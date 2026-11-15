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Las dudas con la normativa del WEC 2030: supresión del BoP, coches 'copia y pega', y más

Los constructores del WEC ya están debatiendo sobre el futuro de la categoría reina para contar con una plataforma convergente real, que una definitivamente a LMH y LMDh. Hay múltiples propuestas, pero cada uno tiene también sus propias necesidades.

Francesco Corghi Giacomo Rauli

Editado: 15 nov 2026, 8:36

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Aún quedan tres años, pero el tiempo apremia y los constructores empiezan a reclamar a gritos que se llegue a un acuerdo definitivo sobre el reglamento del Mundial de Resistencia para 2030, que definirá la nueva era de los prototipos.

En lo que todos están de acuerdo es en que, tanto en las 24 Horas de Le Mans como en el WEC en general, los coches deben volver a contar con una plataforma única, que garantice que todos puedan rendir al máximo de sus posibilidades. Ello sin tener que recurrir (o verse envueltos) en problemas relacionados con diferencias demasiado marcadas, que requieren artimañas para intentar igualar el rendimiento, como el Balance of Performance.

Los primeros en dar muestras de 'impaciencia' al respecto han sido Porsche Motorsport y Acura-Honda HRC, que han lanzado un llamamiento para que se pueda contar con algo más concreto ya a finales de este 2026.

Mientras tanto, los demás fabricantes sentados a la mesa de negociaciones técnico-políticas también se han formado sus respectivas ideas sobre cómo habrá que proceder. En Monza, Motorsport.com aprovechó la ocasión para recabar algunas opiniones de los expertos del sector, con ideas interesantes surgidas de las distintas entidades.

#50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen

Foto de: AG Photo

El BoP, erradicado

Hablando precisamente del BoP, Ferrari está convencida de que prescindir de él ya facilitaría la gestión de las cosas, tal y como se había solicitado para el reglamento actualmente en vigor, pero sin obtener una respuesta positiva por parte de los fabricantes rivales.

"El campeonato gozaría de una mayor meritocracia y eliminaría discusiones inútiles sobre el tema, sobre todo después de que este año el WEC haya dejado de hacer pública cualquier información sobre el BoP. Tenemos una excelente oportunidad para 2030", declaró Antonello Coletta, jefe del Departamento de Resistencia de Maranello.

"Empezamos con dos plataformas diferentes, dos ideas diferentes. Ahora, estamos todos juntos alrededor de la mesa para definir y contar con una plataforma única con la que podamos redactar las normas de forma muy clara. El objetivo final para nosotros debería ser eliminar el BoP. Si recordáis, surgió con las diferentes plataformas LMDh y LMH, debido a la tracción integral, la tracción a dos ruedas y demás".

"Pero si contamos con una plataforma única, tendremos una excelente oportunidad de organizar los campeonatos basándonos en la meritocracia y la competición, sin discusiones en cada carrera sobre el BoP y demás. Este es nuestro sueño, pero no consideramos que su abolición sea obligatoria para continuar con nuestro compromiso en el WEC".

"Para nosotros, es imprescindible tener la posibilidad de fabricar el coche al 100% en nuestras propias instalaciones; después, ya veremos si hay o no BoP. El debate es muy complicado, muy abierto. Hoy en día, tenemos un BoP que sube y baja. Si su incidencia fuera en un porcentaje reducido, podría ser una solución. Debemos tener una intervención marginal, no muy marcada. Nuestra idea es eliminarlo por completo o tener solo un poco de BoP".

"Nuestra idea es que las carreras de resistencia sean una buena oportunidad para probar algunas piezas del coche y trasladarlas a los vehículos de calle. Hoy en día, la tracción integral moderna, tanto en versión eléctrica como híbrida, es el futuro. Para Ferrari, contar con tracción integral sería probablemente lo mejor. Pero, aparte de nosotros y otros dos fabricantes, al resto no le interesa. Está claro que sería complicado mantener la tracción integral".

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota TR010: Sébastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa

Foto de: AG Photo

La plataforma única no es la única solución

En la misma situación que Ferrari se encuentra Toyota, otra marca que desde hace años ha apostado por la plataforma LMH, en la que ya estaba trabajando mucho antes de que en 2020 se aprobara la normativa actual.

"Todas las decisiones corresponden a la FIA y al ACO; no he oído hablar de un aplazamiento del reglamento, así que para mí esto es una novedad. Pero más que el calendario de cuándo se introducirá, para nosotros lo que cuenta sobre todo es el contenido del reglamento, que aún se está elaborando", afirmó David Floury, director técnico del equipo japonés, campeón del mundo de 2026.

