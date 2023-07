Palou: "Nadie entra directamente a la F1 con un coche top"

Con el semblante siempre amable y sonriente con el que atiende a la prensa, pero con la confianza de quien sabe que ha dado un golpe más al campeonato, Alex Palou atendió a Motorsport.com tras la carrera de Toronto, en la que brillantemente remontó desde la 15ª a la segunda plaza para reforzar su primera posición.

Y antes de la doble cita de este fin de semana en Iowa, el catalán del Chip Ganassi Racing respondió a nuestras preguntas:

Pregunta: Superada la primera mitad de temporada, ¿esperabas un año así?

Respuesta: La verdad que estoy muy contento de cómo hemos empezado esta temporada y cómo está yendo todo, sobre todo desde el mes de mayo. Siempre había querido un inicio de temporada así, pero yo creo que no lo esperaba, la verdad. En IndyCar lo competitivo que es todo el mundo, todos los equipos, pilotos, las mínimas diferencias que hay entre los equipos y pilotos, no esperaba un inicio de temporada así, pero estoy súper contento y con ganas de seguir con el trabajo que estamos haciendo.

P: La carrera de Toronto fue la más seguida por TV en España desde la Indy500 2020, es decir, superó a las demás ediciones de Indy500 e incluso a todas las del año de tu título. ¿Notas el auge de la IndyCar que has provocado en España?

R: Vi que Toronto fue la más vista, la verdad que no entiendo bien por qué. Yo creo que es porque estaba anunciada en el canal donde daban Wimbledon, y había ahí mucha audiencia, y supongo que la gente se enteró de que daban también la IndyCar. La verdad es que me alegro, y me alegro también de que fuera la carrera de Toronto porque obviamente nos salió bastante bien, y creo que fue emocionante porque había mil estrategias diferentes, dos compuestos muy diferentes de neumáticos, que a veces no da tanta emoción. Dicho eso, estoy de acuerdo con que la IndyCar tiene más seguidores en España. Creo que el título de 2021 ayudó, este año está ayudando mucho y es algo muy bonito de ver.

P: Dani Juncadella dijo en redes sociales que la F1 no te merece si es en un coche mediocre. En caso de que un día decidas ir a F1, ¿sería solo ante la posibilidad de ir a un equipo top?

R: Es verdad que ahora estamos en mitad de la 'Silly Season' y aparece el nombre por aquí, por allí, pero son solo rumores. Es bueno estar por ahí, quiere decir que lo estamos haciendo muy bien. Pero sabemos que con un coche top nadie entra de 0 a 100, y menos nosotros. Pero ya veremos si tenemos opciones, si no, si nos cuadra, si es mejor que lo que tengamos, si no... pero bueno, supongo que tenemos que esperar y ver.

P: Sí, tu nombre está presente en la Silly Season de la F1, y aún no puedes contar qué harás pero... ¿más o menos cuándo anunciarás tu decisión para 2024?

La verdad que no tengo ni idea, sinceramente

P: En Portimao 2014, en la Euroformula Open, fuiste tercero con un alerón roto. ¿Se te pasó en algún momento ese recuerdo en Toronto?

R: Me acordé de lo Portimao, pero me acordé después de la carrera. Sobre todo me acordé de Nashville el año pasado, que también terminamos terceros con el alerón roto y no fue nada agradable, igual que esta vez, y nada, espero que sea la última vez porque la verdad es que no se pasa nada bien. Pero hemos conseguido salvar algunas carreras aunque tuviéramos problemas con el alerón.

P: Mucho se habla de la mala suerte que da la decoración verde, y el pasado fin de semana generó muchos comentarios la decoración curiosidad la azul y amarilla... ¿te ves en IndyCar con una naranja papaya?

R: Bueno, al final ganamos con la decoración verde, y lo hemos hecho bastante bien ahora con la azul y amarilla, y ya veremos qué pasa en el futuro.

P: Y por último... aunque el objetivo principal sea el título, ¿piensas en el récord de victorias en una misma temporada? Desde que la IndyCar es IndyCar, nadie ha sumado más de seis

No pienso en el récord de victorias. Obviamente pienso que es factible, pero no, no lo pienso, ¡y de hecho no lo sabía!