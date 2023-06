Alex Palou y su futuro: "Será emocionante"

Después de ser campeón de IndyCar en 2021, Alex Palou va por buen camino para repetir título este año, con 74 puntos de ventaja sobre el segundo (Marcus Ericsson) y más de 80 sobre el tercero (Josef Newgarden). Aún queda mucha temporada (este fin de semana llegaremos a la mitad), pero... ¿y qué pasará después?

Tras el lío con Chip Ganassi y McLaren el pasado verano, Palou continuó en el equipo con el que se coronó, pero no tiene contrato de cara a 2024, y en una videollamada con diferentes medios entre los que estuvo Motorsport.com, se le preguntó por su futuro.

Después de haber probado con McLaren en Hungaroring el pasado 8 de junio, Motorsport.com le preguntó directamente cuándo podrá decir dónde va a correr el próximo año: "No lo sé. Sinceramente, no lo sé. Pero, sí, ese día llegará. Ese día llegará tal vez en dos meses, tres, cuatro. No lo sé. Quizás una vez que termine la temporada, o tal vez más tarde. Ya veremos. Pero sí, ese día llegará, y será emocionante, supongo".

En otra pregunta de otro medio, Palou celebró al menos estar cerca de la Fórmula 1, después de haber hecho ya cuatro test de la máxima categoría entre 2022 y 2023. "Creo que merezco una oportunidad de ser piloto profesional y la tengo estando en uno de los mejores campeonatos y equipos. Luego de ahí a tener una oportunidad en F1 o no, no solo depende ir rápido o no ir rápido. Obviamente creo que hemos hecho trabajo para poder estar en alguna lista".

"Creo que de hecho se ha demostrado que estamos en una lista, aunque no sea como titular, pero quieras o no, no habría pensado hace cuatro años que sería piloto reserva y que disputaría test y que iba a hacer una FP1 y de más [disputó los Libres 1 del GP de Estados Unidos 2022]. Yo creo que lo intentamos, estamos haciendo lo mejor posible en todas las carreras que tenemos en IndyCar. Si viene una oportunidad, bien. Y sino viene una oportunidad, pues bien también. No me preocupa mucho. Pero sí que obviamente por intentarlo no perdemos nada".

Ya el pasado año, muchos cuestionaron si es más importante competir por ganar en IndyCar o por estar en la zona media de la F1. El piloto catalán defiende que son conceptos diferentes, y que ninguno predomina sobre el otro: "Yo diría que es una sensación diferente. Obviamente, todo el mundo quiere ganar en cualquier deporte. Pero sabes que en la F1 básicamente necesitas estar en uno o máximo dos equipos para poder ganar, de lo contrario estarás luchando sólo por puntos o por ser 15º o lo que sea. Es una mentalidad diferente".

Y defendió la posibilidad de ir a la Fórmula 1: "Yo diría que la belleza de la IndyCar es que todo el mundo puede ganar porque tienes las mismas herramientas que los demás. En la F1, quizá la belleza sea diferente. La belleza allí es que estás en la cima del automovilismo, estás desarrollando un coche junto con una gran fábrica. Es sólo una mentalidad diferente, diría yo":

"No diría que hay más satisfacción en uno que en otro. Obviamente, lo mejor es intentar ganar cada fin de semana. Así es como te sientes más feliz y más satisfecho. Pero como sabemos, en la F1 no es posible para todos".

Sobre si culminar su gran temporada 2023 ganando su segundo título de IndyCar le ayudaría a encontrar un asiento en Fórmula 1, Alex Palou no está de acuerdo: "La verdad es que no lo creo. Sinceramente, no creo que por ganar más carreras vayamos a conseguir un asiento u otro, un asiento en la F1. No creo que conseguir resultados diferentes afecte a nuestra temporada para el año que viene, sinceramente. Así que sí, creo que ya lo que hicimos en el 2021 fue un gran logro del que estoy muy contento, ganar el primer campeonato en mi segunda temporada en IndyCar. Pero no creo que lo que estamos haciendo este año, sea muy diferente de lo que hicimos en el 2021. Sí, no creo que vaya a cambiar mucho".

Por último, cuando le recordaron que Stefan Wilson propuso que le dieran a Palou el asiento de Sergio Pérez en Red Bull, el piloto español admitió que es imposible adivinar de qué sería capaz. "¿Qué haríamos nosotros con un Red Bull? Nadie lo sabe. Creo que solo puedes imaginarte lo que podrías llegar a hacer o no, pero no creo que estuviera al nivel de luchar con Max. Eso lo sé porque hago mucho simulador con él, compartimos muchos datos y él es un caso aparte. Creo hay muy pocos casos aparte como él, pero él lo es. Pero yo puedo pensar que lo haría muy bien y luego tener esa oportunidad y no hacerlo tan bien. Así que eso es imaginar demasiado".

