12 Horas de Sebring: Victoria de Nasr en un final agónico con doblete Porsche
Felipe Nasr se mostró imperturbable en la lucha hasta el final y consiguió otra victoria para Porsche Penske Motorsport.
Foto de: IMSA
Hubo caos, neutralizaciones, drama por radio y reinicios finales, pero Felipe Nasr se mantuvo firme y llevó a Porsche Penske Motorsport a la victoria en las Mobil 1 Twelve Hours of Sebring.
Un reinicio a menos de 18 minutos del final vio al brasileño contener a su compañero Kevin Estre para imponerse con 1,515 segundos de margen en el circuito de 3,74 millas y 17 curvas del aeródromo.
Ricky Taylor terminó tercero, colocando a Cadillac Wayne Taylor Racing en el último escalón del podio absoluto. El poleman Jack Aitken fue cuarto al volante de su Cadillac #31 de Whelen, por delante del Acura #60 de Meyer Shank Racing pilotado por Tom Blomqvist, quinto.
El mayor drama final se produjo en GTD, donde Antonio Fuoco superó varias penalizaciones para adelantar en la última vuelta a Tom Gamble y dar la victoria a AF Corse USA.
Tras la hora 8…
Laurin Heinrich se mantuvo firme en el reinicio frente a su compañero de Porsche Laurens Vanthoor, mientras que Earl Bamber, con el Cadillac Whelen, presionaba desde la tercera posición.
Un incidente en GTD provocó que el líder Antonio Fuoco (AF Corse USA) recibiera un drive-through por un toque con Ben Barker (Ford Racing, GTD Pro) a unas 3h30m del final, lo que dio el liderato a Riccardo Pera en el Porsche 911 GT3 R (992) #912 de Manthey 1st Phorm. Fuoco cayó al décimo puesto de su categoría, y 15 minutos después recibió otra sanción similar por tener demasiados mecánicos sobre el muro durante su parada.
El dúo de Porsche Penske Motorsport fue el último en completar su ciclo de paradas, a falta de 3h02m, con Heinrich saliendo del Porsche 963 #7 y Julien Andlauer subiendo al coche; Matt Campbell sustituyó a Vanthoor en el #6.
Colin Braun, con el Acura ARX-06 #60 de Meyer Shank Racing, ascendió a la tercera posición gracias a una carga corta de energía, con el Cadillac Whelen #10 de Filipe Albuquerque cuarto con una estrategia similar. Ambos pararon a falta de 2h33m, lo que permitió a Dries Vanthoor situar momentáneamente tercero al BMW M Hybrid V8 #24 antes de detenerse dos minutos después.
Las estrategias alternativas de esos tres GTP permitieron a Alex Palou, cuatro veces campeón de IndyCar, colocarse tercero con el Acura #93, aunque a 18 segundos de los dos Porsche de Penske.
La lucha por el tercer puesto en GTD Pro dio otro giro cuando Nico Varrone (Corvette Racing) golpeó al BMW M4 GT3 EVO #1 de Max Hesse en la curva 16 a falta de 2h 06m. Varrone fue sancionado con un drive-through.
A dos horas del final, GTD Pro tenía dos Porsche 911 GT3 R (992) en cabeza, con Alessio Picariello (AO Racing) liderando por delante de Klaus Bachler (Manthey). Hesse era tercero.
Los Porsche de Penske pararon poco después: Nasr tomó el relevo en el #7 y Estre en el #6. A la salida de boxes, Estre logró adelantarse y tomar el liderato. Poco después se vivió un momento tenso cuando Estre se salió intentando mantener la posición, con Nasr presionando detrás. Sin embargo, en apenas un minuto Estre abrió una ventaja de 1,5 segundos mientras ambos adoptaban una estrategia conservadora para intentar llegar con una sola parada más.
