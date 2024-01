Récord de mujeres piloto en las 24 Horas de Daytona 2024: ¿quiénes son?

Las 24 Horas de Daytona comenzarán el sábado 27 de enero de 2024, y tendrá un número récord de nueve mujeres en la lista de inscritos. La prueba inaugural de la IMSA se celebrará en el Daytona International Speedway de Florida, y es uno de los eventos más esperados del calendario de carreras de resistencia con coches deportivos y prototipos.

La cita, que comenzó en 1966 con su actual formato de 24 horas, se disputa en el trazado Sports Car Course, de 5,73 km de longitud, y un total de 59 coches competirán en cuatro categorías [GTP, LMP2, GTD Pro y GTD].

Participarán pilotos de todo el mundo, entre ellos nueve mujeres, dos más que en 2023, con un equipo, el Iron Dames, que estará formado íntegramente por féminas, mientras que el Gradient Racing, Wayne Taylor Racing con Andretti y AF Corse también contarán con mujeres en su alineación.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre las mujeres piloto de las 24 Horas de Daytona:

Participaciones en las 24 Horas de Daytona: 11

Mejor resultado en las 24 Horas de Daytona en su categoría: 2ª (2018)

Katherine Legge tomará parte por duodécima vez en las 24 Horas de Daytona tras debutar en la prueba en 2007, cuando formaba parte de las Grand-Am Series. La piloto británica correrá en el Acura NSX GT3 para Gradient Racing, junto a Sheena Monk, Tatiana Calderón y Stevan McAleer.

Una habitual de las carreras de coches deportivos en Estados Unidos desde 2013, cuando competía con el innovador DeltaWing, cuenta con cuatro victorias en la categoría GTD de la IMSA, todas ellas con vehículos de Acura. Está a tiempo completo en la IMSA, y el año pasado participó por tercera vez en las 500 Millas de Indianápolis de la IndyCar. También tiene experiencia previa en la Champ Car, DTM, Fórmula E y probó un coche de Fórmula 1 con Minardi en 2005, después de convertirse en la primera mujer en ganar una carrera de la Toyota Atlantic en Long Beach a principios de ese año.

Participaciones en las 24 Horas de Daytona: 1

Mejor resultado en las 24 Horas de Daytona en su categoría: 4ª (2023)

Sheena Monk se unirá a Katherine Legge en el Gradient Racing para su segunda participación en las 24 Horas de Daytona. En su año de debut en 2023, la estadounidense terminó cuarta en la categoría GTD con la británica, Mario Farnbacher y Marc Miller.

Es la compañera de equipo de la inglesa tiempo completo de en la IMSA. Anteriormente compitió en la categoría norteamericana de la Lamborghini Super Trofeo y en la IMSA Michelin Pilot Challenge.

Participaciones en las 24 Horas de Daytona: 1

Mejor resultado en las 24 Horas de Daytona en su categoría: 16ª (2020)

Tatiana Calderón regresa a las 24 Horas de Daytona por primera vez desde 2020 como parte del Gradient Racing junto a Katherine Legge, Sheena Monk y Stevan McAleer. La colombiana, cuya anterior experiencia en Daytona con un Lamborghini Huracan GT3 se vio truncada por un incendio, cuenta con una amplia experiencia en carreras de resistencia tras pasar dos años con el Richard Mille Racing LMP2 en las European Le Mans Series y en el WEC, además de que el año pasado también pilotó un coche P2 en las ELMS con el equipo Virage.

La ex de Fórmula 2, IndyCar y Super Fórmula fue la primera mujer en subir al podio en la Fórmula 3 británica, además de ser la primera en liderar una vuelta en el Campeonato Europeo de Fórmula 3 de la FIA. El mejor resultado de Tatiana Calderón en monoplazas llegó cuando terminó segunda tras Pietro Fittipaldi en el Campeonato MRF Challenge Fórmula 2000 en la temporada 2015-16.

