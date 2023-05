Palou: "Me he imaginado bebiendo la leche de la Indy 500 o con los laureles"

Mayo es sinónimo de Indianápolis en la IndyCar, y esta semana ya se están llevando a cabo las primeras sesiones de entrenamientos libres para la Indy 500 que se disputa el domingo 28. Precisamente durante la jornada del martes, cancelada por la lluvia, Alex Palou atendió a Motorsport.com, hablando de sus deseos y motivaciones para la 107ª edición de la mítica prueba.

Palou llega a la Indy 500 después de ganar recientemente el GP de Indianápolis en la versión 'road' del circuito, lo que le hace llegar con la motivación por las nubes a la histórica cita del óvalo. "La verdad que llego a tope, sinceramente. Hace ya un mes hicimos el primer test oficial aquí en el óvalo de Indianápolis y nos fue súper bien, ya venía con muchísimas ganas, muy confiado por la experiencia que hemos tenido en el pasado y la velocidad que tenemos en el coche", explicó.

"Y obviamente una victoria justo la semana antes ayuda mucho, no solo a mí sino a todo el equipo, sobre todo a mis mecánicos y mis ingenieros. Así que no podría haber sido un comienzo mejor para este mes de mayo".

Alex Palou se muestra confiado por el ritmo del que ha disfrutado en el circuito de Indianápolis los últimos años y en el test que se celebró a finales de abril. "En los últimos dos años hemos estado liderando, hemos terminado arriba. Un año fuimos segundos, y el año pasado novenos pero fue por tema de estrategia, que pasamos de primeros a últimos y luego tuvimos que remontar", recordó. "Así que me encuentro mejor que nunca".

Aun así, es cauto: "Eso no quiere decir que los resultados vayan a ser mejores, sino que digamos que ya empezamos desde un lugar mejor y con muchas ganas. Veamos el coche en esta semana, pero si podemos mantener un poco la velocidad que teníamos el año pasado creo que estaremos en un buen lugar".

Tras la mala suerte de la edición 2022, y después de que la fortuna tampoco le sonriera en 2021 cuando fue segundo, Palou admite que en carreras largas es un elemento que afecta... y que hay que buscar: "Creo que Le Mans, Daytona... en todas esas carreras míticas de 24 horas y en las 500 Millas de Indianápolis necesitas un poco suerte. Sí que es verdad que al final la suerte te busca un poco o la puedes buscar, pero con carreras tan largas, con cuatro, cinco o hasta seis pitstops como en la Indy 500, y con las banderas amarillas que te pueden pillar en un momento malo como nos pasó a nosotros el año que te puede hacer perder una carrera... siempre necesitas suerte.

"Creo que lo importante es estar ahí, creo que si estamos siempre ahí entre los tres primeros para el final de carrera algún año llegará. Y eso es lo máximo que podemos hacer, hacer perfectas todas las cosas que podemos controlar, y ojalá algún día... obviamente me he imaginado bebiendo la leche del ganador o con la corona de laureles. Es mítico y es algo que me haría mucha ilusión".

Después de ser el primer piloto español en ser campeón de la IndyCar (en 2021), Palou aspira a ser el primer español en ganar la Indy 500, aunque eso no le supone mayor presión: "No siento presión, es algo muy especial poder ser el primer piloto español que ganó la IndyCar. Eso ya se va a quedar así, ojalá vengan muchos más detrás. Eso a lo mejor empujará a pilotos jóvenes a ver que aquí también podemos ser pilotos competitivos y tener muy buenos resultados. Pero eso no me pone nada de presión para ser el primero en ganar las 500 Millas de Indianápolis. Obviamente es lo que quiero, porque quiero ganarlas este año, o el que viene, cuanto antes, pero presión de nada".

Esta temporada la Indy 500 no puntúa doble, sino que se repartirán los mismos puntos que en el resto de carreras. Cuando se le preguntó cómo de diferente es entonces este evento, dijo: "Yo creo que la doble puntuación era algo innecesario, porque la Indy 500 te da tanto a nivel mediático y de importancia, que dar el doble de puntos o castigarte doble si tienes una mala carrera no tenía mucho sentido".

"Obviamente esta es una de las únicas carreras, o es la única carrera, que realmente te puede cambiar la vida con la victoria. Pasas a ser historia del automovilismo aquí en Estados Unidos, pero creo que en todo el mundo".

Por último, se le preguntó por el equipo McLaren de F1, del cual es piloto reserva, y que a su vez son rivales con el equipo Arrow SP McLaren de IndyCar. Palou tiene claro que tendrán puesto un ojo en él. "En McLaren creo que sí, obviamente estarán pendientes y seguramente empujando también, aunque obviamente aquí corremos contra ellos. Creo que al final quieren lo mejor para mí y ojalá podamos salirnos con la victoria", concluyó.

De momento, Palou fue cuarto en la primera sesión que se ha podido disputar esta semana, donde su equipo, el Chip Ganassi Racing, fue el gran protagonista con un doblete entre Sato y Dixon.