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IMSA 12 Horas de Sebring

12 Horas de Sebring: Victoria de Nasr en un final agónico con doblete Porsche

Felipe Nasr se mostró imperturbable en la lucha hasta el final y consiguió otra victoria para Porsche Penske Motorsport.

Joey Barnes
Joey Barnes
Publicado:
#7 Porsche Penske Motorsport Porsche 963: Felipe Nasr, Julien Andlauer, Laurin Heinrich

Foto de: IMSA

Hubo caos, neutralizaciones, drama por radio y reinicios finales, pero Felipe Nasr se mantuvo firme y llevó a Porsche Penske Motorsport a la victoria en las Mobil 1 Twelve Hours of Sebring.

Un reinicio a menos de 18 minutos del final vio al brasileño contener a su compañero Kevin Estre para imponerse con 1,515 segundos de margen en el circuito de 3,74 millas y 17 curvas del aeródromo.

Ricky Taylor terminó tercero, colocando a Cadillac Wayne Taylor Racing en el último escalón del podio absoluto. El poleman Jack Aitken fue cuarto al volante de su Cadillac #31 de Whelen, por delante del Acura #60 de Meyer Shank Racing pilotado por Tom Blomqvist, quinto.

El mayor drama final se produjo en GTD, donde Antonio Fuoco superó varias penalizaciones para adelantar en la última vuelta a Tom Gamble y dar la victoria a AF Corse USA.

Tras la hora 8…

Laurin Heinrich se mantuvo firme en el reinicio frente a su compañero de Porsche Laurens Vanthoor, mientras que Earl Bamber, con el Cadillac Whelen, presionaba desde la tercera posición.

Un incidente en GTD provocó que el líder Antonio Fuoco (AF Corse USA) recibiera un drive-through por un toque con Ben Barker (Ford Racing, GTD Pro) a unas 3h30m del final, lo que dio el liderato a Riccardo Pera en el Porsche 911 GT3 R (992) #912 de Manthey 1st Phorm. Fuoco cayó al décimo puesto de su categoría, y 15 minutos después recibió otra sanción similar por tener demasiados mecánicos sobre el muro durante su parada.

El dúo de Porsche Penske Motorsport fue el último en completar su ciclo de paradas, a falta de 3h02m, con Heinrich saliendo del Porsche 963 #7 y Julien Andlauer subiendo al coche; Matt Campbell sustituyó a Vanthoor en el #6.

Colin Braun, con el Acura ARX-06 #60 de Meyer Shank Racing, ascendió a la tercera posición gracias a una carga corta de energía, con el Cadillac Whelen #10 de Filipe Albuquerque cuarto con una estrategia similar. Ambos pararon a falta de 2h33m, lo que permitió a Dries Vanthoor situar momentáneamente tercero al BMW M Hybrid V8 #24 antes de detenerse dos minutos después.

Las estrategias alternativas de esos tres GTP permitieron a Alex Palou, cuatro veces campeón de IndyCar, colocarse tercero con el Acura #93, aunque a 18 segundos de los dos Porsche de Penske.

La lucha por el tercer puesto en GTD Pro dio otro giro cuando Nico Varrone (Corvette Racing) golpeó al BMW M4 GT3 EVO #1 de Max Hesse en la curva 16 a falta de 2h 06m. Varrone fue sancionado con un drive-through.

A dos horas del final, GTD Pro tenía dos Porsche 911 GT3 R (992) en cabeza, con Alessio Picariello (AO Racing) liderando por delante de Klaus Bachler (Manthey). Hesse era tercero.

Los Porsche de Penske pararon poco después: Nasr tomó el relevo en el #7 y Estre en el #6. A la salida de boxes, Estre logró adelantarse y tomar el liderato. Poco después se vivió un momento tenso cuando Estre se salió intentando mantener la posición, con Nasr presionando detrás. Sin embargo, en apenas un minuto Estre abrió una ventaja de 1,5 segundos mientras ambos adoptaban una estrategia conservadora para intentar llegar con una sola parada más.