"La plataforma única se ha propuesto como formato y como principal factor de apoyo, pero, sinceramente, no estamos convencidos de que pueda ser un factor determinante. Sin duda, será de ayuda, pero creo que hay otros aspectos que hay que tener en cuenta además de la plataforma única: no debemos pensar que, al adoptarla, todos los coches podrán registrar exactamente el mismo tiempo por vuelta".

"Los problemas a los que nos hemos enfrentado hasta ahora no se resolverán de repente con ella, y sería un error pensar eso. Quiero decir que nos alegra ver una plataforma común, tiene sentido. Si echamos la vista atrás, las dos plataformas distintas, LMDh y LMH, eran necesarias porque el llamado reglamento LMH, sobre el que se inició el debate en 2018, tenía como objetivo contar con un nuevo reglamento exclusivo para el WEC".

"Luego, surgió la oportunidad de armonizar lo que la IMSA había empezado a planificar a partir de 2020, poniendo en marcha el proceso a principios de ese año; existía la posibilidad de intentar armonizar ambos reglamentos, de intentar unirlos aunque no fueran exactamente idénticos, y así se hizo".

"Creo que hemos sido testigos de un proceso de convergencia bastante satisfactorio, que ha reunido a coches procedentes de dos reglamentos diferentes, con prestaciones y perfiles de velocidad muy similares, etcétera. Los reglamentos son distintos, pero con el tiempo hemos eliminado gran parte de las diferencias en términos de prestaciones", siguió.

"En definitiva, si hoy se analiza la situación con objetividad, creo que se aprecian más diferencias entre el mejor y el peor LMH, y entre el mejor y el peor LMDh, que entre el mejor LMDh y el mejor LMH. Creo que la idea de alinear a todos con el mismo reglamento no lo resolverá todo, pero sin duda es positivo apoyar la introducción de uno único".

"Las dos normativas tienen su origen en que el WEC ya estaba preparado y, posteriormente, la IMSA comenzó a buscar la convergencia, lo que nos permitirá contar con nueve fabricantes en la parrilla el año que viene; y resulta bastante satisfactorio haber pasado por este proceso en lugar de tener tres fabricantes en la IMSA y tres en el WEC".

"Gracias a la convergencia, ha sido posible involucrar a muchos más fabricantes, lo cual es positivo. Debemos mantener este impulso y asegurarnos de poder involucrar a un gran número de marcas en este ámbito. Se trata de encontrar la mejor manera de alcanzar este objetivo, a través de un nuevo reglamento que se mantendrá inalterable para siempre".

Es difícil hacerlo mejor, pero hay que intentarlo

Aston Martin Racing también se ha sumado a la plataforma LMH, pero sin equipar su Valkyrie con el sistema híbrido. Esto, de por sí, podría suponer un giro muy importante y que hay que evaluar con atención para la marca británica, cuyo programa cuenta principalmente con el apoyo del equipo Heart of Racing, que por el momento se mantiene "a la espera".

"Tengo curiosidad por ver cuál será la dirección definitiva. Se ha hablado mucho al respecto, con opiniones encontradas y diversas propuestas sobre cómo debería estructurarse el próximo reglamento. Pero hasta que no tengamos un panorama preciso de cuáles serán las nuevas normas, es difícil emitir un juicio. Por el momento, solo es un proyecto, algo que concierne al futuro", declaró el jefe del equipo estadounidense, Ian James.

"Desde el punto de vista de un director de equipo y de Heart of Racing, lo que queremos es simplemente un reglamento que garantice la igualdad de condiciones y permita a todos desarrollar un coche y competir juntos. Entendemos que es necesario intervenir, ya sea mediante una plataforma técnica más restrictiva o una reducción de algunas de las diferencias que actualmente se permiten".

"Pero, como se suele decir, esta es la época dorada de las carreras de resistencia, con todos estos fabricantes presentes y un nivel de competición realmente alto. No necesitamos alejarnos demasiado de lo que tenemos hoy. Es difícil imaginar que se pueda llegar a algo aún mejor. Solo podemos esperar que así sea".

#19 Genesis Magma Racing Genesis GMR-001: Mathieu Jaminet, Paul-Loup Chatin, Daniel Juncadella

Foto de: AG Photo

¿Copiar y pegar para adelantarse a los tiempos?

También resultó muy interesante lo que comentó Cyril Abiteboul, director del equipo Genesis Magma Racing, tras la primera temporada del GMR-001 LMDh y con una visión de futuro que incluye la expansión de la marca coreana.

"Tenemos que saber prácticamente todo, pero por el momento no hay nada. Nos gustaría disponer ya, más o menos, de un conjunto de normas, para poder diseñar y construir el coche en 2028 y, a continuación, comenzar las pruebas en 2029. El trabajo debería comenzar en 2027, pero sabemos que no es exactamente así y somos conscientes de que los plazos tendrán que ser un poco más ajustados. Sin duda, nos gustaría contar con un reglamento a mediados de 2027, para poder actuar de forma concreta, y no solo con declaraciones de intenciones. La decisión aún está por tomar y, mientras no tengamos un reglamento, es difícil confirmar esa intención", advierte el directivo francés.

