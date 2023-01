Cargar el reproductor de audio

Kevin Magnussen reveló que tendrá que someterse a una intervención quirúrgica en una de sus manos. Los médicos le encontraron un quiste en una de sus muñecas, lo que le venía causando dolores en la articulación durante los últimos tiempos.

Dicho quiste deberá ser retirado antes de que comience el curso de Fórmula 1, programado para el primer fin de semana del próximo mes de marzo. El procedimiento, que es "inofensivo", le obligará a tener que tomarse un par de semanas de descanso, lo que pone en jaque su participación en las 24 Horas de Daytona.

Magnussen tenía previsto tomar parte de la prueba inaugural de la IMSA, los próximos 28 y 29 de enero. Además, había llegado a un acuerdo para compartir el Porsche 911 GT3 de MDK Motorsport con Jan Magnussen (su padre), Mark Kvamme y Trenton Estep.

"Me dolía la muñeca, así que fui al médico para que me la mirara y me encontraron un quiste", explicó el piloto nórdico. "Hay que extirparlo ahora para que pueda estar listo para la temporada de F1".

"Es un procedimiento inofensivo, pero probablemente tenga que descansar un par de semanas. Tengo que esperar a ver qué dice el médico, pero es poco probable que pueda correr en Daytona".

La de Daytona iba a ser la segunda carrera en la que padre e hijo compartiesen volante para el equipo con sede en Ohio, después de haber competido en las 12 Horas del Golfo en Abu Dhabi el pasado mes de diciembre.

La pareja también pilotó junta en las 24 Horas de Le Mans en 2021 con un ORECA-Gibson 07 LMP2 de High Class Racing.

Kvamme, propietario y piloto del equipo MDK Motorsports: "Es una situación desafortunada para nosotros, pero la familia MDK Motorsports apoya plenamente a Kevin. El calendario de Kevin en la F1 tiene la máxima prioridad, y cuanto antes esté en condiciones de luchar, mejor".

"Los médicos decidirán si podrá correr con nosotros. Si no, encontraremos otra oportunidad para correr juntos".

Esta iba a ser la tercera participación de Kevin Magnussen en la clásica cita de resistencia, después de haber disputado las ediciones de 2021 y 2022 con un Cadillac DPi-V.R del Chip Ganassi Racing. En 2021 terminó quinto.

Daytona iba a ser la única carrera de la IMSA para él, antes de iniciar su preparación para la nueva temporada de F1 con Haas.