#93 Acura Meyer Shank Racing w/Curb Agajanian Acura ARX-06: Renger van der Zande, Nick Yelloly, Alex Palou
Photo by: IMSA
Jonny Edgar (AO Racing) lideraba LMP2 a menos de dos horas del final, con Hunter McElrea segundo a 3,4 segundos. Lorenzo Patrese dominaba GTD con 13 segundos de ventaja sobre Lin Hodenius.
Harry Tincknell acababa de salir de boxes cuando perdió la rueda trasera derecha de su LMP2, provocando una bandera amarilla a 1h49m del final. Esto eliminó la gran ventaja de Porsche Penske Motorsport, con el BMW #24 tercero.
En las paradas, los Porsche de Penske dividieron estrategias: Nasr solo repuso energía y mantuvo el liderato, mientras Estre montó neumáticos nuevos.
Tras las paradas, el orden en GTP era Nasr primero, Estre segundo, Aitken tercero, Nick Yelloly cuarto y Sheldon van der Linde quinto.
El reinicio a 1h31m del final vio a Aitken presionar a Estre por la segunda posición mientras Nasr se escapaba. Poco después, Yelloly fue sancionado por golpear equipo en boxes y Blomqvist también recibió un drive-through por una mala colocación en su parada.
Un fuerte accidente se produjo a 1h29m del final cuando Jenson Altzman perdió el control de su Ford Mustang GT3 #16 y se estrelló contra las barreras, provocando otra neutralización.
La rápida limpieza permitió un nuevo reinicio a 1h19m del final. Estre presionó a Nasr, pero no logró adelantarle. Poco después, Dirección de Carrera advirtió a Estre por bloquear a Aitken.
La diferencia entre Nasr y Estre se redujo a 0,6 segundos, con Aitken a tres segundos. Mientras tanto, los Acura cumplían sus sanciones.
Las órdenes de equipo permitieron a Estre adelantar a Nasr, pero el tráfico devolvió la presión al brasileño, que recuperó el liderato con una maniobra por el interior en la curva 17 a falta de 1h04m.
Estre se salió brevemente intentando evitar tráfico, lo que le hizo perder tiempo y recibir una sanción que le hizo caer detrás de Aitken.
Aitken adelantó tráfico, pero Estre volvió a alcanzarle y recuperó la posición, aunque ambos perdieron terreno respecto a Nasr, que abrió una ventaja de 4,9 segundos.
A falta de 52 minutos, Aitken hizo su última parada, seguido por Estre y luego Nasr, todos con neumáticos nuevos y carga completa de energía.
Tras el ciclo de paradas, Nasr mantuvo la ventaja: 1,2 segundos sobre Estre y 4,4 sobre Aitken.
En LMP2, Edgar paró y cambió el frontal de su coche, mientras que el Ferrari #21 de Fuoco recibió otra sanción por un toque con Miguel Molina.
Una nueva neutralización llegó a falta de 33 minutos por un incidente del Porsche #912 de Pera, que logró continuar sin ayuda.
Esto benefició a Joey Hand (Gradient Racing), líder en GTD intentando ahorrar combustible.
Sprint final hacia la meta
#7 Porsche Penske Motorsport Porsche 963: Felipe Nasr, Julien Andlauer, Laurin Heinrich
Photo by: Jake Galstad / Lumen via Getty Images
A 20 minutos del final, el top cinco absoluto era Nasr, Estre, Aitken, Ricky Taylor y Louis Deletraz.
Tras otra neutralización por restos, la carrera se relanzó a 16 minutos del final, con Nasr y Estre abriendo hueco. En GTD, Gamble tomó el liderato tras el reinicio, mientras Fuoco remontaba hasta colocarse segundo a dos segundos.
Nasr amplió su ventaja a 3,2 segundos sobre Estre. Ricky Taylor adelantó a Aitken en la lucha por el podio.
La batalla más ajustada en los últimos minutos fue entre Gamble y Fuoco. A menos de dos minutos del final, Fuoco no pudo adelantar por culpa del tráfico, pero en la última vuelta un error de Gamble le permitió pasarle y ganar por 0,824 segundos. Costa fue tercero.