"Además, es muy probable que queramos ir más allá de lo que hemos hecho con esta generación de coches. En cuanto a la próxima, nos gustaría aprovechar una mayor flexibilidad en la forma de desarrollar nuestro propio proyecto, a través de la convergencia. Esto permitirá la coexistencia tanto del modelo LMH como del LMDh, pero no sé exactamente de qué manera. Por ahora, me he hecho una idea, pero no es el momento de entrar en detalles, salvo que probablemente será necesario reforzar el equipo con más diseñadores, quizá más bancos de pruebas y más instalaciones. Y estas cosas llevan tiempo, por eso necesitamos que el reglamento entre en vigor lo antes posible".

"¿Es mejor 2030 o posponerlo hasta 2031? Por el momento, creo que es posible tener el reglamento listo para 2030; después, todo depende de las ambiciones y de la magnitud del cambio previsto. Porque si se trata simplemente de copiar y pegar este coche, podríamos tenerlos ya en 2029. Si, por el contrario, se quieren coches de otro tipo, probablemente ya sea demasiado tarde para 2031".

"Las preguntas son: ¿hasta qué punto queremos cambiar? ¿Cuál es la visión del promotor del campeonato? ¿Queremos cambiar el formato? ¿Queremos una combinación de vehículos eléctricos, energía electrificada y motores de combustión interna? Antes de debatir los detalles del reglamento técnico, lo que debemos entender y en lo que estamos dispuestos a trabajar es una respuesta a estas preguntas. Y, partiendo de ahí, podremos actuar de forma específica sobre el reglamento técnico".

McLaren MCL-HY, pruebas en Magny-Cours

Foto de: McLaren

Sin grandes cambios

Luego, están las opiniones de quienes se incorporarán ahora al WEC, como por ejemplo McLaren, que se encuentra, por un lado, con un MCL-HY LMDh completamente nuevo listo para debutar en 2027 en la clase Hypercar y, por otro, con la incógnita sobre el futuro, sin saber qué parte de este coche podrá resultar útil, en su caso, para años venideros.

"De cara a 2030, creo que lo fundamental reside en los cimientos que han llevado a la categoría Hypercar del WEC y la IMSA al nivel actual: hay un valor real, con nueve fabricantes. Sería fantástico que fueran diez, pero sigue siendo una cifra increíble para un Mundial. Sabemos bien, por haber estado en el mundo del automovilismo a nivel mundial, que una situación así es muy poco habitual; en el ámbito de las carreras de resistencia, probablemente nunca se había dado antes. La fórmula actual funciona a la perfección y no hay que cambiarla en absoluto", explica el director del equipo, James Barclay.

"La visión es clara: debemos evitar caer en los errores del pasado, cuando las normas se volvieron tan complejas y costosas que hicieron insostenible el modelo de negocio. Para poder siquiera plantearse competir en esta categoría, es necesario ser organizaciones económicamente sólidas. Los ingredientes deben ser los adecuados: un retorno de la inversión, un presupuesto adecuado y un equilibrio óptimo en la aportación técnica al coche".

"Se trata de encontrar el equilibrio adecuado entre la relevancia tecnológica y los costes: se puede apostar por la vanguardia absoluta o por la máxima similitud con los coches de serie, pero al final hay que afrontar la realidad. Debe ser un modelo de negocio sostenible tanto para los equipos como para los fabricantes; si hemos llegado hasta aquí, evidentemente los elementos son los adecuados".

"En nuestra opinión, se debería apostar por una evolución. Compartimos plenamente el enfoque presentado en Le Mans, que prevé un único conjunto de reglamentos técnicos para el futuro. Nos parece una estrategia muy lógica, capaz de potenciar los aspectos positivos de esta generación. No es nada sencillo. Y precisamente por eso, desde nuestro punto de vista, la fórmula en la que se basa esta visión es correcta: se fundamenta en gran medida en lo que vemos hoy, aunque con algunos cambios".

"Si se introdujera algo radicalmente diferente, requeriría una planificación mucho más compleja, ya que habría que analizar lo que supondría en términos de desarrollo, costes, recursos y competencias. Esto nos afecta a todos y, al fin y al cabo, cuantos más cambios se introduzcan, más tiempo necesitará cada uno para llevar a cabo su trabajo de análisis en profundidad".

"Definir un conjunto de normas es solo un primer paso; no significa que todos estén preparados de inmediato. Una vez establecidas las normas, cada empresa debe evaluar qué implicaciones concretas tienen para su realidad. Es un aspecto que seguimos muy de cerca", cerró.

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