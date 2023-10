Las opciones de Button para el WEC podrían coincidir con las de Vettel

Se entiende que una de sus opciones es correr con un segundo Jota Porsche 963 en el WEC en 2024, con Sebastian Vettel y Robert Kubica también en la órbita del equipo.

Jenson Button hará su debut en IMSA este fin de semana con el Porsche 963 de JDC Miller, junto a Mike Rockenfeller y Tijmen van der Helm, en la final de la Petit Le Mans IMSA de Road Atlanta.

Aunque ese acuerdo es puntual para esta única carrera, también se considera como un ejercicio de puesta a punto de cara a la próxima temporada.

"Sinceramente no lo sé, tengo un par de opciones en IMSA para una temporada completa y hacer resistencia, también tengo un par de opciones para hacer WEC", dijo Button cuando se le preguntó sobre su futuro el jueves. "En primer lugar, tengo que ver si disfruto este fin de semana de carreras, y creo que lo haré, y tengo un pase para mi esposa, ¡así que eso es otra cosa importante!", añadió.

El veterano piloto británico está deseando tener más carreras en su calendario de 2024 después de disputar tres carreras de la Copa NASCAR y de participar en las 24 Horas de Le Mans con el proyecto Hendrick-Chevrolet Garage 56.

"Ahora estoy en una parte muy diferente de mi vida, tengo dos hijos y no quiero alejarme demasiado de mi familia, pero creo que soy mejor padre cuando corro, y mi mujer igual".

"El año que viene correré en algo, sólo depende de dónde y con cuánta regularidad lo haga".

Jenson Button ha trabajado hasta ahora para adaptarse al coche LMDh, ya que es el primer prototipo que ha conducido desde el proyecto SMP Racing LMP1 en 2018.

"El problema es que todo lo que he pilotado este año es de NASCAR, el coche de la Copa y el Garaje 56 en Le Mans", dijo. "Y ahí haces muchos movimientos con el volante, algo que no puedes hacer en un coche que tiene alta carga aerodinámica, porque en cuanto tienes carga lateral lo pierdes todo".

"Tienes que ser increíblemente preciso en esos coches, pero había oído a pilotos decir cosas positivas y negativas sobre ellos, así que era un poco escéptico, pero después de conducirlo durante un día, es simplemente un coche de carreras con mucha carga aerodinámica. Algunas cosas no te van a gustar, pero otras sí".

"Se bloquea cuando vas despacio porque esos coches no tienen agarre mecánico, así que siempre estás luchando por ello porque pones el coche tan bajo como puedes para hacer que la carga aerodinámica funcione. Si pones el coche en el aire, se vuelve más blando, y volarás a baja velocidad pero serás inútil en las zonas de alta velocidad".

"Es lo mismo con cualquier coche de carreras que tiene tanta carga aerodinámica, lo cual es genial".

Button no ha tenido problemas hasta ahora con el sistema híbrido eléctrico del Porsche, que ha añadido una dimensión extra a la competición de la categoría reina de IMSA esta temporada.

"Ni siquiera sabría que tiene un híbrido, no ha habido un momento en el que no haya funcionado como se esperaba, así que es muy diferente a cuando teníamos una pequeña palanca cuando estaba en la Fórmula 1", dijo. "Nunca ha habido momentos en los que me empuje al frenar".

"Lo único a lo que sí cuesta acostumbrarse es a que estos coches tienen tantas cosas que puedes cambiar. Para mí, nada más subirme a él, diría que hay demasiadas cosas que podría cambiar".

"Les dije a los chicos que me hicieran las cosas sencillas en cuanto a los cambios. Los detalles nunca van a ser necesarios para mí ahora mismo. Lo descubriré durante las carreras. Pero hay tantas cosas que un piloto puede cambiar, el manual del piloto tiene 58 o 60 páginas. Aprender eso, cuando nunca has conducido el coche, ¡es bastante difícil!".

"Hay mucho con lo que jugar, y es emocionante esforzarse y marcar la diferencia", concluyó.