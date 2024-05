Alex Palou, con ganas de la carrera de Indy 500, que será "otra historia"

Después de cuatro ediciones donde la suerte le ha sido esquiva, Alex Palou afronta sus quintas 500 Millas de Indianápolis este domingo desde la 14ª posición de parrilla, después de una clasificación más difícil de lo esperado. En una charla con Motorsport.com, el piloto español mostró sus ganas de disputar la carrera más mítica del continente americano y no descarta nada.

Comentando la clasificación del pasado fin de semana, donde el sábado fue 14º y sin posibilidad de luchar por las 12 primeras plazas el domingo, admitió que no era ni lo deseado ni lo pensado, y elogió a los motores Chevrolet.

"La verdad es que la clasificación fue un poco más complicada de lo que queríamos y de lo que esperábamos, y más viniendo de la pole del año pasado", dijo el piloto español del Chip Ganassi Racing. "Pero bueno, hemos perdido un poco de velocidad. Los Chevrolet, sobre todo los Penske, han dado un paso adelante, así que ahí está la diferencia. En verdad, en el coche han cambiado pocas cosas, pero han cambiado suficientes para todos, o sea, no solo para nuestro equipo, como para que hubiera un poco de diferencia, y nos ha faltado bastante, así saldremos el 14º".

Cuando se le recordó que el año pasado Josef Newgarden ganó saliendo 17º, Palou hizo una llamada a la suerte, y aunque es consciente de que no es lo ideal, tampoco ve un drama en su lugar de inicio en una carrera tan larga: "Newgarden salió más atrás y ganó el año pasado y nosotros hemos salido siempre adelante, creo que siempre habíamos salido en el top 10 o top 8 en la Indy 500 y nunca habíamos podido ganar, así que a ver si salir un poco más atrás nos beneficia de alguna manera".

"Pero obviamente estando más adelante es más fácil la carrera, aunque tampoco salimos atrás del todo y mientras tengamos un buen coche en carrera, es posible. Así que nada, creo que nos falta más en clasificación que en carrera, que ahí es otra historia: son 200 vueltas, 5 pitstops como mínimo, hay degradación y es más una carrera normal donde podamos hacer estrategias diferentes o simplemente adelantar con un poquito más de ritmo que los demás", declaró.

Respecto a la superioridad de los coches con motor Chevrolet (triplete de Penske en el Fast Six que decidía la pole y tres McLaren en el top 8), comentó: "Creo que en el top 8 todos llevan motor Chevrolet, así que obviamente han dado un paso adelante en clasificación. En carrera creo que también, aún así tienen como un poquito más, pero bueno, no es nada contra lo que no se pueda competir".

"Y nosotros ahora nos hemos centrado bastante en carrera, el lunes estuvimos haciendo la penúltima práctica y el viernes tenemos la última para ver si podemos encontrar un poquito más de velocidad, pero bueno, la verdad que tengo ganas, creo que podemos hacerlo".

Después de no poder ganar en 2023 tras haber hecho la pole, y de que en 2021 se quedara a las puertas del triunfo ante Helio Castroneves, se le preguntó a Palou qué ha aprendido en las anteriores ediciones y que pueda aplicar el domingo, y precisamente hizo referencia a esa de hace tres años.

"Lo único que ha aprendido en las últimas ediciones, en todas las ediciones de las 500 Millas, es que se tiene que tener paciencia y que por muy bien que pinte la carrera, hasta el último stint, últimas 10 vueltas, no se sabe nada".

"Así que tenemos que sobrevivir, tenemos que ir haciendo una buena estrategia, ir poniéndonos en posiciones para competir y al final si estamos primero o segundos no va a hacer ninguna diferencia tener el mejor coche o no porque es más de tener esa agilidad de colocarte donde más necesites para las últimas dos vueltas y con los rebufos si estás segundo es fácil digamos gestionarlo, como nos hizo Castroneves a nosotros en el 2021, que tenía un coche que a lo mejor no corría tanto pero se la preparó mejor y nos ganó en la penúltima vuelta".

"Así que bueno, ojalá podamos hacer nosotros lo mismo", concluyó.