Cómo le ha ido a cada marca de GTP en el 'Roar' previo a las 24 Horas de Daytona

El 'Roar' para las 24 Horas de Daytona, el test previo a una de las pruebas reina de la resistencia, estuvo dominado por Porsche. Los tres 963 lograron al menos un mejor tiempo en la sesión combinada, incluido el coche privado de JDC-Miller con las especificaciones del año pasado.

Los mejores tiempos restantes fueron para el BMW WRT #24 y el Cadillac WTR #10. Los coches GTP participaron en seis de las siete sesiones de entrenamientos libres, ya que la última se reservó para los pilotos con clasificación Bronce. En la clasificación acumulada de las sesiones, los tres Porsche ocupan los tres primeros puestos.

Resultados combinados de GTP en el Roar de las 24 Horas de Daytona 2026:

Penske Porsche #7 (Nasr/Andlauer/Heinrich) – 1:36,327 (Sesión 1) JDC-Miller Porsche #85 (Pino/Frederick/van der Helm) +0,004 (Sesión 1) Penske Porsche #6 (L. Vanthoor/Estre/Campbell) +0,108 (Sesión 1) WTR Cadillac #10 (R. Taylor/Albuquerque/Stevens) +0,404 (Sesión 4) WRT BMW #24 (S. van der Linde/D. Vanthoor/Frijns/Rast) +0,415 (Sesión 2) WTR Cadillac #40 (J. Taylor/Deletraz/Herta) +0,574 (Sesión 1) Action Express Cadillac #31 (Aitken/Bamber/Vesti/Zilisch) +0,659 (Sesión 4) WRT BMW n.º 25 (Marciello/Eng/Wittmann/Magnussen) +0,820 (Sesión 4) Meyer Shank Acura #60 (Blomqvist/Braun/Dixon/Allmendinger) +0,968 (Sesión 3) HRC Acura #93 (van der Zande/Yelloly/Palou/Ohta) +1,017 (Sesión 4) THOR Aston Martin #23 (Gunn/de Angelis/Riberas) +1,202 (Sesión 3)

Porsche dejó huella desde la primera sesión del viernes. Los tiempos por vuelta, en 1:36 bajo, fueron suficientes para asegurar los tres primeros puestos en la clasificación general. Todos los cronos se lograron con configuración de carrera, ya que se esperan tiempos de 1:34 o incluso 1:33 para la clasificación.

Análisis de tanda larga: Porsche supera a sus rivales

Por supuesto, la consistencia es mucho más importante que los tiempos por vuelta. Para simplificar, hemos tenido en cuenta todas las vueltas de todas las sesiones completadas por debajo de 1:40. Dado que los coches más lentos registraron naturalmente más vueltas en el rango de 1:40 que los rápidos, las diferencias aquí tienden a subestimarse, en lugar de sobreestimarse. No obstante, se obtiene una imagen clara:

Penske Porsche #7: 1:38.095 (113 vueltas por debajo de 1:40) Penske Porsche #6: +0,096 (119 vueltas) WTR Cadillac #10: +0.358 (125 vueltas) JDC Miller Porsche #85: +0.372 (99 vueltas) WTR Cadillac #40: +0,382 (120 vueltas) WRT BMW #24: +0,397 (162 vueltas) Meyer Shank Acura #60 (Blomqvist/Braun/Dixon/Allmendinger) +0,439 (111 vueltas) HRC Acura #93 (van der Zande/Yelloly/Palou/Ohta) +0,528 (128 vueltas) Action Express Cadillac #31 (Aitken/Bamber/Vesti/Zilisch) +0,567 (169 vueltas) WRT BMW #25 (Marciello/Eng/Wittmann/Magnussen) +0,627 (138 vueltas) THOR Aston Martin #23 (Gunn/de Angelis/Riberas) +0,835 (36 vueltas)

El Aston Martin se perdió las sesiones 3 y 4 debido a un cambio de motor y, por lo tanto, registró muy pocas vueltas representativas. Los dos Acura ARX-06 también se perdieron gran parte de la primera sesión debido a pequeños problemas sin especificar, pero recuperaron el ritmo posteriormente.

Porsche marca claramente el ritmo en las tandas largas. Los dos coches de fábrica de Penske se han alejado significativamente del resto. Además, el buen rendimiento del Porsche JDC-Miller privado con especificaciones de 2025 es una sorpresa. Demuestra que la firma teutona ha tenido claramente la ventaja durante los ensayos previos.

