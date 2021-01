Kubica debutará en resistencia en las 24h de Daytona 2021

Kubica y Habsburg estarán acompañados en la mítica prueba de resistencia en Florida por Anders Fjordbach y Dennis Andersen, que también competirán por el equipo en el Mundial de Resistencia de la FIA junto con el múltiple ganador de las 24 horas de Le Mans, Jan Magnussen.

Esta sería la primera carrera de Kubica en un prototipo, aunque el piloto polaco ha probado en el pasado los LMP1 de Ginetta y ByKolles, así como un LMP2 de Dallara.

Habsburg, mientras tanto, hará su segunda aparición en la ronda del IMSA WeatherTech SportsCar, tras ser parte de la alineación del JOTA Sport en 2018 junto a Ho-Pin Tung, Alex Brundle y Antonio Félix da Costa.

Tanto Kubica como Habsburg corrieron en el DTM el año pasado, para los equipos ART BMW y WRT Audi, respectivamente, y fueron los dos únicos pilotos privados que consiguieron un podio en lo que resultó ser la última temporada de la categoría bajo las regulaciones de la Class One.

Desde entonces, Kubica ha sugerido insistentemente que no volvería al DTM en la llegada de la era GT3 en 2021, pero estaba muy interesado en competir en la serie NLS de Nordschleife que sigue las mismas reglas.

"Este es un nuevo desafío y experiencia para mí, ya que en el pasado me he centrado principalmente en las carreras de velocidad", dijo Kubica.

"Las carreras de resistencia requieren un enfoque diferente: compartes el coche con tus compañeros de equipo, con quienes estoy feliz de participar en este desafío, y también espero llegar a la meta de esta exigente carrera con ellos".

"El coche también es nuevo, ya que es la primera vez que correré con un ORECA LMP2, pero espero una transición tranquila, incluso cuando comparta el tiempo de conducción, para que podamos centrarnos en nuestro trabajo y preparación para la carrera".

Habsburg dijo que la experiencia que ha adquirido en los últimos dos años en el DTM le será útil en la apertura de la temporada de la IMSA, y espera que su rendimiento le permita estar en las 24 horas de Le Mans con un equipo LMDh/Hypercar en el futuro.

El piloto austriaco también correrá en las Asian Le Mans Series el próximo mes con Algarve Pro G-Drive.

"Las 24 horas de Daytona es un punto culminante de mi carrera hasta ahora", dijo Habsburg. "Fue mi primera carrera de 24 horas y estaba totalmente hipnotizado por ella, no se parecía a nada que hubiera experimentado antes".

"No puedo esperar a volver, definitivamente lo afrontaré con más experiencia y con la madurez que he desarrollado en el último par de años compitiendo en DTM y en las 24 horas de Spa, pero espero no perder nunca esa emoción".

"Ya lo he dicho antes, ser un profesional en las 24 horas de Le Mans es un objetivo claro para mí y parece más alcanzable que nunca con la introducción del Hypercar y el LMDh".

"Hay tiempos emocionantes por delante en las carreras de resistencia, así que estoy agradecido a High Class Racing por darme la oportunidad de asegurarme de estar en el lugar correcto ahora mismo. Le daré al equipo todo lo que tengo para obtener un gran resultado en Daytona".

