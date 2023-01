Vídeo: la victoria en Daytona 2023 por milésimas de segundo

Cargar el reproductor de audio

Mientras la atención estaba centrada en la victoria de MSR con el Acura #60 en las 24 Horas de Daytona 2023, la categoría LMP2 ofreció un duelo épico entre el piloto James Allen y Ben Hanley, este último, compañero del mexicano ex de la F1 Esteban Gutiérrez, y quienes cedieron la victoria en un final rueda a rueda que se definió por menos de dos centésimas de segundo.

Hanley había aprovechado para despegarse del LMP2 #88 de AF Corse, mientras Allen estaba en la tercera posición en el final de la prueba. Fue en ese momento cuando el #55 inició un ataque y primero adelantó al coche italiano antes de ponerse al lado del #04 de Hanley.

La batalla se definió sobre la curva principal del circuito de Daytona, delante de la zona de boxes. Allen atacó por el exterior y adelantó en la meta a Hanley.

"No creía que tuviéramos posibilidades", dijo Allen en la rueda de prensa antes de explicar la locura de las últimas vueltas y cómo comenzó el ataque.

"Estaba detrás del coche de AF Corse, y luego podía ver como el de Crowdstrike comenzaba a generar una brecha cada vez mayor, así que cuando logré adelantar al AF Corse ya la diferencia era considerable [con el #04]", comentó. "Pero poco a poco, la desventaja se fue reduciendo y pude ver que incluso en la penúltima vuelta me estaba acercando cuando llegábamos a la línea de meta".

Allen señaló que en ese primer intento prefirió no atacar y esperar hasta el final al considerar que tenía "la velocidad en recta”. Fue en la parada de autobús donde sus pensamientos cambiaron y comenzó a pensar en la manera de derrotar a su rival por la victoria de la categoría LMP2.

"No podía ni respirar al salir de la curva 4 del óvalo hasta la línea de meta. Fue un momento loco y creo que nunca me había sucedido algo así. No estoy seguro de que vuelva a pasar y es una sensación increíble", expresó el piloto del coche ganador.

Tras la carrera, Esteban Gutiérrez dijo que vivió el drama de los minutos finales como no había sucedido antes en su carrera deportiva.

"En toda la carrera, desde el principio de este programa todo se hizo para optimizar, maximizar, dimos lo mejor estuvimos peleando hasta el final, hasta las últimas vueltas, hasta los últimos metros", señaló el mexicano, que cree que esta experiencia le servirá para futuras ocasiones en Daytona, dando a entender que volverá.

"He disfrutado mucho todos los momentos, 24 horas en las que vives muchas emociones, los últimos 20 minutos más largos de mi vida. Ha sido una gran carrera. Al final, como equipo ganamos y perdemos juntos, hay que sentirnos muy orgullosos del resultado".

La crónica de las 24 Horas de Daytona: 24H de Daytona 2023: Acura se corona en la nueva era GTP y Juncadella gana

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!