#93 Acura Meyer Shank Racing w/Curb Agajanian Acura ARX-06: Renger van der Zande, Nick Yelloly, Alex Palou

#93 Acura Meyer Shank Racing w/Curb Agajanian Acura ARX-06: Renger van der Zande, Nick Yelloly, Alex Palou

Photo by: IMSA

Jonny Edgar (AO Racing) lideraba LMP2 a menos de dos horas del final, con Hunter McElrea segundo a 3,4 segundos. Lorenzo Patrese dominaba GTD con 13 segundos de ventaja sobre Lin Hodenius.

Harry Tincknell acababa de salir de boxes cuando perdió la rueda trasera derecha de su LMP2, provocando una bandera amarilla a 1h49m del final. Esto eliminó la gran ventaja de Porsche Penske Motorsport, con el BMW #24 tercero.

En las paradas, los Porsche de Penske dividieron estrategias: Nasr solo repuso energía y mantuvo el liderato, mientras Estre montó neumáticos nuevos.

Tras las paradas, el orden en GTP era Nasr primero, Estre segundo, Aitken tercero, Nick Yelloly cuarto y Sheldon van der Linde quinto.

El reinicio a 1h31m del final vio a Aitken presionar a Estre por la segunda posición mientras Nasr se escapaba. Poco después, Yelloly fue sancionado por golpear equipo en boxes y Blomqvist también recibió un drive-through por una mala colocación en su parada.

Un fuerte accidente se produjo a 1h29m del final cuando Jenson Altzman perdió el control de su Ford Mustang GT3 #16 y se estrelló contra las barreras, provocando otra neutralización.

La rápida limpieza permitió un nuevo reinicio a 1h19m del final. Estre presionó a Nasr, pero no logró adelantarle. Poco después, Dirección de Carrera advirtió a Estre por bloquear a Aitken.

La diferencia entre Nasr y Estre se redujo a 0,6 segundos, con Aitken a tres segundos. Mientras tanto, los Acura cumplían sus sanciones.

Las órdenes de equipo permitieron a Estre adelantar a Nasr, pero el tráfico devolvió la presión al brasileño, que recuperó el liderato con una maniobra por el interior en la curva 17 a falta de 1h04m.

Estre se salió brevemente intentando evitar tráfico, lo que le hizo perder tiempo y recibir una sanción que le hizo caer detrás de Aitken.

Aitken adelantó tráfico, pero Estre volvió a alcanzarle y recuperó la posición, aunque ambos perdieron terreno respecto a Nasr, que abrió una ventaja de 4,9 segundos.

A falta de 52 minutos, Aitken hizo su última parada, seguido por Estre y luego Nasr, todos con neumáticos nuevos y carga completa de energía.

Tras el ciclo de paradas, Nasr mantuvo la ventaja: 1,2 segundos sobre Estre y 4,4 sobre Aitken.

En LMP2, Edgar paró y cambió el frontal de su coche, mientras que el Ferrari #21 de Fuoco recibió otra sanción por un toque con Miguel Molina.

Una nueva neutralización llegó a falta de 33 minutos por un incidente del Porsche #912 de Pera, que logró continuar sin ayuda.

Esto benefició a Joey Hand (Gradient Racing), líder en GTD intentando ahorrar combustible.

Sprint final hacia la meta

#7 Porsche Penske Motorsport Porsche 963: Felipe Nasr, Julien Andlauer, Laurin Heinrich

#7 Porsche Penske Motorsport Porsche 963: Felipe Nasr, Julien Andlauer, Laurin Heinrich

Photo by: Jake Galstad / Lumen via Getty Images

A 20 minutos del final, el top cinco absoluto era Nasr, Estre, Aitken, Ricky Taylor y Louis Deletraz.

Tras otra neutralización por restos, la carrera se relanzó a 16 minutos del final, con Nasr y Estre abriendo hueco. En GTD, Gamble tomó el liderato tras el reinicio, mientras Fuoco remontaba hasta colocarse segundo a dos segundos.

Nasr amplió su ventaja a 3,2 segundos sobre Estre. Ricky Taylor adelantó a Aitken en la lucha por el podio.