Thomas Preining (Manthey) logró una cómoda victoria en GTD Pro con el Porsche #911, por delante de Harry King (AO Racing) y Nick Catsburg (Corvette Racing).
En LMP2, Mikkel Jensen resistió la presión de Paul Di Resta para ganar, con Tristan Vautier tercero.
Nasr se escapó finalmente para lograr una victoria cómoda, la tercera en Sebring (2019, 2025).
Resultados de las 12 horas de Sebring
|Cla
|Pilotos
|#
|Chasis
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Boxes
|Puntos
|Abandono
|1
|F. Nasr J. Andlauer L. Heinrich Porsche Penske Motorsport
|7
|Porsche 963
|343
|
12:01'48.652
|16
|2
|L. Vanthoor K. Estre M. Campbell Porsche Penske Motorsport
|6
|Porsche 963
|343
|
+1.515
12:01'50.167
|1.515
|13
|3
|R. Taylor F. Albuquerque W. Stevens Cadillac Wayne Taylor Racing
|10
|Cadillac V-Series.R
|343
|
+9.402
12:01'58.054
|7.887
|14
|4
|J. Aitken E. Bamber F. Vesti Cadillac Whelen
|31
|Cadillac V-Series.R
|343
|
+10.377
12:01'59.029
|0.975
|14
|5
|T. Blomqvist C. Braun S. Dixon Acura Meyer Shank Racing w/Curb Agajanian
|60
|Acura ARX-06
|343
|
+11.104
12:01'59.756
|0.727
|15
|6
|D. Vanthoor S. van der Linde R. Frijns BMW M Team WRT
|24
|BMW M Hybrid V8
|343
|
+13.723
12:02'02.375
|2.619
|15
|7
|R. van der Zande N. Yelloly A. Palou Acura Meyer Shank Racing w/Curb Agajanian
|93
|Acura ARX-06
|343
|
+14.819
12:02'03.471
|1.096
|17
|8
|J. Taylor L. Deletraz C. Herta Cadillac Wayne Taylor Racing
|40
|Cadillac V-Series.R
|343
|
+16.642
12:02'05.294
|1.823
|16
|9
|T. van der Helm N. Pino K. Frederick JDC/Miller Motorsports
|5
|Porsche 963
|343
|
+24.739
12:02'13.391
|8.097
|15
|10
|
P. FayerH. McElrea M. Mac Jensen United Autosports USA
|2
|ORECA LMP2 07
|338
|
+5 Vueltas
12:02'18.247
|5 Vueltas
|22
|11
|
D. GoldburgP. di Resta R. Lindh United Autosports USA
|22
|ORECA LMP2 07
|338
|
+5 Vueltas
12:02'18.757
|0.510
|18
|12
|J. Farano T. Vautier S. Alvarez Tower Motorsports
|8
|ORECA LMP2 07
|338
|
+5 Vueltas
12:02'30.125
|11.368
|18
|13
|
N. RaoF. Habsburg
J. Abel Era Motorsport
|18
|ORECA LMP2 07
|338
|
+5 Vueltas
12:02'30.663
|0.538
|21
|14
| G. Kurtz
A. QuinnT. Sowery Crowdstrike Racing by APR
|04
|ORECA LMP2 07
|338
|
+5 Vueltas
12:02'30.686
|0.023
|21
|15
|P. Hyett D. Cameron J. Edgar AO Racing
|99
|ORECA LMP2 07
|338
|
+5 Vueltas
12:02'31.538
|0.852
|17
|16
|T. Lutke C. Milesi D. Heinemeier Hansson TDS Racing
|11
|ORECA LMP2 07
|338
|
+5 Vueltas
12:02'33.088
|1.550
|19
|17
|M. Goikhberg P. Thompson H. Tincknell PR1 Mathiasen Motorsports
|52
