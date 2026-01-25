24H de Daytona, hora 12: la niebla aparece, Porsche manda y el coche de Palou sufre

La 64ª edición de las 24 Horas de Daytona ha llegado (lentamente) a su ecuador, pero en condiciones adversas. No llueve, pero una densa niebla se ha apoderado del circuito y ha reducido la visibilidad al mínimo. Se puede ver humedad en las ventanas de todos los coches en pista.

Justo después de 11 horas de carrera, se mostró la bandera amarilla en todo el trazado debido al empeoramiento de las condiciones. Durante la misma, la mayoría de los coches han entrado en boxes, incluido el Porsche #7 de Penske. Su tripulación ha controlado gran parte de la carrera, en su búsqueda de la tercera victoria consecutiva en la Rolex 24. Tras 12 horas, han conseguido completar 385 vueltas al Daytona International Speedway.

Laurin Heinrich salió del coche líder, el #7, y se lo entregó a su compañero de equipo, Felipe Nasr. Muchos de los otros coches hicieron lo mismo, y otros aprovecharon la larga bandera amarilla para cambiar los frenos o realizar otras reparaciones.

Aunque fácilmente podrían haber sido los Porsche de Penske los que ocuparan los dos primeros puestos en el ecuador de la carrera, Earl Bamber consiguió abrir una brecha entre ellos y adelantar al Porsche #6 de Matt Campbell antes de la detención. Había preocupación por los daños en el suelo del #6 tras un contacto al principio de la carrera, pero parece que vuelve a estar tan fuerte como siempre, e incluso desafió al coche gemelo por el liderato a medida que avanzaba la noche. Aun así, el equipo decidió aprovechar la larga bandera amarilla para investigar el alcance total de los daños, con el fin de sacar más velocidad al vehículo.

Las últimas seis horas han transcurrido sin incidentes importantes, pero con muchos trompos menores. Tras casi tres horas de carrera bajo bandera verde, se ondeó la amarilla cuando quedaban poco más de 15 horas, por la presencia de restos en la pista. Aunque también podría haberse debido, fácilmente, a la combinación de humo y niebla tras los tradicionales fuegos artificiales de las 10 de la noche, los trabajadores de la pista tuvieron que retirar una rueda perdida.

#93 Acura Meyer Shank Racing con Curb Agajanian Acura ARX-06: Renger van der Zande, Nick Yelloly, Alex Palou, Kaku Ohta Foto: Jake Galstad / Lumen vía Getty Images

No hubo más FCY hasta la mencionada bandera amarilla por niebla densa. Durante ese tiempo, se produjeron varios trompos. El #52 de Bryan Herta Autosport con PR1/Mathiasen hizo un trompo por sí solo en la curva 1, el #04 de CrowdStrike volvió a hacer otro en International Horseshoe, y otros dos prototipos colisionaron en un trompo de dos coches en la chicane de la recta trasera.

El ORECA #11 de TDS Racing, que formó parte del fiasco de la vuelta 1 en la curva 1, hizo un trompo a la entrada de boxes. Hubo algunos momentos de nerviosismo, ya que quedó apuntando en dirección contrario, pero el piloto consiguió dar la vuelta sin más problemas. El Ferrari #70 de Inspection Racing dio una vuelta de campana tras un contacto, y el Ferrari #023 de Triarsi sufrió un pinchazo tras dar una vuelta de campana en la curva 1.

El incidente más importante que alteró la carrera durante este tiempo involucró al Acura #93 de Meyer Shank Racing. El coche que ocupaba la pole, cuya alineación incluye al campeón de la IndyCar, el español Alex Palou, perdió una rueda y tuvo que circular a duras penas por la pista, perdiendo un tiempo precioso. Kaku Ohta hizo un buen trabajo al llevarlo de vuelta a boxes, pero el coche, que era el mejor del resto después de los Porsche de Penske, ahora ocupa el décimo puesto en GTP.

#59 RLL Team McLaren McLaren 720S GT3 EVO: Max Esterson, Nikita Johnson, Juri Vips, Dean MacDonald Foto: James Gilbert / Getty Images

Líderes de las categorías LMP2, GTD Pro y GTD

En LMP2, Spike ha mantenido un firme control durante la mayor parte de la carrera, con el ORECA #99 de AO Racing liderando la división secundaria de prototipos. La GTD Pro ha sido el terreno de juego del dúo de Corvette, pero a mitad de carrera, era el BMW #1 de Paul Miller Racing el que lideraba la clasificación.

Y en GTD, el Corvette #36 de DXDT Racing lidera la carrera, mientras continúan rodando bajo bandera amarilla durante casi una hora. La IMSA indicó que la actual situación por niebla podría ser bastante larga, pero, aunque no se sienten cómodos volviendo a correr, tampoco quieren una bandera roja.

Además, es impresionante que 55 de los 60 participantes sigan en carrera cuando las 24 Horas de Daytona 2026 ya han superado el ecuador.