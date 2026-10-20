Entrevista

GT2 European Series Portimão

Biard: "El Maserati GT2 será emocionante en 2026; el año que viene queremos continuidad y progresión"

El director de Maserati Corse analiza la excelente temporada que acaba de terminar, con nuevos podios y victorias en Portimao, y destaca que el crecimiento deberá continuar en 2027, aprovechando también el éxito de Indianápolis y trabajando con esmero en el GranTurismo GT4.

Francesco Corghi

Editado: 20 oct 2026, 7:05

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Foto de: SRO

Maserati Corse 2026



Maserati Corse è impegnata nel campionato GT2 European Series 2026 con le sue vetture GT2: ecco tutti i contenuti speciali dedicati al Tridente

La temporada 2026 del campeonato GT2 European Series ha concluido de forma espectacular para Maserati Corse, que en el circuito de Portimão prácticamente ha dominado la competición, consiguiendo una pole tras otra y también victorias en las dos carreras disputadas el domingo en el circuito del Algarve.

En Portugal, los equipos que defendían los colores del Tridente estuvieron casi perfectos, con un total de 9 podios entre la Carrera 1 y la Carrera 2. En la primera manga, Antoine Potty (i4Race) quedó segundo en la clasificación general —logrando la victoria en la categoría Silver Cup— por delante de Philippe y Louis Prette (LP Racing), segundos en la general y vencedores en la categoría PRO/AM, donde en tercera posición acabaron Laura Van Den Hengel y Sarah Bovy (Iron Dames by SP Racing).

Niccolò Pirri y Stefan Rosina (LP Racing) lograron el segundo puesto en la Silver Cup, mientras que su compañero de equipo Thomas Yu Lee terminó segundo en la clase Masters. Menos afortunada fue la carrera de Mauro Calamia y Roberto Pampanini (Dinamic Motorsport), que cruzaron la línea de meta fuera del Top 10.

En la Carrera 2, aplausos y emoción para la familia Prette, con padre e hijo dominando desde la salida, logrando la victoria absoluta y adjudicándose también la Clase PRO/AM, seguidos por Pirri/Rosina, que ganan la Silver, donde Potty quedó esta vez tercero.

Coche de seguridad

Foto de: SRO

Yu Lee sonrió por su victoria en Masters, mientras que Pampanini/Calamia remontaron hasta situarse entre los diez primeros. Menos suerte esta vez para las chicas, Van Den Hengel/Bovy, que terminaron en las últimas posiciones.

Un fin de semana que, en cualquier caso, ha resumido muy bien lo que hemos podido ver a lo largo de la temporada: que Maserati ha sido una de las marcas con mayor presencia en la parrilla de salida del campeonato del SRO Motorsports Group, así como la fábrica a batir, tal y como ha destacado el director de Maserati Corse, Vincent Biard.

"El balance de 2026 es realmente emocionante para nosotros: Philippe Prette ha ganado por tercera vez el título en la clase Masters Cup, hemos hecho competir a tres mujeres por primera vez con el Maserati GT2 y los resultados obtenidos por Antoine Potty en la categoría Silver han sido realmente muy positivos; él lo ha hecho de maravilla", reconoció el ingeniero francés en declaraciones a Motorsport.com.

"En Portimão nos presentamos con seis coches en la parrilla, lo que demuestra el crecimiento de la categoría GT2. Así pues, la temporada ha sido muy, muy positiva y nos hace comprender que el camino elegido por Maserati Corse es el correcto. El crecimiento constante nos traerá más satisfacciones en el futuro".

Peter Dempsey, Risi Competizione, Maserati GT2

Foto de: SRO

Y hablando precisamente de satisfacciones y del futuro, Maserati Corse acaba de debutar también en Estados Unidos, donde el GT2 preparado por Risi Competizione ganó las dos carreras de la GT America disputadas los días 10 y 11 de octubre.

La actuación del excelente piloto de la categoría Bronce, Peter Dempsey, al volante del coche italiano, que para la ocasión lucía el número #100 en el lateral, fue digna de aplausos y fue posible gracias al reglamento del campeonato estadounidense, que permite a los GT2, con un kit específico, competir junto a los GT3.

"El resultado de Indianápolis es realmente muy importante, la guinda del pastel de esta temporada; ha demostrado que nuestro GT2 puede competir incluso entre los GT3", subraya Biard.

"Así pues, no solo es elegible en 20 campeonatos diferentes que cuentan con su categoría, sino que, con la incorporación del kit GT2+, los equipos interesados pueden competir en la máxima categoría posible, tal y como permite el GT America".

"Ganar en Indianápolis en el año del centenario del Tridente tiene un valor enorme, en un circuito que tiene un gran significado para Maserati. Ha sido una experiencia muy positiva y esperamos que los equipos de Estados Unidos puedan aprovechar la oportunidad de contar con un GT2 capaz de competir y ganar entre los GT3".

Maserati GranTurismo Project GT4

Foto de: SRO

Tras una gran temporada, la marca de Módena ya tiene la mirada puesta en 2027, donde, además de reafirmarse como la marca a batir en GT2, habrá mucho trabajo por delante para desarrollar el GranTurismo GT4, que debutará en 2028, tal y como subraya Biard para concluir.

"Los programas de GT2 del próximo año estarán marcados por la continuidad y la progresión: seguir siendo competitivos y ofrecer un servicio de apoyo a los clientes en el paddock, tal y como ha ocurrido esta temporada".

"También estamos trabajando en el GT4: este proyecto pretende demostrar que el enfoque de Maserati se basa en el desarrollo de tecnologías de la carretera a la pista y de la pista a la carretera".

"Con el GT4, la intención es llevar toda la tecnología del nuevo GranTurismo a la pista en este ambicioso programa, que nos abrirá las puertas a un gran número de campeonatos importantes en todo el mundo".

"El año 2027 requerirá una gran atención en las fases de desarrollo, pruebas y homologación, antes de poder llevar el coche a la competición. De este modo, demostraremos que no solo la plataforma del MC20 es competitiva para GT2, sino que lo mismo ocurre con la del nuevo GranTurismo en GT4".

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