|ORECA LMP2 07
|336
|
+7 Vueltas
12:02'33.803
|2 Vueltas
|21
|18
| P. Fittipaldi
M. Espirito SantoC. Cumming Pratt Miller Motorsports
|73
|ORECA LMP2 07
|336
|
+7 Vueltas
12:02'40.975
|7.172
|23
|19
| O. Jarvis S. Lucas
J. Field Intersport Racing
|37
|ORECA LMP2 07
|334
|
+9 Vueltas
12:02'59.613
|2 Vueltas
|17
|20
|R. Gunn R. Angelis A. Riberas Aston Martin THOR Team
|23
|Aston Martin Valkyrie
|331
|
+12 Vueltas
12:02'58.236
|3 Vueltas
|18
|21
|P. Eng M. Wittmann K. Magnussen BMW M Team WRT
|25
|BMW M Hybrid V8
|329
|
+14 Vueltas
12:02'21.548
|2 Vueltas
|17
|22
|T. Preining K. Bachler R. Feller Manthey
|911
|Porsche 911 GT3 R (992)
|321
|
+22 Vueltas
12:01'51.487
|8 Vueltas
|13
|23
| N. Tandy
H. KingA. Picarello AO Racing
|77
|Porsche 911 GT3 R (992)
|321
|
+22 Vueltas
12:01'52.917
|1.430
|13
|24
| T. Milner N. Catsburg
N. Varrone Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports
|4
|Corvette Z06 GT3.R
|321
|
+22 Vueltas
12:01'56.727
|3.810
|13
|25
|A. Garcia A. Sims M. Kirchhofer Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports
|3
|Corvette Z06 GT3.R
|321
|
+22 Vueltas
12:02'03.914
|7.187
|13
|26
|N. Verhagen C. de Phillippi M. Hesse Paul Miller Racing
|1
|BMW M4 GT3 EVO
|321
|
+22 Vueltas
12:02'05.014
|1.100
|13
|27
|B. Barker D. Olsen M. Rockenfeller Ford Racing
|64
|Ford Mustang GT3
|321
|
+22 Vueltas
12:02'05.538
|0.524
|14
|28
| J. Calado
R. AgostiniM. Molina Triarsi Competizione
|033
|Ferrari 296 GT3
|321
|
+22 Vueltas
12:02'26.091
|20.553
|13
|29
| C. Mies F. Vervisch
S. Priaulx Ford Racing
|65
|Ford Mustang GT3
|321
|
+22 Vueltas
12:03'16.555
|50.464
|20
|30
|
M. Esterson
N. Johnson
D. MacDonald RLL Team McLaren
|59
|McLaren 720S GT3 EVO
|320
|
+23 Vueltas
12:02'17.213
|1 Vuelta
|13
|31
|A. Caldarelli S. Mitchell F. Perera Pfaff Motorsports
|9
|Lamborghini Temerario GT3
|320
|
+23 Vueltas
12:03'22.218
|1'05.005
|15
|32
|S. Mann L. Wadoux A. Fuoco Af Corse
|21
|Ferrari 296 GT3
|318
|
+25 Vueltas
12:02'06.109
|2 Vueltas
|15
|33
|T. Gamble D. Barrichello Z. Robichon Heart Of Racing Team
|27
|Aston Martin Vantage GT3 Evo
|318
|
+25 Vueltas
12:02'06.855
|0.746
|14
|34
|A. Adelson T. Sargent C. Ilott Wright Motorsports
|120
|Porsche 911 GT3 R (992)
|318
|
+25 Vueltas
12:02'13.193
|6.338
|16
|35
| S. Andrews L. Hodenius
J. Roe Lone Star Racing
|80
|Mercedes-AMG GT3
|318
|
+25 Vueltas
12:02'14.334
|1.141
|15
|36
| P. Gallagher R. Foley
F. Selldorff Turner Motorsport
|96
|BMW M4 GT3 EVO
|318
|
+25 Vueltas
12:02'14.751
|0.417
