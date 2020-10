Antonio García gana bajo el diluvio en Charlotte

Taylor, que consiguió la pole en el sinuoso circuito de 3,66 kilómetros, se mantuvo en cabeza al comienzo de la carrera en mojado. Sin embargo, en la cuarta vuelta tuvo que ceder el liderato al BMW M8 #24 de Jesse Krohn, y también perdió brevemente el segundo puesto frente al Porsche de Frederic Makowiecki, que tuvo un accidente.

Aprovechando la bandera amarilla, los dos Corvette y los dos BMW entraron a boxes e intercambiaron los conductores. García volvió segundo, cuidando el consumo de combustible y manteniendo a John Edwards (BMW #24) a la vista.

En la vuelta 47, a 20 minutos del final de la carrera de 100 minutos, el Corvette recuperó el liderato y el español aguantó a una reanudación de la carrera a última hora para lograr su quinta victoria en las ocho carreras celebradas del IMSA GT en lo que va de temporada.

"Fue súper, súper estresante", comentó García. "Probablemente me pude estrellar cuatro o cinco veces, ¡como todos!".

"Jordan me dio muy buenas indicaciones antes de salir y de que se diera el verde para seguir a los BMW. Iban muy fuertes, pero no me di por vencido. En cuanto vi que estaban sufriendo un poco con los neumáticos, especialmente el #24, me mantuve paciente e incluso cuando el #25 (el otro BMW de Bruno Spengler y Connor De Phillippi) se acercaba. Vi mi oportunidad y fui a por ella".

"No sé si fue una jugada arriesgada o no, pero en ese momento no pensé en el campeonato. Quería ganar la carrera. Tan pronto como le pasé, agaché la cabeza, intenté hacer hueco y funcionó".

"Fue muy difícil al principio. Había un reguero enorme de agua que cruzaba la curva 3, y casi pierdo [el control] dos o tres veces allí. Las condiciones mejoraron, pero vuelta a vuelta vas sabiendo donde poner tu coche y seguir a alguien te quita un poco el agua. Una vez que cogimos el ritmo, la pista mejoró, pero al final empezó a llover. En mojado sin luz, cuesta detectar el agua estancada".

García y Taylor amplían su ventaja en el campeonato en la categoría GTLM a 24 puntos sobre sus compañeros en Corvette Racing Tommy Milner y Oliver Gavin a falta de tres rondas, incluido Petit Le Mans el próximo fin de semana.

Sin embargo, Milner y Gavin, que ganaron la carrera de 2h 40min en Sebring a mediados de julio, tuvieron mala suerte de nuevo en Charlotte. Milner iba cuarto en las última fase, muy cerca de los dos BMW que iban delante, cuando perdió el control en el borde del óvalo. El equipo cree que fue por un fallo en la suspensión trasera derecha. Gracias a los tempranos abandonos de los dos Porsche 911 RSR, se clasificaron en cuarto lugar.