucho que decir.

"Hay mucho más de cinco favoritos para la IndyCar. Los de siempre serian Dixon y Newgarden, que tienen la constancia de estar siempre luchando por el campeonato. Pero luego hay gente como Pato O'Ward, que McLaren está muy fuerte; luego los demás de Penske; también Herta, que acabó tercero el año pasado; Rossi, Rosenqvist, nosotros.... Es muy difícil de decir antes de la primera carrera y más en IndyCar", admite.

"El año pasado hubo alguna sorpresa como Harvey o Rehal, que no se les esperaba. Yo espero que este año esté yo ahí arriba, siendo una de las sorpresas. Pero hasta las últimas carreras no se sabrá quién está para ganar el campeonato".

"En cuanto a mis compañeros de equipo... ¡qué más puedo pedir! Estar con el mejor de la IndyCar, Scott Dixon, que lleva 20 años aquí, ha logrado 50 victorias y seis campeonatos... puedo aprender todo de este señor. Luego está Jimmie Johnson, siete veces campeón de NASCAR, que aunque no pueda aprender tanto de IndyCar de él, una persona que ha estado en la élite y ha ganado tanto es un campeón y de ellos se aprende un montón. Y Marcus Ericsson ha estado cinco años en la F1 y sabe un montón de cosas que ayudan a estar más adelante", concluye.

Más fotos de Alex Palou con los colores de Chip Ganassi