Participaciones en las 24 Horas de Daytona: 2

Mejor resultado en las 24 Horas de Daytona en su categoría: 16ª (2020)

Rahel Frey competirá para el Iron Dames, dirigido por Iron Lynx, junto a sus compañeras de equipo de 2023, Sarah Bovy, Michelle Gatting y Doriane Pin. Es la más experimentada del cuarteto que compartirá el Lamborghini Huracán GT3 Evo2, tras haber pilotado también con Katherine Legge, Tatiana Calderón y Christina Nielsen en 2020.

La suiza, antiguo piloto oficial de Audi en GT, tomó la primera de sus cinco salidas en las 24 Horas de Le Mans en 2010, tras una campaña en la que ganó carreras en el Campeonato Alemán de Fórmula 3. Junto con Michelle Gatting y Sarah Bovy, Frey terminó segunda en la categoría GTE Am del WEC el pasado curso, y ganó la última carrera del en Bahrein.

Participaciones en las 24 Horas de Daytona: 1

Mejor resultado en las 24 Horas de Daytona en su categoría: 18ª (2023)

Sarah Bovy ya es una parte consolidada de la alineación del Iron Dames, y hará su segundo intento en las 24 Horas de Daytona con el Lamborghini dirigido por Iron Lynx. La piloto belga se unió al equipo en 2021, dando estabilidad a su carrera por primera vez, y desde entonces ha sido un elemento básico de su alineación en el WEC y las 24 Horas de Le Mans.

Sarah Bovy se convirtió en la primera mujer piloto en marcar una pole position de su categoría en el WEC, en Monza en 2022, y logró otras tres más la temporada pasada. Su equipo se quedó a las puertas del podio de GTE Am en Le Mans en 2023, al terminar cuarto con Rahel Frey y Michelle Gatting.

Participaciones en las 24 Horas de Daytona: 1

Mejor resultado en las 24 Horas de Daytona en su categoría: 18ª (2023)

Doriane Pin volverá a las 24 Horas de Daytona tras debutar en 2023 con las Iron Dames. Recién incorporada a la plantilla junior de Mercedes, la francesa disputará la F1 Academy en 2024 con Prema tras terminar segunda en un programa a tiempo parcial del Campeonato del Sudeste Asiático de Fórmula 4 de 2023, su primera incursión en monoplazas.

Aunque solo tiene 20 años, acumuló mucha experiencia en carreras de coches deportivos desde que se unió al equipo en 2021. La ganadora del título Ferrari Challenge de 2022 también ganó en la categoría Gold Cup en las 24 Horas de Spa-Francorchamps de ese año junto a sus compañeras, Rahel Frey, Sarah Bovy y Michelle Gatting. También tuvo una gran actuación el año pasado en su primera temporada completa en el WEC con Prema en la categoría LMP2, junto a los pilotos de fábrica de Lamborghini, Mirko Bortolotti y Daniil Kvyat.

Participaciones en las 24 Horas de Daytona: 1

Mejor resultado en las 24 Horas de Daytona en su categoría: 18ª (2023)

Michelle Gatting ha formado parte de la alineación de Iron Dames desde que el equipo de Deborah Mayer hizo su debut en las 12 Horas del Golfo de 2018, y hará su segundo intento en las 24 Horas de Daytona de 2024 junto a sus compañeras habituales, Dorian Pin, Sarah Bovy y Rahel Frey. La piloto danesa está preparada para hacer doblete en el WEC y en la categoría LMGT3 de las European Le Mans Series con el conjunto en 2024.

Al igual que la francesa, Michelle Gatting se proclamó campeona de Ferrari Challenge Europe en 2021, y subió al podio en la VW Scirocco R-Cup monomarca en 2013.

