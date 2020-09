Antonio García se anota la tercera consecutiva en EE UU

La cita en el Virginia International Raceway solo vio participar a los GT, con los prototipos descansando hasta Road Atlanta.

Los seis equipos de GT Le Mans tuvieron problemas de un tipo u otro, y el Porsche # 911 de Frederic Makowiecki y Nick Tandy parecía tener la victoria a tiro, hasta que se vio obligado a entrar en boxes con su segundo neumático dañado de la carrera a solo 18 minutos del final.

Makowiecki lideró al comenzar, mientas el # 912 de Laurens Vanthoor fue superado por un agresivo Connor de Phillippi en la curva 1. El BMW de John Edwards también se abrió camino ante el Corvette #3 hasta el cuarto puesto.

Cuando ambos Corvette pasaron a los BMW, hubo más drama ya que el # 911 del líder Makowiecki sufrió un pinchazo en la trasera izquierda y se vio obligado a meterse en boxes. Eso promovió a Vanthoor al frente, por delante de los Corvette y BMW.

El BMW #24 se vio obligado a entrar en boxes con problemas de dirección a 35 minutos del final. Edwards fue enviado de regreso a la pista, pero el coche se negó a girar a la izquierda y rápidamente lo dejó varado en la hierba mojada.

Bajo la bandera amarilla, Makowiecki entró en boxes solo para combustible y volvió a tomar el liderato, mientras que el Corvette #3 sufrió un problema en boxes, cayendo al quinto lugar. Earl Bamber se hizo cargo del # 912 de Vanthoor y se afanó en defenderse de Phillippi. Se requirió otra amarilla poco después cuando Rob Ferriol golpeó las barreras con su Audi R8 LMS.

De Phillippi atacó a Bamber en el siguiente reinicio, colocándose segundo después de algún contacto, y luego atacó al 911 RSR líder. Oliver Gavin perdió el cuarto lugar cuando se salió con el Corvette #4.

El # 912 luego sufrió una parada no programada, ya que Bamber entró en boxes para una nueva sección de la carrocería trasera después del choque con De Phillippi. Entró de nuevo unas vueltas más tarde, con su difusor colgando suelto, los comisarios del IMSA no le permitieron volver con el dorsal #911 en la carrocería trasera y se reincorporó con tres vueltas perdidas.

De Phillippi tiró su segundo ganado con tanto esfuerzo cuando hizo un trompo, entregando ese lugar al Corvette #3 de Jordan Taylor.

Con solo 18 minutos para el final, Tandy paró en el #911 desde el liderato con un neumático trasero izquierdo dañado, lo que permitió a García heredar el liderato en el Corvette, por delante del BMW de Phillippi/Bruno Spengler, con el Porsche #911 reincorporándose tercero.

El #3 también tuvo un susto tardío, ya que su difusor se soltó y se movió en las secciones de alta velocidad. Tommy Milner se quedó atrás en un distante cuarto lugar en el segundo Corvette.

“Simplemente se fue”, dijo García sobre el difusor suelto. “Fue literalmente cuando estaba viendo al #911 entrar en el pitlane. Al mismo tiempo, tuve una vibración enorme y pensé que me había estallado un neumático. Daba miedo porque habría sido una vuelta completa antes de volver a boxes".

“Entonces me di cuenta de que estaba relacionado con la velocidad y que no estaba mal todo el tiempo. Me llevó tres o cuatro vueltas ser cauteloso. Una vez que me di cuenta de que estaba aguantando, aceleré un poco más mi ritmo para que los de atrás no me atraparan. Estaba feliz de que el tráfico no fuera tan malo en ese momento y pude lograr mantenerme en cabeza".

“Me costó un poco, pero todo el coche temblaba mucho. A unos 200 km/h, todo el coche temblaba. Sabía que venía de atrás, pero incluso la parte delantera y el agarre delantero se iba. El agarre trasero definitivamente era el mismo, así que tal vez fuimos un poco más rápidos en las rectas después de eso, ¡quién sabe!".

“Fue un desafío conducir así. Una vez que descubrí qué trazadas usar y no golpear los bordillos para mantener ambos neumáticos en el suelo, fui más tranquilo".

Fue la cuarta victoria consecutiva en GTLM para el equipo Corvette, lo que le ha dado a García y a su compañero Jordan Taylor una ventaja de 19 puntos en el campeonato de pilotos.