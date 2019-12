Alonso: "La expectación es mayor que el año pasado"

Alonso tuvo su primer contacto con el Cadillac DPi-V.R en la jornada matinal del test de este viernes en Daytona, tras la cual atendió a los medios antes de la segunda sesión por la tarde.

"La expectación es mayor", dijo Alonso, quien comparte equipo con Jordan Taylor, Renger van der Zande y su compañero en Toyota del WEC, Kamui Kobayashi. "Creo que estoy en una posición mucho mejor que el año pasado".

“Este año voy a aprovechar toda la experiencia y lo aprendido el pasado: el tráfico, el ahorro de combustible, el funcionamiento de los coches de seguridad en Estados Unidos. Todo va a ser útil. Digamos que cambia el enfoque de la carrera. El año pasado fue una preparación para Le Mans. Este se trata de ganar".

"[El año pasado] era la primera carrera de resistencia de mi vida, mi primera experiencia con cabina cerrada, y ahora estoy listo para disfrutarlo un poco más. Hasta ahora ha ido genial, el objetivo de este año es ser un poco más competitivo en pista. Estoy contento de que podamos estar en una buena posición".

"Tenía confianza por haber corrido aquí el año pasado, pero el ambiente en este equipo, el éxito que tuvieron en el pasado, lo profesionales que son y la forma en que afrontan cada sesión, me da más confianza".

"Estoy en un entorno más competitivo este año con este equipo. Sé cómo funcionan las carreras de 24 horas y lo difícil que es predecir lo que sucederá. Así que debemos estar tranquilos y correr de la mejor manera que podamos".

Galería Lista Kamui Kobayashi, Fernando Alonso, Renger van der Zande, Jordan Taylor 1 / 5 Foto de: Brian Cleary Fernando Alonso, Wayne Taylor Racing 2 / 5 Foto de: Michelin Sport Fernando Alonso, Wayne Taylor Racing 3 / 5 Foto de: Michelin Sport Fernando Alonso, Wayne Taylor 4 / 5 Foto de: Brian Cleary Renger van der Zande, Fernando Alonso, Kamui Kobayashi, Jordan Taylor 5 / 5 Foto de: Brian Cleary

Así se fraguó el fichaje de Alonso and Kobayashi

El jefe del equipo, Wayne Taylor, también habló sobre el complicado proceso de formar un "dream team" para la histórica carrera estadounidense.

"El año pasado Zak Brown me presentó a Fernando", explica Taylor. "Sabía quién era y realmente no hablamos nada después de eso, pero un par de semanas después, le devolví la llamada y le pregunté si estaría disponible. Hasta tres meses después no volvimos a hablar, porque estaban en mitad de la temporada. De repente todo comenzó a darse y luego volvió a separarse".

"Tenía que conseguir un tercer piloto, así que el equipo buscó en todo el WEC y en las carreras de resistencia, no solo para ver quién era rápido a una vuelta, sino durante largos períodos. Claramente esa persona era Kamui Kobayashi. No lo conocía antes, no sabía nada, pero le llamé y de repente me di cuenta de que eran las dos de la mañana donde estaba, así que colgué el teléfono. Pensé que lo iba a despertar, pero él me devolvió la llamada, y le dije si estaría interesado en conducir para mí, y contestó que sí. Ese contrato básicamente se cerró de madrugada"

"Y luego, a través de McLaren y Zak, hubo algunos problemas que parecía que no podríamos resolver, todo muy decepcionante. Más adelante recibí un mensaje preguntándome si todavía había un asiento para él y dije 'siempre hay un asiento para él'. Rápidamente cerramos el acuerdo entre Zak, McLaren y Fernando".