|17
|37
|O. Fidani M. Bell L. Kern 13 Autosport
|13
|Corvette Z06 GT3.R
|318
|
+25 Vueltas
12:02'17.657
|2.906
|14
|38
|M. Franco A. Costa L. Patrese Conquest Racing
|34
|Ferrari 296 GT3
|318
|
+25 Vueltas
12:02'42.561
|24.904
|16
|39
|J. Walker T. Bechtolsheimer J. Hand Gradient Racing
|66
|Ford Mustang GT3
|318
|
+25 Vueltas
12:03'15.671
|33.110
|15
|40
|M. Filippi C. Eastwood S. Yoluc DXDT Racing
|36
|Corvette Z06 GT3.R
|317
|
+26 Vueltas
12:02'18.368
|1 Vuelta
|17
|41
|J. Hawksworth B. Barnicoat K. Kirkwood Vasser Sullivan Racing
|14
|Lexus RC F GT3
|316
|
+27 Vueltas
12:02'33.131
|1 Vuelta
|14
|42
|J. Heylen D. Machavern S. Pumpelly RS1
|28
|Porsche 911 GT3 R (992)
|312
|
+31 Vueltas
12:02'50.072
|4 Vueltas
|16
|43
| T. Dillmann B. Garg
J. Clarke Inter Europol Competition
|43
|ORECA LMP2 07
|303
|
+40 Vueltas
12:02'33.266
|9 Vueltas
|19
|dnf
| R. Pera
M. SchuringR. Hardwick Team Manthey
|912
|Porsche 911 GT3 R (992)
|302
|
+41 Vueltas
11:24'50.727
|1 Vuelta
|13
|Abandono
|dnf
|
S. MonkF. Fraga
J. Altzman Myers Riley Motorsports
|16
|Ford Mustang GT3
|279
|
+64 Vueltas
10:30'35.103
|23 Vueltas
|13
|Abandono
|46
|A. Telitz B. Pedersen F. Montecalvo Vasser Sullivan Racing
|12
|Lexus RC F GT3
|268
|
+75 Vueltas
12:02'35.318
|11 Vueltas
|14
|dnf
|V. Hasse-Clot R. van der Steur S. Baud van der Steur Racing
|19
|Aston Martin Vantage GT3 Evo
|239
|
+104 Vueltas
9:04'30.601
|29 Vueltas
|13
|Abandono
|dnf
|
S. NobleJ. Hart L. Stolz Winward Racing
|48
|Mercedes-AMG GT3
|223
|
+120 Vueltas
8:52'50.121
|16 Vueltas
|13
|Abandono
|dnf
|
O. TriarsiK. Koch R. Megennis Triarsi Competizione
|023
|Ferrari 296 GT3
|208
|
+135 Vueltas
8:00'31.170
|15 Vueltas
|11
|Abandono
|dnf
|H. Hedman G. Altoè C. Stevenson Dragonspeed
|81
|Corvette Z06 GT3.R
|155
|
+188 Vueltas
9:01'02.986
|53 Vueltas
|8
|Abandono
|dnf
|D. Formal T. Hindman G. Doyle Wayne Taylor Racing
|45
|Lamborghini Huracan GT3 EVO2
|150
|
+193 Vueltas
5:46'01.644
|5 Vueltas
|8
|Abandono
|dnf
|B. Iribe F. Schandorff O. Millroy Inception Racing
|70
|Ferrari 296 GT3
|111
|
+232 Vueltas
4:20'52.450
|39 Vueltas
|6
|Abandono
|dnf
|D. Serra D. Rigon A. Pier Guidi Risi Competizione
|62
|Ferrari 296 GT3
|76
|
+267 Vueltas
2:51'17.129
|35 Vueltas
|2
|Abandono
|dnf
|R. Ward P. Ellis I. Dontje Winward Racing
|57
|Mercedes-AMG GT3
|76
|
+267 Vueltas
2:51'19.161
|2.032
|3
|Abandono
|dns
|
G. KrautJ. Burdon
S. Fielding JDC/Miller Motorsports
|79
|ORECA LMP2 07
|0
|
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