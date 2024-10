IMSA Petit Le Mans: Cadillac gana tras un espectacular adelantamiento

El Cadillac Racing #01 partió desde la cuarta posición en la carrera de 10 horas en Road Atlanta, pero el equipo formado por Renger van der Zande, Scott Dixon y Sébastien Bourdais sufrió algunos contratiempos desde el comienzo. El conjunto tuvo problemas con los sensores, lo que les obligó a pasar dos veces por el pitlane, y aunque allí se pudo resolver, los dejó una vuelta por detrás.

Al final consiguieron regresar al giro del líder, pero la larga prueba sin banderas amarillas hizo que no pudieran progresar mucho. Sin embargo, en el último periodo de Caution se desencadenó la batalla por el triunfo entre el Cadillac #01, el Porsche Penske Motorsport #6, el Porsche Penske Motorsport #7 y el BMW Team RLL #25.

Todo terminó siendo un duelo entre Renger van der Zande y Nick Tandy, mientras que el en Porsche #7 eran conscientes de que tenían lo suficiente para cosechar el título y no participaron en el duelo. El neerlandés dio caza al británico y lo adelantó a falta de quince minutos con un impresionante adelantamiento en la primera curva.

Fue la primera vuelta en la que el coche de Chip Ganassi Racing lideraba la carrera, así que las cosas pintaban bien para Cadillac, hasta que en los últimos compases, los faros del V-Series.R tuvieron problemas técnicos y estuvieron a punto de otra visita obligada al pitlane. Sin embargo, los organizadores de la carrera no intervinieron, con lo que tras diez horas de carrera, Renger van der Zande cruzó la meta victorioso en la que fue su última carrera de la IMSA en representación de la marca estadounidense.

"Había un poco de pelea en la discoteca, ¡pero me gustan las discotecas!", bromeó tras la cita. "Tenemos un manual de Cadillac, y está lleno de botones y muchas opciones, así que empecé a pulsar todo tipo de botones, pero aún así no era suficiente. Entonces se quedó atascado y me dijeron que pulsara el botón blanco, así que lo pulsé y funcionó, así que recuperamos las luces".

Sobre ese adelantamiento a Nick Tandy, fue claro: "Era el único movimiento que podía hacer, estuve detrás de Tandy durante un rato y él era muy rápido en las rectas. Cada vez se escapaba seis o siete coches [de distancia], pero nosotros volvíamos a ser muy rápidos en las curvas, teníamos el vehículo a punto para la primera y tercera curva, ahí sí que podía recuperar mucho, el coche iba genial".

El Porsche #6 terminó en segunda posición, a poco más de dos segundos, mientras que el #7 fue tercero, pero le bastó para ganar los campeonatos de constructores y pilotos. En LMP2, la victoria fue para el #11 del TDS Racing, que empezó la carrera segundo, ya que Ben Keating y el #2 United Autosports USA se vieron involucrados en un incidente que también afectó al #4 Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports.

En GTD Pro, la victoria fue para el Lamborghini #19 de, Iron Lynx cnon Jordan Pepper, Mirko Bortolotti y Franck Perera, que se impusieron al Ferrari Risi Competizione #62 de Daniel Serra, Davide Rigon y Alessandro Pier Guidi, mientras que en GTD, ganó el Ferrari #34 Conquest Racing de Albert Costa Balboa, Cedric Sbirrazzuoli y Manny Franco.

Resultados la IMSA en Petit Le Mans

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!