Para poner los tiempos en perspectiva: el 1:36.327 de Felipe Nasr solo habría sido el séptimo registro más rápido en las 24 Horas de Daytona de 2025. Eso significa que todavía hay margen de mejora, sobre todo porque Cadillac y Acura obtuvieron mejores relaciones potencia-peso en ambos rangos de velocidad, y Porsche en el rango de alta velocidad, en comparación con el BoP del año pasado.

Además, las actualizaciones de los cuatro coches LMDh ciertamente no los han hecho más lentos. Cadillac se ha consolidado como la segunda fuerza más potente, con sus dos coches. El BMW WRT #24 y el Acura MSR #60 también están a menos de una décima del Cadillac, tercero en la tabla, en términos de tiempos medios por vuelta.

Por supuesto, WRT tuvo que utilizar las sesiones de test para iniciarse en la IMSA. El nuevo equipo de fábrica para 2026 debería recibir una pequeña 'bonificación por novato' para el fin de semana de la carrera. Aston Martin, por su parte, parece estar pasando apuros. El cambio de motor supuso una pérdida significativa de tiempo en pista, pero la diferencia con los demás fabricantes es considerable.

Las vueltas del 20 por ciento más rápido: Cadillac se acerca

Dado que las 24 Horas de Daytona suelen decidirse en un sprint final, también hemos analizado el 20 por ciento más rápido de todos los tiempos por vuelta por debajo de 1:40. El resultado confirma en gran medida las observaciones anteriores:

Penske Porsche #6 – 1:37.135 JDC Miller Porsche #85 +0,102 WTR Cadillac #10 +0,133 Penske Porsche #7 +0,177 WTR Cadillac #40 (J. Taylor/Deletraz/Herta) +0,341 WRT BMW #24 (S. van der Linde/D. Vanthoor/Frijns/Rast) +0,457 Meyer Shank Acura #60 (Blomqvist/Braun/Dixon/Allmendinger) +0,545 WRT BMW #25 (Marciello/Eng/Wittmann/Magnussen) +0,595 Action Express Cadillac #31 (Aitken/Bamber/Vesti/Zilisch) +0.598 HRC Acura #93 (van der Zande/Yelloly/Palou/Ohta) +0,670 THOR Aston Martin #23 (Gunn/de Angelis/Riberas) +0.936

Porsche sigue en cabeza, pero Cadillac puede acortar distancias en lo que respecta a las vueltas más rápidas absolutas. Este patrón se repitió en varias ocasiones en el Mundial de Resistencia de 2025, donde Cadillac demostró ser extremadamente competitivo en la clasificación y en las vueltas rápidas individuales. BMW y Acura se mantienen aproximadamente en la misma posición que en las tandas largas, e incluso la diferencia tiende a ser ligeramente mayor.

Lo que dicen los equipos

"Hemos completado el programa de pruebas sin problemas y hemos podido centrarnos exclusivamente en nuestro plan durante todo el proceso. El Porsche 963 ha funcionado a la perfección y los pilotos han realizado un gran trabajo", afirmó Urs Kuratle, jefe del proyecto LMDh de Porsche.

"Los resultados de JDC-Miller demuestran que nuestro equipo cliente también ha logrado avances notables durante el invierno. Estamos perfectamente preparados para el inicio de la temporada, aunque solo podremos evaluar realmente el orden competitivo durante la semana de la carrera".

Filipe Albuquerque, del Cadillac #10, también expresó su satisfacción: "Estoy contento con el equilibrio del coche y con cómo ha ido todo. Ahora es el momento de analizar los datos de estos días y prepararnos para la carrera".

Sheldon van der Linde insinuó que BMW podría no haber mostrado aún todo su potencial: "Hemos pasado los últimos días trabajando en los ajustes iniciales con la incorporación de nuevos miembros al equipo, sentando unas bases sólidas para seguir avanzando. En las sesiones de entrenamientos previos a la carrera, nos centraremos ahora en el rendimiento, para tener un coche rápido en carrera con el que, esperamos, podamos luchar por la victoria".

Si el BoP no cambia, Porsche es el claro favorito para la victoria. Dado que todos los fabricantes, excepto Aston Martin, han disfrutado de unos test sin problemas, la IMSA debería tener una buena idea de la situación de los coches actualizados. Hay programadas tres sesiones de entrenamientos libres más y la clasificación para el jueves y el viernes.