Participaciones en las 24 Horas de Daytona: 1

Mejor resultado en las 24 Horas de Daytona en su categoría: 6ª (2023)

Ashton Harrison se unirá a Wayne Taylor Racing junto a sus compañeros de equipo, Kyle Marcelli, Danny Formal y Graham Doyle en su Lamborghini Huracán GT3 Evo2 para su segunda participación en Daytona. La estadounidense comenzó su carrera en el Lamborghini Super Trofeo y cuenta con varias victorias en su categoría, antes de graduarse con éxito en las carreras de GT3.

La norteamericana ganó el título Pro-Am de GT World Challenge America en 2022 con Mario Farnbacher en un Acura NSX de Racer's Edge, y la dupla terminó segunda en la categoría Pro la temporada pasada, además de sumar una incursión a tiempo parcial en IMSA.

Participaciones en las 24 Horas de Daytona: -

Mejor resultado en las 24 Horas de Daytona en su categoría: -

Lilou Wadoux, con un contrato con Ferrari, debuta en las 24 Horas de Daytona en un ORECA-Gibson 07 de AF Corse que compartirá con Nicklas Nielsen, Matthieu Vaxiviere y Luis Pérez Companc. Es la única mujer piloto que compite en la categoría LMP2.

La francesa se convirtió el pasado año en la primera mujer en conseguir una victoria en el WEC cuando su Ferrari Richard Mille AF Corse se hizo con el triunfo en GTE Am en Spa-Francorchamps. Anteriormente ganadora del Porsche Sprint Challenge en 2021, impresionó en la Alpine Elf Europa Cup antes de ganarse un asiento en el ORECA de Richard Mille Racing para el WEC en 2022 junto a la leyenda de los rallies, Sébastien Ogier, además de que participó en Watkins Glen para el equipo P2 de AF en la IMSA.

El primer año en que las 24 Horas de Daytona contaron con mujeres fue 1966, cuando dos equipos exclusivamente femeninos se inscribieron en la carrera de resistencia. Rosemary Smith y Sierra "Smokey" Drolet condujeron su Sunbeam Alpine hasta el 30º puesto de la general y el sexto de su categoría, la S2.0.

La segunda participó en la carrera de resistencia cuatro veces entre 1966 y 1970, pero también compitió regularmente en eventos del Sports Car Club of America. La norteamericana consiguió dos victorias a lo largo de su trayectoria, incluyendo la Courtland preliminar de 1960 y la Nassau de 1962.

La primera también tuvo una exitosa carrera en el automovilismo, ganando las Copas Tulipán de 1958 y 1965 con su compañera Valerie Domleo. La piloto irlandesa también venció en el Rally Circuit of Ireland de 1964, el Rally Cork 20 de 1969, y varios premios más en el Rally de Escocia y el Rally de los Alpes.

Junto al equipo femenino de Sierra Drolet y Rosemary Smith en 1966, estaban las Ring Free Motor Maids, con Janet Guthrie, Donna Mae Mims y Suzy Dietrich, cuyo Sunbeam terminó en el 32º lugar de la general. Fueron las primeras mujeres en ganar una categoría en las 24 Horas de Daytona, ya que fue el único equipo que terminó en S1.6.

La mayoría de las mujeres que participaron en las 24 Horas de Daytona lo hicieron en equipos mixtos, aunque en 1966, 1967, 1977, 1994, 2020 y 2023 lo hicieron únicamente mujeres. Katherine Legge es la piloto con más participaciones en las 24 Horas de Daytona, y en 2024 sumará su duodécima vez en la carrera de resistencia.

El récord lo ostentaba anteriormente Lyn St. James, que tomó la salida en siete ediciones, y consiguió dos victorias en la categoría GTO en 1987 y 1990, además de que fue la primera mujer en ganar el premio al Novato del Año de las 500 Millas de Indianápolis en 1992 .Lyn St. James ostentó la marca de ser la más veterana, con 45 años, hasta que Jimmie Johnson se hizo con él a los 46 en 2022.