La batalla más ajustada en los últimos minutos fue entre Gamble y Fuoco. A menos de dos minutos del final, Fuoco no pudo adelantar por culpa del tráfico, pero en la última vuelta un error de Gamble le permitió pasarle y ganar por 0,824 segundos. Costa fue tercero.

Thomas Preining (Manthey) logró una cómoda victoria en GTD Pro con el Porsche #911, por delante de Harry King (AO Racing) y Nick Catsburg (Corvette Racing).

En LMP2, Mikkel Jensen resistió la presión de Paul Di Resta para ganar, con Tristan Vautier tercero.

Nasr se escapó finalmente para lograr una victoria cómoda, la tercera en Sebring (2019, 2025).

Resultados de las 12 horas de Sebring

Todas las estadísticas
 
Cla Pilotos # Chasis Vueltas Tiempo Intervalo Boxes Puntos Abandono
1 Brazil F. Nasr France J. Andlauer Germany L. Heinrich Porsche Penske Motorsport 7 Porsche 963 343

12:01'48.652

   16    
2 Belgium L. Vanthoor France K. Estre Australia M. Campbell Porsche Penske Motorsport 6 Porsche 963 343

+1.515

12:01'50.167

 1.515 13    
3 United States R. Taylor Portugal F. Albuquerque United Kingdom W. Stevens Cadillac Wayne Taylor Racing 10 Cadillac V-Series.R 343

+9.402

12:01'58.054

 7.887 14    
4 United Kingdom J. Aitken New Zealand E. Bamber Denmark F. Vesti Cadillac Whelen 31 Cadillac V-Series.R 343

+10.377

12:01'59.029

 0.975 14    
5 United Kingdom T. Blomqvist United States C. Braun New Zealand S. Dixon Acura Meyer Shank Racing w/Curb Agajanian 60 Acura ARX-06 343

+11.104

12:01'59.756

 0.727 15    
6 Belgium D. Vanthoor South Africa S. van der Linde Netherlands R. Frijns BMW M Team WRT 24 BMW M Hybrid V8 343

+13.723

12:02'02.375

 2.619 15    
7 Netherlands R. van der Zande United Kingdom N. Yelloly Spain A. Palou Acura Meyer Shank Racing w/Curb Agajanian 93 Acura ARX-06 343

+14.819

12:02'03.471

 1.096 17    
8 United States J. Taylor Switzerland L. Deletraz United States C. Herta Cadillac Wayne Taylor Racing 40 Cadillac V-Series.R 343

+16.642

12:02'05.294

 1.823 16    
9 Netherlands T. van der Helm Chile N. Pino United States K. Frederick JDC/Miller Motorsports 5 Porsche 963 343

+24.739

12:02'13.391

 8.097 15    
10
P. Fayer
New Zealand H. McElrea Denmark M. Mac Jensen United Autosports USA 		2 ORECA LMP2 07 338

+5 Vueltas

12:02'18.247

 5 Vueltas 22    
11
D. Goldburg
United Kingdom P. di Resta Sweden R. Lindh United Autosports USA 		22 ORECA LMP2 07 338

+5 Vueltas

12:02'18.757

 0.510 18    
12 Canada J. Farano France T. Vautier Spain S. Alvarez Tower Motorsports 8 ORECA LMP2 07 338

+5 Vueltas

12:02'30.125

 11.368 18    
13
N. Rao
Austria F. Habsburg
J. Abel Era Motorsport
 18 ORECA LMP2 07 338

+5 Vueltas

12:02'30.663

 0.538 21    
14 United States G. Kurtz
A. Quinn
United Kingdom T. Sowery Crowdstrike Racing by APR 		04 ORECA LMP2 07 338

+5 Vueltas

12:02'30.686

 0.023 21    
15 United States P. Hyett United States D. Cameron United Kingdom J. Edgar AO Racing 99 ORECA LMP2 07 338

+5 Vueltas

12:02'31.538

 0.852 17    
16 Canada T. Lutke France C. Milesi Denmark D. Heinemeier Hansson TDS Racing 11 ORECA LMP2 07 338

+5 Vueltas

12:02'33.088

 1.550 19    
17 Canada M. Goikhberg Canada P. Thompson United Kingdom H. Tincknell PR1 Mathiasen Motorsports 52 ORECA LMP2 07 336

