24H de Daytona, hora 18: Porsche resiste delante en la reanudación tras un largo parón

Porsche lidera las 24 Horas de Daytona con un cuarto de la carrera por delante, tras reanudarse la acción en pista al amanecer en Florida, tras un prolongado periodo de bandera amarilla. La 'caution' se desplegó poco después de medianoche, y Dirección de Carrera se vio obligada a neutralizar la prueba debido al rápido deterioro de las condiciones en plena noche.

Durante las siguientes seis horas y media, la visibilidad fluctuó, lo que provocó la interrupción más larga relacionada con la niebla en la historia de la carrera. El prolongado periodo de Safety Car alteró el orden en las cuatro categorías, ya que los equipos tuvieron que hacer malabarismos con la estrategia y trabajar para cumplir los requisitos mínimos de tiempo de conducción bajo bandera amarilla.

Uno de los acontecimientos más significativos fue el de los dos Porsche Penske Motorsport 963 LMDh oficiales, que pasaron largos periodos en el pitlane para ser reparados. El Porsche #6 realizó cuatro detenciones en boxes durante la decimotercera hora, mientras los mecánicos de Penske reparaban los daños sufridos anteriormente en la carrera.

El Porsche #7, que lideraba la prueba en el ecuador de la misma, también realizó dos paradas en boxes no programadas en la 14ª hora, y los mecánicos tuvieron que retirar el morro para realizar trabajos en la parte delantera del vehículo.

Estos problemas hicieron que ambos coches perdieran posiciones, y les obligaron a adoptar estrategias diferentes a las del resto de los GTP, aunque el SC les permitió recuperarse lo suficiente como para liderar algunos tramos de la carrera.

Reinicio tardío

Cuando se reabrió el pitlane antes de la reanudación, todos los coches GTP, excepto el Porsche #7 y el BMW #25, se dirigieron a la calle de boxes, lo que situó a esos dos coches en cabeza cuando la carrera volvió a ponerse en marcha bajo bandera verde.

Laurin Heinrich clavó la resalida para mantenerse en cabeza con el Porsche #7, mientras que Matt Campbell adelantó al BMW M Hybrid V8 #24 de Kevin Magnussen para establecer un doblete para la marca con sede en Weissach.

Neblina

Louis Deletraz se mantuvo cuarto con el Cadillac WTR #40, mientras que Colin Braun era quinto con el mejor de los Acura de Meyer Shank. Justo después de la reanudación, Dirección de Carrera anunció una serie de sanciones, lo que hizo caer a varios equipos en la clasificación.

El Porsche JDC-Miller #85, que había comandado al comienzo de la 18ª hora, y el BMW #24 recibieron una penalización de drive-through, mientras que el Cadillac AXR #31 fue sancionado con una parada de 30 segundos. En ninguno de los tres casos se reveló el motivo de las sanciones.

LMP2 y GTD

En la clase LMP2, Sebastien Bourdais defendió su posición para mantener el Oreca 07 #8 de Tower Motorsport en cabeza, aunque la estrella de la Fórmula E Nick Cassidy realizó una impresionante actuación y subió al segundo puesto con el Oreca #343 de InterEuropol. Tom Dillmann ocupa el tercer puesto en el otro coche de Inter Europol, mientras que el AO Racing #99, que lideraba a mitad de carrera, bajó al sexto puesto.

Mientras tanto, el Corvette #4 volvió a la primera posición en GTD Pro, cuando Tommy Milner adelantó al Ford #64 de Ben Barker en la reanudación. Jules Gounon ocupa el tercer puesto, con Antonio García cuarto en el segundo Corvette de Pratt Miller.

La clase GTD está liderada por el BMW #96 de Turner Motorsport, pilotado por Robby Foley, que superó al Ferrari #21 de AF Corse, pilotado por Lilou Wadoux, al final de la 18ª hora.