Taylor, muy disgustado por no poder celebrar Daytona con Garcia

Taylor, García y el piloto de resistencia Nicky Catsburg dieron un doblete a Corvette, en la primera victoria de resistencia del C8.R en el Campeonato IMSA WeatherTech SportsCar.

Sin embargo, Antonio García, que ganó el campeonato GTLM del año pasado con Taylor, no pudo celebrar el triunfo con el equipo después de que su última prueba de COVID-19 hubiera dado positivo.

"Fue agridulce terminar el día como lo hicimos nosotros, ya que Antonio tuvo que dejar la pista", dijo Taylor, que cambió del equipo Wayne Taylor Racing de su padre para reemplazar a Jan Magnussen en Corvette Racing el año pasado. “Estaba muy disgustado y decepcionado por él cuando salí del coche después del que pensaba que era mi último stint y me dijeron que Antonio no podía volver a subirse".

“Él vive para estos eventos, especialmente para este. Quería terminar esta carrera y borrar el agridulce segundo puesto 2016. Así que me sentí mal por él en ese sentido".

“Pero debería estar increíblemente orgulloso de todo este equipo. Es el líder de este coche No. 3. Él es el que impulsa la puesta a punto y por eso fuimos tan rápidos al final de la carrera".

"Me ha enseñado mucho como piloto: a entender los neumáticos, cómo pilotar el coche y entender este nuevo mundo GT en el que estoy. Si no fuera por Antonio, no habría podido pilotar en el último stint como lo hice".

“Le tengo que dar muchísimo las gracias. Sé que lo veré en un par de semanas cuando pueda volver al país y podamos pasar un rato juntos y celebrarlo en persona. Sé que guardará este Rolex orgulloso. Me siento muy honrado y feliz de ser parte de esto con él. Nunca hemos ganado una carrera de resistencia como compañeros de equipo, así que esta es la primera y es muy especial".

Taylor tomó el relevo de Catsburg para la parte final de la carrera y tuvo que imponerse al coche hermano pilotado por el incondicional piloto de Corvette, Tommy Milner.

Aunque ya había ganado dos veces la carrera general con Wayne Taylor Racing (que volvió a triunfar este fin de semana), Taylor recordó que nunca había llegado él hasta la bandera a cuadros.

"Creo que eso fue desalentador e intimidante", comentó. "Estaba extremadamente nervioso en la hora previa a mi último stint, sabiendo lo que estaba en juego y lo importante que es esta carrera para Corvette Racing y Chevrolet. Estaban todos aquí, y si ves la historia del equipo en este evento...".

“Tuve una batalla increíble con Tommy, súper respetuoso. Fue una gran lucha. Estoy tan feliz. Es mi primera victoria en esta categoría en Daytona y la tercera Rolex. Es increíble, sinceramente nunca podría haberlo soñado mejor".

Antonio García describió el domingo como “uno de los mejores días de mi carrera, pero también uno de los más frustrantes y decepcionantes”.

Y continuó: “Tuve COVID-19 a fines de diciembre con algunos síntomas. Me aislé hasta que me recuperé por completo y seguí todos los protocolos españoles y de los CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades) para lograr la autorización para viajar. Es frustrante, pero así son los protocolos".

“Es doloroso no poder celebrarlo con Jordan, Nicky y el resto del equipo. Trabajamos muy duro durante los últimos meses y semanas para lograr una victoria como la Rolex 24".

"No cometimos errores, teníamos buen ritmo con el Corvette. Después de ganar el campeonato hace un año, este era el tipo de resultado que todos queríamos para el inicio de una nueva temporada".

"Desde que comenzamos en Daytona con este nuevo coche, sabíamos que sería rápido y competitivo. Obviamente, la preparación que tuvimos el año pasado no fue suficiente para ganar esta carrera. Pero después del confinamiento, pudimos desarrollar el C8.R y ganamos seis carreras como equipo, y el campeonato".

“El año pasado, no logramos ganar una carrera larga, así que teníamos en mente poder conseguirlo, y ahora comenzamos con una carrera grande como la Rolex. Hoy demostramos que Corvette Racing era el equipo más fuerte. Tengo que decir que esto fue un flashback de la carrera de 2016 [cuando el #3 terminó justo detrás del #4 de Milner y Oliver Gavin]. Fue bastante estresante cuando parecía que podría volver a suceder, pero me alegro de haber llegado a la cima esta vez".