+7 Vueltas

12:02'33.803

 2 Vueltas 21    
18 Brazil P. Fittipaldi
M. Espirito Santo
Canada C. Cumming Pratt Miller Motorsports 		73 ORECA LMP2 07 336

+7 Vueltas

12:02'40.975

 7.172 23    
19 United Kingdom O. Jarvis United States S. Lucas
J. Field Intersport Racing
 37 ORECA LMP2 07 334

+9 Vueltas

12:02'59.613

 2 Vueltas 17    
20 United Kingdom R. Gunn Canada R. Angelis Spain A. Riberas Aston Martin THOR Team 23 Aston Martin Valkyrie 331

+12 Vueltas

12:02'58.236

 3 Vueltas 18    
21 Austria P. Eng Germany M. Wittmann Denmark K. Magnussen BMW M Team WRT 25 BMW M Hybrid V8 329

+14 Vueltas

12:02'21.548

 2 Vueltas 17    
22 Austria T. Preining Austria K. Bachler Switzerland R. Feller Manthey 911 Porsche 911 GT3 R (992) 321

+22 Vueltas

12:01'51.487

 8 Vueltas 13    
23 United Kingdom N. Tandy
H. King
Belgium A. Picarello AO Racing 		77 Porsche 911 GT3 R (992) 321

+22 Vueltas

12:01'52.917

 1.430 13    
24 United States T. Milner Netherlands N. Catsburg
N. Varrone Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports
 4 Corvette Z06 GT3.R 321

+22 Vueltas

12:01'56.727

 3.810 13    
25 Spain A. Garcia United Kingdom A. Sims Germany M. Kirchhofer Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports 3 Corvette Z06 GT3.R 321

+22 Vueltas

12:02'03.914

 7.187 13    
26 United States N. Verhagen United States C. de Phillippi Germany M. Hesse Paul Miller Racing 1 BMW M4 GT3 EVO 321

+22 Vueltas

12:02'05.014

 1.100 13    
27 United Kingdom B. Barker Norway D. Olsen Germany M. Rockenfeller Ford Racing 64 Ford Mustang GT3 321

+22 Vueltas

12:02'05.538

 0.524 14    
28 United Kingdom J. Calado
R. Agostini
Spain M. Molina Triarsi Competizione 		033 Ferrari 296 GT3 321

+22 Vueltas

12:02'26.091

 20.553 13    
29 Germany C. Mies Belgium F. Vervisch
S. Priaulx Ford Racing
 65 Ford Mustang GT3 321

+22 Vueltas

12:03'16.555

 50.464 20    
30
M. Esterson
N. Johnson
D. MacDonald RLL Team McLaren
 59 McLaren 720S GT3 EVO 320

+23 Vueltas

12:02'17.213

 1 Vuelta 13    
31 Italy A. Caldarelli United Kingdom S. Mitchell France F. Perera Pfaff Motorsports 9 Lamborghini Temerario GT3 320

+23 Vueltas

12:03'22.218

 1'05.005 15    
32 France S. Mann France L. Wadoux Italy A. Fuoco Af Corse 21 Ferrari 296 GT3 318

+25 Vueltas

12:02'06.109

 2 Vueltas 15    
33 United Kingdom T. Gamble Brazil D. Barrichello Canada Z. Robichon Heart Of Racing Team 27 Aston Martin Vantage GT3 Evo 318

+25 Vueltas

12:02'06.855

 0.746 14    
34 United States A. Adelson Australia T. Sargent United Kingdom C. Ilott Wright Motorsports 120 Porsche 911 GT3 R (992) 318

+25 Vueltas

12:02'13.193

 6.338 16    
35 Australia S. Andrews Netherlands L. Hodenius
J. Roe Lone Star Racing
 80 Mercedes-AMG GT3 318

+25 Vueltas

12:02'14.334

 1.141 15    
36 United States P. Gallagher United States R. Foley
F. Selldorff Turner Motorsport
 96 BMW M4 GT3 EVO 318

+25 Vueltas

12:02'14.751

 0.417 17    
37 Canada O. Fidani United Kingdom M. Bell Germany L. Kern 13 Autosport 13 Corvette Z06 GT3.R 318

+25 Vueltas

12:02'17.657

 2.906 14    
38 United States M. Franco Spain A. Costa Italy L. Patrese Conquest Racing 34 Ferrari 296 GT3 318

+25 Vueltas

12:02'42.561

 24.904 16    
39 United States J. Walker United States T. Bechtolsheimer United States J. Hand Gradient Racing 66 Ford Mustang GT3 318

+25 Vueltas

12:03'15.671

 33.110 15    
40 United States M. Filippi Ireland C. Eastwood Turkey S. Yoluc DXDT Racing 36 Corvette Z06 GT3.R 317

+26 Vueltas

12:02'18.368

 1 Vuelta 17    
41 United Kingdom J. Hawksworth United Kingdom B. Barnicoat United States K. Kirkwood Vasser Sullivan Racing 14 Lexus RC F GT3 316

+27 Vueltas

12:02'33.131

 1 Vuelta 14    
42 Belgium J. Heylen United States D. Machavern United States S. Pumpelly RS1 28 Porsche 911 GT3 R (992) 312

+31 Vueltas

12:02'50.072

 4 Vueltas 16    
43 France T. Dillmann United States B. Garg
J. Clarke Inter Europol Competition
 43 ORECA LMP2 07 303

+40 Vueltas

12:02'33.266

 9 Vueltas 19    
dnf Italy R. Pera
M. Schuring
United States R. Hardwick Team Manthey 		912 Porsche 911 GT3 R (992) 302

+41 Vueltas

11:24'50.727

 1 Vuelta 13   Abandono
dnf
S. Monk
Brazil F. Fraga
J. Altzman Myers Riley Motorsports
 16 Ford Mustang GT3 279

+64 Vueltas

10:30'35.103

 23 Vueltas 13   Abandono
46 United States A. Telitz Denmark B. Pedersen United States F. Montecalvo Vasser Sullivan Racing 12 Lexus RC F GT3 268

+75 Vueltas

12:02'35.318

 11 Vueltas 14    
dnf France V. Hasse-Clot United States R. van der Steur France S. Baud van der Steur Racing 19 Aston Martin Vantage GT3 Evo 239

+104 Vueltas

9:04'30.601

 29 Vueltas 13   Abandono
dnf
S. Noble
United States J. Hart Germany L. Stolz Winward Racing 		48 Mercedes-AMG GT3 223

+120 Vueltas

8:52'50.121

 16 Vueltas 13   Abandono
dnf
O. Triarsi
United States K. Koch United States R. Megennis Triarsi Competizione 		023 Ferrari 296 GT3 208

+135 Vueltas

8:00'31.170

 15 Vueltas 11   Abandono
dnf Sweden H. Hedman Italy G. Altoè United Kingdom C. Stevenson Dragonspeed 81 Corvette Z06 GT3.R 155

+188 Vueltas

9:01'02.986

 53 Vueltas 8   Abandono
dnf Costa Rica D. Formal United States T. Hindman United States G. Doyle Wayne Taylor Racing 45 Lamborghini Huracan GT3 EVO2 150

+193 Vueltas

5:46'01.644

 5 Vueltas 8   Abandono
dnf United States B. Iribe Switzerland F. Schandorff United Kingdom O. Millroy Inception Racing 70 Ferrari 296 GT3 111

+232 Vueltas

4:20'52.450

 39 Vueltas 6   Abandono
dnf Brazil D. Serra Italy D. Rigon Italy A. Pier Guidi Risi Competizione 62 Ferrari 296 GT3 76

+267 Vueltas

2:51'17.129

 35 Vueltas 2   Abandono
dnf United States R. Ward Switzerland P. Ellis Netherlands I. Dontje Winward Racing 57 Mercedes-AMG GT3 76

+267 Vueltas

2:51'19.161

 2.032 3   Abandono
dns
G. Kraut
Australia J. Burdon
S. Fielding JDC/Miller Motorsports
 79 ORECA LMP2 07 0

 

        
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